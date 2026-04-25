Zelenski anunță că este pregătit să se întâlnească cu Putin în Azerbaidjan

Volodimir Zelenski. sursa foto: Getty

Într-o primă vizită în Caucazul de Sud de la începutul războiului total al Rusiei, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, alături de președintele Ilham Aliyev, că este pregătit să se întâlnească cu Vladimir Putin în Azerbaidjan, în contextul în care negocierile diplomatice conduse de SUA s-au blocat în ultimele săptămâni, scrie Euronews.

„Este vital pentru Ucraina ca Rusia să găsească forța de a pune capăt acestui război nedrept”, a declarat Zelenski în cadrul primei sale vizite în Azerbaidjan de la debutul invaziei la scară largă, afirmând că Baku ar putea media procesul diplomatic menit să pună capăt războiului total al Moscovei.

Alături de președintele azer Ilham Aliyev, Zelenski a precizat că „l-am informat pe președintele Azerbaidjanului că suntem pregătiți pentru discuții trilaterale”, adăugând că Ucraina a avut deja astfel de convorbiri în Turcia și Elveția.

„Suntem cu siguranță pregătiți pentru discuțiile viitoare din Azerbaidjan, cu condiția ca Rusia să fie pregătită pentru diplomație”, a spus președintele ucrainean, subliniind importanța primei sale vizite în Caucazul de Sud de la începutul războiului.

Kremlinul a respins în mod repetat ideea unei întâlniri între lideri în orice altă locație în afara Moscovei. În timp ce Rusia își continuă bombardamentele necruțătoare asupra Ucrainei și ofensiva militară, Kremlinul nu și-a redus pretențiile maximaliste și a respins în mod repetat orice compromis.

În replică, Kievul a precizat că Zelenski este dispus să se întâlnească cu Putin în orice țară, cu excepția Rusiei sau a Belarusului, care a sprijinit războiul total al Moscovei și a servit drept rampă de lansare pentru invazia la scară largă din 2022.

Aliyev: Azerbaidjanul și Ucraina susțin integritatea teritorială a ambelor țări

Ilham Aliyev a subliniat că „Ucraina și Azerbaidjanul au susținut și vor continua să susțină integritatea teritorială” a celor două state, reiterând poziția de lungă durată a Baku față de războiul din Ucraina.

Aliyev a reamintit că a vizitat Kievul în ianuarie 2022, cu câteva zile înainte de atacul Moscovei, și a anunțat sâmbătă că liderii au convenit ca următoarea întâlnire să aibă loc în Ucraina.

„Am făcut schimb de opinii și, pe scurt, avem în prezent o cooperare destul de substanțială, care a fost reconfirmată astăzi”, mai spune Aliyev.

Președintele azer a confirmat că printre subiectele discutate sâmbătă, liderii s-au concentrat în mod special pe cooperarea în domeniul energetic.

„Am atins anumite repere. SOCAR (compania națională de petrol și gaze a Azerbaidjanului) operează cu succes în Ucraina de mulți ani. Și acum există perspective foarte bune. Avem proiecte comune, inițiative comune și investiții. Toate aceste aspecte au fost discutate pe larg astăzi. Dar, desigur, am discutat și despre comerț, iar acesta trebuie intensificat”, a adăugat acesta.

Deasupra tuturor, însă, s-a aflat cooperarea în domeniul securității dintre Ucraina și Azerbaidjan.

Zelenski a spus că Kievul și Baku au „făcut un pas foarte semnificativ” în direcția cooperării în complexul industrial-militar și în domeniul securității. A confirmat și că „documentele relevante” au fost semnate, fără a oferi detalii.

„Cred că nu este o chestiune de arme. Astăzi, este o chestiune de stabilitate pentru națiuni și de liniște sufletească pentru oamenii din întreaga lume, de a asigura că țările sunt suficient de puternice pentru a se apăra în fața oricăror provocări”, a spus președintele ucrainean.

„Orice țară, înainte chiar de a lua în considerare posibilitatea unei agresiuni, trebuie să știe că țările împotriva cărora dorește să provoace ostilități sunt pregătite pentru orice provocare”, a adăugat el.

