„Vor interzice hocheiul pe gheață”. Trump se arată îngrijorat că Beijingul ar putea „prelua controlul” asupra Canadei

Trump se arată îngrijorat că Beijingul ar putea „prelua controlul” asupra Canadei. Foto: Hepta/Getty Images

Donald Trump şi-a exprimat din nou dezaprobarea faţă de acordul comercial dintre Beijing şi Ottawa, afirmând că „primul lucru” pe care chinezii l-ar face în Canada „ar fi să interzică hocheiul pe gheață”.

Anunţat în urmă cu două săptămâni, acordul va favoriza în special intrarea pe piaţa canadiană a zeci de mii de vehicule electrice chinezeşti.

Donald Trump nu a apreciat faptul că vecinul său din nord a anunţat că va consolida legăturile comerciale cu Beijingul. Preşedintele american a estimat că acordul anunţat la jumătatea lunii ianuarie ar putea duce la o „preluare a controlului” asupra Canadei de către China.

Recurgând la glumă, el a spus că „primul lucru” pe care chinezii l-ar face acolo „ar fi să interzică hocheiul pe gheaţă”, scrie News.ro.

Acest acord ar urma să permită comercializarea pe piaţa canadiană a aproape 49.000 de vehicule electrice chinezeşti, în schimbul unui acces facil pentru anumite exporturi agricole canadiene. Donald Trump a reacţionat anunţând pe 24 ianuarie că va impune „taxe vamale de 100%” asupra importurilor canadiene în Statele Unite în cazul confirmării acordului.

Secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Scott Bessent, a precizat ulterior că această suprataxă va fi impusă dacă vecinii canadieni „merg mai departe şi îi lasă pe chinezi în mod vădit să-şi vândă produsele” în America de Nord, ale cărei ţări membre sunt legate în cadrul zonei de liber schimb NAFTA.