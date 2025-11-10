Zelenski avertizează că Putin ar putea ataca o țară NATO înainte ca războiul din Ucraina să se încheie

2 minute de citit Publicat la 09:38 10 Noi 2025 Modificat la 09:38 10 Noi 2025

Zelenski avertizează că Putin ar putea ataca o țară NATO înainte de finalul războiului din Ucraina. Foto: Getty Images

Rusia ar putea lansa un atac asupra uneia dintre țările membre NATO chiar înainte de încheierea războiului din Ucraina, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat publicației The Guardian, potrivit Moscow Times.

„Trebuie să renunțăm la scepticismul european potrivit căruia Putin vrea mai întâi să ocupe Ucraina, iar abia apoi ar putea merge mai departe. El poate face ambele lucruri în același timp”, a spus Zelenski.

Potrivit liderului ucrainean, posibilitatea ca Rusia să invadeze o țară a Alianței Nord-Atlantice devine tot mai reală, în condițiile în care armata rusă nu reușește să obțină progrese semnificative pe frontul din Ucraina.

„Putin se află într-o situație fără ieșire în ceea ce privește succesul real. Este, de fapt, un impas. Aceste eșecuri îl pot împinge să caute alte teritorii”, a explicat Zelenski.

El a legat recentele incidente în care drone și avioane de luptă rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, României și Estoniei de incapacitatea Rusiei de a-și atinge obiectivele militare în Ucraina. Zelenski a adăugat că Moscova poartă deja „un război hibrid împotriva Europei” și testează limitele și reacția NATO.

Oficial german: Rusia ar putea ataca NATO „în orice moment”

Anterior, șeful Comandamentului Operațional Comun al Germaniei, generalul Alexander Sollfrank, avertizase că Rusia ar putea ataca o țară NATO „în orice moment”. Totuși, el a precizat că armata rusă dispune doar de resursele necesare pentru o ofensivă limitată, fiind „prea implicată în Ucraina”.

Sollfrank a subliniat că decizia Moscovei de a ataca NATO va depinde de comportamentul țărilor europene și de disponibilitatea acestora de a se opune agresiunii. Potrivit lui, prin diverse provocări, inclusiv utilizarea dronelor, Rusia încearcă să testeze reacția Alianței și să-i verifice rezistența.

Moscova acuză NATO că se pregătește de război

La rândul său, directorul Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR), Serghei Narîșkin, a declarat recent că statele europene membre NATO se pregătesc deschis pentru un război cu Rusia. Potrivit acestuia, țările occidentale vor să doteze rapid Forțele Aliate de Reacție cu tot echipamentul necesar și au început deja „o creștere masivă a producției de armament”.

Narîșkin a susținut, de asemenea, că în statele europene se desfășoară exerciții de mobilizare și o campanie intensă de propagandă menită să „zombifice populația” cu ideea unei agresiuni iminente din partea Moscovei.

NATO: „Suntem capabili să descurajăm Rusia”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că Alianța poate descuraja eficient Rusia, întrucât economiile țărilor membre sunt, în total, de 25 de ori mai mari decât cea a Federației Ruse.

El a amintit că blocul militar a făcut față provocărilor Moscovei de peste 70 de ani și „știe cum să reacționeze corect”. Totuși, Rutte a făcut apel la statele membre să aloce mai multe resurse apărării, avertizând că „Putin este dispus să sacrifice un milion de oameni și să atace țări NATO, așa cum a demonstrat războiul din Ucraina”.