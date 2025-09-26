TikTok va fi evaluată pentru vânzare în SUA la 14 miliarde de dolari, spune JD Vance. Trump a semnat ordinul care aprobă transferul

Acordul cu China nu este încă semnat, deși ambele națiuni au anunțat că termenii înțelegerii au fost agreați, scrie CNN. În Biroul Oval, când a semnat ordinul executiv, Donald Trump a afirmat că acordul a primit aprobarea președintelui Xi Jinping și s-a arătat încrezător că va fi finalizat. Ordinul executiv aprobă, practic, înțelegerea și oferă un termen de 120 de zile pentru definitivarea detaliilor.

Potrivit înțelegerii cu China pentru ca TikTok să continue să funcționeze în Statele Unite, scrie The Guardian, investitorii americani vor prelua controlul majoritar asupra operațiunilor TikTok. De asemenea, potrivit unor surse, Oracle va rescrie algoritmul TikTok în SUA după o copie care va fi închiriată de la chinezii de la ByteDance.

Conform legislației chineze, Beijingul controlează exportul de algoritmi, iar tehnologia TikTok este inclusă în baza de date oficială. Săptămâna trecută, autoritatea chineză de securitate cibernetică a anunțat că a fost agreat un cadru de licențiere pentru „algoritm și alte drepturi de proprietate intelectuală” în SUA.

De asemenea, este așteptat ca americanii să dețină 80% din acțiunile companiei din SUA, în timp ce ByteDance și alți investitori chinezi vor deține în jur de 20%.

Noua versiune a TikTok va fi controlată de un Consiliu de Administrație, format din experți în securitate cibernetică și securitate națională, dintre care șase vor fi americani, potrivit Casei Albe. ByteDance va selecta unul dintre cei șapte directori ai filialei americane, dar „va fi exclus din comitetul de securitate al companiei”, a precizat un oficial de la Casa Albă pentru Financial Times.

TikTok va fi evaluată la 14 miliarde de dolari

TikTok va fi evaluată la 14 miliarde de dolari în urma înțelegerii intermediate de Donald Trump prin care a forțat ruperea platformei în SUA de compania mamă chineză, a spus joi vicepreședintele JD Vance.