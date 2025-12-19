Cum se schimbă TikTok pentru americani, după ce ByteDance a cedat controlul asupra aplicației în Statele Unite

Pentru a evita interzicerea în Statele Unite, proprietarul chinez al TikTok, ByteDance, a semnat un acord cu investitori americani și globali, prin care a cedat controlul asupra aplicației în SUA. Ce înseamnă acest lucru pentru cei peste 170 de milioane de americani care folosesc TikTok? Algoritmul puternic, care este cheia succesului aplicației, va fi modificat de Oracle. Un expert în industria rețelelor sociale, Matt Navarra, a explicat pentru BBC că, deși TikTok va fi mai sigur în SUA în sensul datelor la care va avea acces, nu va fi la fel de relevantă din punct de vedere cultural ca până acum.

Algoritmul de recomandare al TikTok, sistemul puternic care alcătuiește pagina „For You” pentru a anticipa ce tip de conținut ai putea urmări și care se asigură că rămâi în acea bulă, va ajunge acum în mâinile experților de la Oracle.

Expertul în industria social media Matt Navarra a declarat pentru BBC că întrebarea nu va fi dacă TikTok va supraviețui, ci „ce versiune de TikTok va supraviețui”.

O aplicație mai sigură?

În prezent, sistemul TikTok se bazează pe cantități uriașe de date globale și pe bucle de feedback care pot modifica recomandările aproape instantaneu.

Conform termenilor acordului, algoritmul TikTok, care va fi licențiat de investitorul Oracle, urmează să fie reantrenat folosind date ale utilizatorilor americani.

Navarra spune că acest lucru ar putea face aplicația să pară „mai sigură și mai stabilă”, dar și să o expună riscului de a deveni „mai puțin relevantă din punct de vedere cultural”.

„Puterea TikTok a venit întotdeauna din senzația că este ușor scăpat de sub control, că are un conținut ciudat, de nișă, inconfortabil, uneori ascuțit politic, care nu ar fi ajuns nicăieri altundeva sau cel puțin nu atât de repede. Dacă începi să netezești aceste margini, nu schimbi doar moderarea. Cred că îi schimbi relevanța”, a spus el.

Poate egala algoritmul ByteDance?

Dacă versiunea din SUA va diferi sau nu de TikTok-ul pe care mulți îl cunosc deja ar putea depinde și de accesul pe care îl va primi „toate funcțiile noi, actualizările de securitate și îmbunătățirile platformei” în același timp cu versiunea internațională, a declarat pentru BBC jurnalistul tech Will Guyatt.

Expertul în informatică Kokil Jaidka, de la Universitatea Națională din Singapore, spune că se așteaptă ca elementele care fac platforma populară, precum videoclipurile scurte și funcțiile de shopping, să „rămână intacte”, deoarece acestea nu depind direct de algoritm.

Ea a precizat că schimbările ar putea fi mai subtile și mai graduale, în funcție de cât de bine pot datele mai restrânse ale versiunii americane „izolate” să egaleze amploarea globală a aplicației.

„Dacă TikTok funcționează cu o versiune licențiată sau parțial diluată a algoritmului său de recomandare, unele puncte oarbe ale sistemului ar putea începe să conteze mai mult”, a spus ea.

Pentru utilizatori, acest lucru ar putea însemna, în practică, că algoritmul din SUA va „rămâne în urmă în privința personalizării” și va avea nevoie de mai mult timp pentru a se adapta la conținutul viral.

Experiment sau conformism?

Oracle este partenerul de lungă durată al TikTok în domeniul cloud computing în Statele Unite și este condus de Larry Ellison, un apropiat al președintelui Donald Trump.

O altă entitate străină, MGX, un fond de investiții al guvernului din Abu Dhabi, i se va alătura, alături de firma de investiții private Silver Lake, ca principali investitori noi.

Presiunea venită din partea acestor investitori ar putea contribui, de asemenea, la senzația că versiunea americană a aplicației va deveni „mai fadă”, a spus Navarra.

„Cred că adevăratul test nu va fi dacă utilizatorii vor pleca. Ci dacă TikTok va mai fi locul unde internetul merge să experimenteze sau dacă va deveni locul unde merge să se conformeze”, a spus el.