Kievul a stat 872 de minute sub asediu aerian în 24 de ore. Au fost 13 alerte, un număr record. Atac masiv rusesc cu drone și rachete

Kievul a stat 872 de minute sub asediu aerian în 24 de ore. Au fost 13 alerte, un număr record. Atac masiv rusesc cu drone și rachete. FOTO: Getty Images

Kievul a înregistrat 13 alerte de raid aerian timp de 24 de ore în ziua de joi, ceea ce e un nou record pentru o singură zi pentru capitala Ucrainei de la începutul războiului, au raportat autoritățile. Rusia a lansat un atac masiv asupra Kievului, cu rachete balistice, rachete de croazieră și drone, scrie Kyiv Independent. Exploziile și focurile sistemelor de apărare antiaeriană s-au auzit ore întregi în capitala Ucrainei, unde mai multe zone au fost lovite, iar cel puțin patru persoane au fost rănite.

În total, Kievul a petrecut 872 de minute, aproape 15 ore, sub alertă de raid aerian pe parcursul zilei, potrivit Ministerului de Externe al Ucrainei. Recordul anterior ar fi fost stabilit la 1 martie 2022, când Kievul a fost plasat sub alertă de raid aerian de 12 ori într-o singură zi.

Alertele de raid aerian au continuat la scurt timp după miezul nopții, exploziile auzindu-se din nou la Kiev în jurul orei 00:30, ora locală, pe 28 august, potrivit jurnaliștilor Kyiv Independent aflați la fața locului. Nu au fost disponibile imediat informații cu privire la impactul celui mai recent atac.

Cel puțin șase explozii au fost auzite în capitală în jurul orei locale 03:00, a relatat Chris York, editor al Kyiv Independent. Ulterior, fragmente provenite de la rachete și drone au fost găsite în districtele Podilskyi și Shevchenkivskyi, iar două școli au fost avariate.

Rusia a lansat un nou val de drone propulsate cu motoare cu reacție asupra capitalei. Exploziile și focurile de apărare antiaeriană s-au auzit în Kiev pe parcursul dimineții, al după-amiezii și până seara.

"Au fost deja mai multe alerte astăzi" a declarat pentru Kyiv Independent Vitalii, un medic în vârstă de 33 de ani, în timp ce se afla într-un adăpost din stația de metrou Khreshchatyk. "Se încheie o alertă și apoi începe alta. În timp ce mergeam pe stradă, am auzit sistemele de apărare antiaeriană și explozii, cel mai probabil în urma unor lovituri și detonări", a povestit el.

Potrivit autorităților municipale, o bază sportivă a fost avariată. Canalele locale de Telegram au relatat despre un incendiu în apropierea stadionului Valerii Lobanovskyi, arena echipei Dinamo Kiev. Stadionul se află în zona centrală a cartierului guvernamental al Ucrainei, în apropierea Palatului Mariinski și a sediului Cabinetului de Miniștri și nu departe de sediul Președinției. Ulterior, reprezentanții stadionului au anunțat că arena nu a fost avariată în urma atacului.

La scurt timp după prânz, o dronă a căzut pe un drum principal din districtul Holosiivskyi, în partea de sud a centrului orașului, a declarat primarul Kievului, Vitali Kliciko. Acesta a precizat că, până la ora locală 15:30, patru persoane fuseseră rănite în capitală.

Fum a fost observat în apropierea centrului comercial Gulliver din centrul Kievului. Un purtător de cuvânt al proprietarului clădirii, banca Oschadbank, a declarat pentru Kyiv Independent că imobilul nu a fost avariat. Atacul a avut loc la doar câteva zile după ce Rusia a lovit un centru comercial din Krîvîi Rih, ucigând cel puțin 16 persoane.

Forbes Ucraina a relatat că atacul nocturn a avariat un depozit folosit de lanțul de supermarketuri Fora, precum și centre de distribuție ale lanțului Toy House și ale magazinului de electrocasnice Comfy. Ulterior, lanțul de supermarketuri Kolos a anunțat că și unul dintre depozitele sale a fost lovit. Atacul a distrus și un centru de distribuție al lanțului de magazine Avrora din regiunea Kiev, a declarat coproprietarul companiei, Taras Panasenko. Niciun angajat nu a fost rănit, a precizat acesta. A fost al doilea atac asupra unui centru de distribuție Avrora în mai puțin de o săptămână, după ce Rusia a lovit, pe 22 august, o altă unitate din regiunea Poltava.

