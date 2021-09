A murit Willie Garson, actorul din Sex and the City care a jucat rolul de confident pentru Sarah Jessica Parker

Anunțul morții a fost făcut de fiul actorului.

Willie Garson s-a născut în 1964 în statul american New Jersey și a studiat arta dramatică la Universitatea Yale.

Cunoscut pentru rolul de confident al personajului Carrie Bradshaw (interpretat de Sarah Jessica Parker) din serialul HBO, Garson a mai jucat în seriale populare de televiziune lansate în anii '80, între care Cheers, Family Ties și LA Law.

Mai recent, a jucat rolul Mozzie în White Collar, serial TV ale cărui sezoane s-au derulat între anii 2009 și 2014.

Mai mulți actori alături de care a evoluat în Sex and the City i-au adus lui Garson un ultim omagiu pe rețelele sociale.

Cynthia Nixon, care a jucat-o pe Miranda Hobbes în producția HBO, a scris: "L-am iubit cu toții și ne-am bucurat să lucrăm cu el. Avea un umor infinit, pe ecran și în lumea reală. A fost o sursă de inspirație, prietenie și cunoaștere în lumea showbiz-ului".

Cauza morții actorului nu a fost imediat dezvăluită, dar Patrick King, producător executiv pentru Sex and the City și Just like that, a spus că "Willie Garson lucra chiar și când era bolnav", fără a da alte amănunte.

Garson a fost un susținător al adopțiilor, fiul său, Nathan fiind adoptat de actor în 2009.