Președintele Azerbaidjanului a precizat că, în ultimii patru ani, discuțiile de sâmbătă de la Gabala au marcat a șaptea întâlnire între cei doi președinți.

Gabala este un oraș vibrant din nordul Azerbaidjanului, situat la aproximativ 100 de kilometri de granița cu Rusia. Inclus în patrimoniul mondial UNESCO, Gabala este un oraș istoric de mare importanță pentru Azerbaidjan, simbol al coexistenței multietnice și al toleranței religioase de-a lungul secolelor.

Cu o istorie de 2.500 de ani, a fost un important nod de tranzit pe Drumul Mătăsii care lega Estul de Vest, spațiul Mării Caspice de cel al Mării Negre – evidențiind rolul actual al Azerbaidjanului ca punct global cheie de tranzit energetic și furnizor major de energie pentru Europa.

Experți militari ucraineni în Azerbaidjan

Zelenski a confirmat pentru prima dată că experți militari ucraineni au fost trimiși în Azerbaidjan pentru a împărtăși experiența în domeniul anti-drone și know-how-ul acumulat.

„Ucraina este întotdeauna angajată în cooperarea care ne consolidează atât partenerii, cât și pe noi”, a declarat Zelenski, confirmând că Kievul colaborează deja cu Orientul Mijlociu, regiunea Golfului, Uniunea Europeană și are „o activitate substanțială cu Azerbaidjanul.”

Războiul cu Iranul s-a extins asupra Azerbaidjanului la începutul lunii martie, când dronele Teheranului au vizat terminalul de pasageri al aeroportului din Nakhchivan și o școală din apropierea satului Shakarabad, în vecinătatea graniței cu Iranul.

Însă, în timp ce alte acorduri de securitate ale Ucrainei au fost anunțate public, aceasta este prima dată când Kievul și Baku confirmă cooperarea lor într-o declarație mult așteptată.

Zelenski a spus recent că, după încheierea unor acorduri pe 10 ani cu Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar, Ucraina „își îndreaptă treptat atenția către Caucaz.”

Atenția militară a Ucrainei către Caucaz

Această regiune a fost considerată timp de decenii ca aparținând sferei de influență a Rusiei. Prima vizită a lui Zelenski în Azerbaidjan de la începutul războiului, cu simbolismul adăugat al discuțiilor desfășurate atât de aproape de granița Rusiei, evidențiază dinamica accelerată din regiune, în pofida eforturilor Moscovei de a-și normaliza relațiile în Caucazul de Sud.

Azerbaidjanul a oferit Ucrainei asistență umanitară în numeroase rânduri pe durata războiului total al Moscovei, inclusiv după loviturile rusești asupra obiectivelor comerciale și diplomatice azere.

Zelenski și Aliyev s-au întâlnit la Conferința de Securitate de la München, în februarie. În marja evenimentului, președintele Azerbaidjanului a declarat că Rusia a vizat în mod deliberat infrastructura energetică a Azerbaidjanului și ambasada acestuia în timpul atacurilor împotriva Ucrainei.

„Au avut loc trei atacuri asupra infrastructurii energetice a Azerbaidjanului din Ucraina și, de asemenea, trei atacuri asupra ambasadei azere din Ucraina”, a spus Aliyev la München. „După primul atac, am fi putut presupune că a fost accidental și le-am furnizat colegilor noștri ruși toate coordonatele misiunilor diplomatice ale Azerbaidjanului, inclusiv departamentul consular, centrele noastre culturale și tot restul. În ciuda acestui lucru, au mai avut loc încă două atacuri. Deci a fost un atac deliberat asupra misiunii diplomatice a Azerbaidjanului.”

În noiembrie, Ministerul de Externe al Azerbaidjanului l-a convocat pe ambasadorul Rusiei pentru a-și exprima „un protest ferm” după ce Ambasada Azerbaidjanului la Kiev a fost avariată de o rachetă de tip Iskander într-un atac rusesc.