"Îmi sunteți datori". Primul mesaj al lui Trump după un an de absenţă pe TikTok a ţintit tinerii alegători. La ce s-a referit. Foto: Getty Images

Liderul de la Casa Albă a revenit pe TikTok pe 6 octombrie pentru prima dată în aproape un an, după ce administrația sa a lucrat la un acord care ar menține rețeaua socială operațională în Statele Unite. "Îmi sunteți datori", a transmis Trump în prima lui postare de la revenire pe aplicaţia chinezească, încercând, probabil, să-i convingă pe tineri să-i voteze pe republicani la următoarele alegeri, conform USA Today.

„Tuturor tinerilor de pe TikTok, am salvat TikTok, așa că îmi sunteţi datori”, a spus Trump în postarea din 6 octombrie, în timp ce se afla în Biroul Oval.

Vicepreședintele JD Vance a postat și el pe platformă pe 6 octombrie, aparent într-o relansare a contului său de pe platformă. „Am devenit puțin leneș în ultimele luni, fiind concentrat pe rolul de vicepreședinte și nu pe TikTok”, a spus Vance.

Oficialii Casei Albe au declarat în septembrie că TikTok a ajuns la un acord preliminar pentru a continua să opereze în Statele Unite. Noua companie americană va fi evaluată la 14 miliarde de dolari, a spus Vance.

Însă, chiar și cu semnătura lui Trump, rămân diverse obstacole procedurale, inclusiv o revizuire a legilor antitrust care reglementează concurența loială pe piață. Se așteaptă ca componența completă a grupului de proprietari să fie finalizată până la încheierea tranzacției, care ar putea avea loc la începutul anului 2026.

TikTok va fi evaluată pentru vânzare în SUA la 14 miliarde de dolari

Președintele Donald Trump a semnat, joi, un ordin executiv care dă undă verde acordului cu China pentru vânzarea operațiunilor TikTok din Statele Unite către un grup de investitori americani. Ordinul reprezintă un pas procedural important spre finalizarea transferului, dar înțelegerea cu Beijingul nu este încă finalizată, notează CNN. Vicepreședintele JD Vance a apreciat că platforma socială va fi evaluată la 14 miliarde de dolari.

Potrivit surselor citate de Financial Times din consorțiul de investitori care va achiziționa TikTok în SUA se numără Oracle, grupul de investiții Silver Lake și MGX. The Guardian scrie, de asemenea, că americanii vor controla 80% din acțiunile TikTok în SUA, în timp ce chinezii de la ByteDance vor păstra procentul de 20%.

Acordul cu China nu este încă semnat, deși ambele națiuni au anunțat că termenii înțelegerii au fost agreați, scrie CNN. În Biroul Oval, când a semnat ordinul executiv, Donald Trump a afirmat că acordul a primit aprobarea președintelui Xi Jinping și s-a arătat încrezător că va fi finalizat. Ordinul executiv aprobă, practic, înțelegerea și oferă un termen de 120 de zile pentru definitivarea detaliilor.

Potrivit înțelegerii cu China pentru ca TikTok să continue să funcționeze în Statele Unite, scrie The Guardian, investitorii americani vor prelua controlul majoritar asupra operațiunilor TikTok. De asemenea, potrivit unor surse, Oracle va rescrie algoritmul TikTok în SUA după o copie care va fi închiriată de la chinezii de la ByteDance.