Un atac rusesc efectuat în timpul zilei a distrus și un depozit al companiei de dulciuri Roshen, în apropiere de Borispil, în regiunea Kiev, a anunțat compania. Nimeni nu a fost rănit.

"Alertele aeriene, desigur, îți dau peste cap rutina, pentru că nu poți să lucrezi normal sau să faci lucrurile pe care le-ai planificat", a spus Vitalii. "Eu și familia mea ne-am adaptat acestei realități. Avem întotdeauna un plan pentru astfel de situații", a adăugat el.

Căile Ferate Ucrainene au anunțat întârzieri de până la 13 ore pentru unele trenuri.

Dronele propulsate cu motoare cu reacție, dezvoltate pe baza platformei Shahed proiectate în Iran, reprezintă o provocare majoră pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei. Producătorii încearcă să dezvolte rapid interceptoare propulsate cu motoare cu reacție, deoarece dronele interceptoare obișnuite nu sunt suficient de rapide pentru a opri noile aparate.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat în cursul dimineții că au doborât șapte rachete balistice Iskander-M sau KN-23, de fabricație nord-coreeană. Numărul total al rachetelor balistice lansate asupra Ucrainei nu a fost precizat. Interceptarea acestor rachete a fost prima raportată de Ucraina din 1 august, când Forțele Aeriene au anunțat că au doborât o rachetă Iskander sau S-400 care zbura pe o traiectorie balistică.

Ulterior, în cursul lunii, pe fondul criticilor privind incapacitatea Ucrainei de a intercepta rachetele balistice rusești, Forțele Aeriene au încetat să mai publice în rapoartele lor matinale numărul rachetelor balistice lansate de Rusia.

Pe lângă rachetele balistice, Ucraina a anunțat că a doborât o rachetă antinavă Onyx, trei rachete de croazieră Banderol, precum și 222 de drone de diferite tipuri.

Pe 25 august, președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina a primit noi rachete interceptoare pentru sistemul american de apărare antiaeriană Patriot, singurul sistem occidental de rachete sol-aer capabil să intercepteze rachete balistice. Zelenski nu a precizat câte rachete interceptoare a primit de această dată Kievul.

În cea mai mare parte a anului 2026, Ucraina s-a confruntat cu o lipsă severă de rachete interceptoare pentru sistemele avansate Patriot construite în Statele Unite. Acestea rămân singurele sisteme ucrainene capabile să doboare rachetele balistice rusești Iskander și Kinzhal.

În același timp, războiul Statelor Unite cu Iranul a redus semnificativ stocurile americane de interceptoare și a crescut cererea pentru sistemele Patriot la nivel mondial. În aceste condiții, șansele Ucrainei de a se apăra în mod constant împotriva rachetelor balistice rămân reduse pe termen scurt.

Pe 13 august, președintele Volodimir Zelenski a susținut că doar 10% din stocurile americane de interceptoare Patriot ar fi suficiente pentru a distruge „toate” rachetele balistice rusești lansate asupra Ucrainei. El a spus, de asemenea, că doar 5% ar fi suficiente pentru ca Ucraina să treacă prin iarnă, când este așteptată o nouă campanie rusă de atacuri asupra infrastructurii civile de energie, încălzire și apă.

Ucraina primește aceste rachete fie în cantități mici de la statele europene, fie prin livrări din Statele Unite achitate de țările partenere, după ce administrația Trump a acceptat mecanismul PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), coordonat de NATO.

Explozii au fost raportate și în Odesa și Zaporojie. Cel puțin șapte persoane, între care trei copii, au fost rănite în atacul asupra orașului Zaporojie și a localităților din jur, a declarat guvernatorul Ivan Fedorov într-o postare pe Telegram. Serhii Lisak, șeful Administrației Militare a orașului Odesa, a declarat că atacul din timpul nopții a avariat infrastructură, o instituție de învățământ și o clădire rezidențială cu mai multe etaje. Până la ora locală 07:00 nu fuseseră raportate victime.