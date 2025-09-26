TikTok va fi evaluată pentru vânzare în SUA la 14 miliarde de dolari, spune JD Vance. Trump a semnat ordinul care aprobă transferul

Potrivit înțelegerii cu China pentru ca TikTok să continue să funcționeze în Statele Unite, scrie The Guardian, investitorii americani vor prelua controlul majoritar asupra operațiunilor TikTok. De asemenea, potrivit unor surse, Oracle va rescrie algoritmul TikTok în SUA după o copie care va fi închiriată de la chinezii de la ByteDance.
Conform legislației chineze, Beijingul controlează exportul de algoritmi, iar tehnologia TikTok este inclusă în baza de date oficială. Săptămâna trecută, autoritatea chineză de securitate cibernetică a anunțat că a fost agreat un cadru de licențiere pentru „algoritm și alte drepturi de proprietate intelectuală” în SUA.
De asemenea, este așteptat ca americanii să dețină 80% din acțiunile companiei din SUA, în timp ce ByteDance și alți investitori chinezi vor deține în jur de 20%.
Noua versiune a TikTok va fi controlată de un Consiliu de Administrație, format din experți în securitate cibernetică și securitate națională, dintre care șase vor fi americani, potrivit Casei Albe. ByteDance va selecta unul dintre cei șapte directori ai filialei americane, dar „va fi exclus din comitetul de securitate al companiei”, a precizat un oficial de la Casa Albă pentru Financial Times.
TikTok va fi evaluată la 14 miliarde de dolari
TikTok va fi evaluată la 14 miliarde de dolari în urma înțelegerii intermediate de Donald Trump prin care a forțat ruperea platformei în SUA de compania mamă chineză, a spus joi vicepreședintele JD Vance.
Administrația Trump a anunțat săptămâna trecută un progres în negocierile cu Beijingul pentru a deschide calea unui acord. Totuși, acesta ar putea eșua pe fondul discuțiilor comerciale mai ample dintre SUA și China, menite să evite reluarea unui război comercial între cele mai mari două economii ale lumii.
„Au existat anumite rezerve din partea Chinei. Vom continua să lucrăm la asta”, a spus Vance.
Compromisul lui Trump s-a confruntat și cu opoziția unor parlamentari sceptici față de China, care ar dori ca TikTok să fie închis în SUA sau complet separat de ByteDance.
Participarea MGX, un fond suveran de investiții din Abu Dhabi specializat în tehnologie, ar putea spori îngrijorările legate de influența străină.
Oracle, piesa-cheie a acordului pentru TikTok
Larry Ellison, fondatorul Oracle, este „piesa-cheie” a filialei americane a acordului, potrivit unei persoane care a lucrat îndeaproape cu administrația Trump la finalizarea înțelegerii.
Oracle va supraveghea confidențialitatea datelor și algoritmul TikTok. Rolul central al lui Ellison în acord subliniază ascensiunea sa ca unul dintre cei mai influenți magnați americani din tehnologie, media și divertisment.
Trump a declarat că Ellison și Oracle vor juca „un rol foarte important” în TikTok US.
Miliardarul, care l-a depășit temporar pe Elon Musk în topul global al celor mai bogați oameni, a sprijinit recent preluarea Paramount de către fiul său, David, și pregătește o ofertă pentru Warner Bros. Dacă va reuși, tranzacția ar crea un conglomerat puternic în Hollywood, sporturi live și știri.
„Credem, de fapt, că acesta este un acord bun pentru investitori”, a spus Vance joi. „Nu vrem ca [TikTok] să fie folosit ca instrument de propagandă de către vreo guvernare străină. Vrem să ne asigurăm că investitorii iau deciziile în funcție de ceea ce e bine pentru afacerile lor.”
Conform termenilor acordului anticipat, investitorii americani existenți, printre care General Atlantic și Susquehanna, ar urma să-și păstreze participațiile. Jeff Yass de la Susquehanna și Bill Ford de la General Atlantic sunt doi dintre principalii donatori ai Maga Inc, super PAC-ul pro-Trump, notează Financial Times.
Aceștia vor fi alăturați de un consorțiu de noi investitori. Trump a spus că pionierul IT Michael Dell și magnatul media Rupert Murdoch sunt implicați în acord.