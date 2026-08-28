Zelenski anunță că unitatea Alpha a SBU a lovit un avion rusesc Tu-95MS, capabil să transporte rachete nucleare

Avion rusesc Tu-95MS. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat, vineri, că Ucraina a lovit un avion rusesc Tu-95MS, capabil să transporte rachete nucleare, la baza aeriană Engels, scrie Reuters, potrivit Agerpres. „Acestea sunt avioane ce realizează lovituri contra Ucrainei”, a scris Zelenski pe platforma X.

El a adăugat că lovitura a fost efectuată de unitatea Alpha a Serviciului ucrainean de Securitate Internă (SBU). Baza aeriană Engels este situată în regiunea Saratov, la aproximativ 600 de kilometri de linia frontului din Ucraina.

„În orașul Engels din Rusia, luptătorii din unitatea „Alpha” a SBU au lovit avionul de transport rachete TU-95MS. Tocmai astfel de aeronave sunt cele care lansează atacuri împotriva Ucrainei. Mulțumim tuturor luptătorilor noștri pentru precizia de care dau dovadă. Toate acestea reprezintă un răspuns la atacurile lor. Rușii trebuie să simtă cum este războiul pe care l-au declanșat”, a transmis Zelenski.

За цю добу воїни наших Сил оборони України уразили нафтопереробрий завод в Ярославському регіоні. Відстань – 1000 кілометрів від лінії фронту. Були і наші справедливі відповіді на російську війну у Чорному морі.



В російському Енгельсі воїни «Альфи» СБУ уразили ракетоносій… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2026

Rusia a lansat vineri noi valuri de drone către capitala ucraineană Kiev şi regiunea din jurul acesteia. Cel puţin o persoană a fost ucisă în apropiere de Kiev, a declarat guvernatorul Timur Tkacenko. Acesta a adăugat că 14 depozite, 16 case şi trei blocuri de apartamente au fost avariate.

Autorităţile ucrainene au declarat că forţele ruse au atacat regiunea Kiev de 38 de ori în ultimele 24 de ore, avertizând localnicii să nu se apropie de zonele unde pompierii încearcă să stingă incendiile izbucnite din cauza rachetelor sau dronelor lansate de Rusia.

De asemenea, forţele ruse au atacat un centru comercial din oraşul Harkov, situat în nord-estul Ucrainei, a declarat primarul Ihor Terehov, fiind vorba de al doilea astfel de atac în ultimele 48 de ore.

În ultimele luni, Rusia şi Ucraina au lansat atacuri ce au vizat frecvent obiective civile, rafinării de petrol şi infrastructuri portuare, atacuri soldate cu un număr tot mai mare de victime.