Financial Times: Americanii vor închiria o copie a algoritmului TikTok de la chinezi, iar apoi Oracle îl va rescrie pentru SUA

Oracle va recrea algoritmul TikTok după o copie care va fi închiriată de la chinezii de la ByteDance, potrivit înțelegerii obținute de președintele Donald Trump cu China pentru ca aplicația să continue să funcționeze în Statele Unite, dar controlul asupra ei să le revină americanilor, relatează Financial Times.
SUA vor închiria o copie a algoritmului TikTok de la chinezi
Astfel, ByteDance nu va avea acces la informațiile despre utilizatorii americani ai TikTok și își va pierde controlul asupra algoritmului aplicației, potrivit oficialilor de la Casa Albă.
Congresul a adoptat în 2024 o lege care interzice TikTok, deținut deocamdată de compania chineză ByteDance, dacă nu este vândut unei companii americane, invocând motive de securitate națională și preocupări legate de confidențialitate.
Administrația Trump a blocat aplicarea acestei legi, prelungind de mai multe ori termenul pentru transfer.
TikTok dezvoltase deja o aplicație americană independentă, în anticiparea unui acord, pentru a se asigura că conținutul generat de utilizatorii americani va fi disponibil și în alte țări, potrivit unei persoane familiarizate cu situația.
În baza unui acord, investitorii americani existenți, inclusiv General Atlantic și Susquehanna, sunt așteptați să păstreze o participație în afacere. Aceștia vor fi însoțiți de un consorțiu de noi investitori.
Rupert Murdoch va investi în TikTok
Magnatul media Rupert Murdoch este așteptat să investească în TikTok prin grupul său media Fox Corp, proprietarul canalului de știri conservator Fox News. De asemenea, pionierul calculatoarelor personale, Michael Dell, este așteptat să investească.
Trump, într-un interviu acordat Fox News duminică, a confirmat că Larry Ellison, co-fondator al Oracle, va face parte din grupul de investitori care va strânge „o sumă imensă de bani” alături de alte persoane proeminente.
Consorțiul american va deține 80% din afacere, în timp ce participația ByteDance este așteptată să scadă sub 20%, conform prevederilor Congresului.
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat duminică că un acord prin care operațiunile TikTok din SUA vor fi majoritar deținute și controlate de investitori americani va fi încheiat săptămâna aceasta.
Casa Albă a negociat crearea unui consiliu de administrație independent pentru TikTok, din care șase din cele șapte locuri vor fi ocupate de americani, iar ByteDance va selecta directorul rămas, a declarat Leavitt pentru Fox News.