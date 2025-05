Zelenski anunță încheierea schimbului de prizonieri cu Rusia și critică "tăcerea" lui Trump

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, duminică, încheierea schimbului de prizonieri cu Rusia, convenită de principiu la negocierile de la Istanbul.

"303 apărători ucraineni ajung acasă. A treia parte a acordului de schimb '1000 pentru 1000', convenit în Turcia, a fost finalizată.

Astăzi, luptătorii forțelor noastre armate, ai Gărzii Naționale, ai Serviciului Poliției de Frontieră de Stat și ai Serviciului Transporturilor Speciale de Stat se întorc acasă.

Mulțumesc echipei care a lucrat 24 de ore din 24 pentru a realiza cu succes acest schimb. Vom aduce, cu siguranță, în țară pe fiecare dintre oamenii noștri din captivitatea rusă", a scris președintele ucrainean pe X.

