Financial Times: Americanii vor închiria o copie a algoritmului TikTok de la chinezi, iar apoi Oracle îl va rescrie pentru SUA

Congresul a adoptat în 2024 o lege care interzice TikTok, deținut deocamdată de compania chineză ByteDance, dacă nu este vândut unei companii americane. Foto: Getty Images

Oracle va recrea algoritmul TikTok după o copie care va fi închiriată de la chinezii de la ByteDance, potrivit înțelegerii obținute de președintele Donald Trump cu China pentru ca aplicația să continue să funcționeze în Statele Unite, dar controlul asupra ei să le revină americanilor, relatează Financial Times.

Oficiali de la Casa Albă au precizat, luni, că acordul le va permite cumpărătorilor americani să aibă control asupra software-ului de recomandări al aplicației după ce operațiunile TikTok din SUA vor fi separate de proprietarul chinez, ByteDance.

SUA vor închiria o copie a algoritmului TikTok de la chinezi

Noii proprietari americani ar urma să închirieze o copie a algoritmului de la ByteDance, care apoi va fi replicat de Oracle. Nu au fost anunțate detalii suplimentare tehnice privind acest demers.

„Oracle va opera în parteneriat cu guvernul Statelor Unite pentru a asigura siguranța și protecția datelor de pe platforma TikTok, de la revizuirea codului sursă, recalibrarea algoritmului și până la dezvoltarea și implementarea aplicației”, a declarat un oficial de la Casa Albă.

Afirmațiile sunt în contradicție cu cele are oficialilor de la Beijing, care au spus recent că algoritmul va rămâne în posesia Chinei. Aceștia au spus că s-a convenit asupra unui cadru care include „licențierea algoritmului și a altor drepturi de proprietate intelectuală”, dar aplicația din SUA va folosi algoritmul chinezesc al ByteDance.

Acordul mai prevede și angajamentul luat de China că datele celor aproximativ 170 de milioane de utilizatori americani ai TikTok vor fi stocate pe serverele Oracle, care deja deține aceste informații în baza unui acord anterior.

Astfel, ByteDance nu va avea acces la informațiile despre utilizatorii americani ai TikTok și își va pierde controlul asupra algoritmului aplicației, potrivit oficialilor de la Casa Albă.

Noile detalii apar pe fondul unei destinderi în relația dintre Trump și președintele chinez Xi Jinping, după „ziua eliberării” a războiului comercial inițiat de președintele american.

Congresul a adoptat în 2024 o lege care interzice TikTok, deținut deocamdată de compania chineză ByteDance, dacă nu este vândut unei companii americane, invocând motive de securitate națională și preocupări legate de confidențialitate. Administrația Trump a blocat aplicarea acestei legi, prelungind de mai multe ori termenul pentru transfer.