Zelenski semnalează că Ucraina e dispusă să renunțe la Donbas-ul ocupat de ruși | "Aceasta ar fi o victorie, deocamdată"

"Retragerea trupelor ruse pe pozițiile ocupate în data de 23 februarie ar însemna o victorie, deocamdată", a spus Volodimir Zelenski, conform presei ucrainene.

Dacă trupele Kievului s-ar angaja în lupte pentru eliberarea teritoriilor din Donbas, ocupate din 2014, acest efort "ne-ar costa viețile a 40 - 50 de mii dintre cei mai bine pregătiți oameni ai noștri, iar inamicul s-ar întoarce luna viitoare", a indicat liderul de la Kiev.

⚡️ Zelensky: Withdrawal of Russian troops to Feb. 23 positions would be victory, for now.



Zelensky said that fighting for the territories of the Donbas occupied since 2014 "would cost us 40,000 or 50,000 of our best trained people, and the enemy would return next month."