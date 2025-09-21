Donald Trump anunță că Rupert Murdoch se numără printre investitorii care cumpără TikTok în SUA. Americanii vor controla și algoritmul

Donald Trump a anunțat anterior că a ajuns la o înțelegere cu China și că un acord va fi semnat „în zilele care urmează”. Foto: Getty Images

Magnatul media Rupert Murdoch și fiul său, Lachlan Murdoch, precum și antreprenorul din domeniul tehnologiei Michael Dell, se numără printre investitorii americani care ar putea face parte din potențiala tranzacție pentru TikTok, a declarat duminică președintele Donald Trump, relatează The Guardian. Anunțul președintelui american vine după ce purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a anunțat că SUA și China au ajuns la un acord în privința achiziției aplicației în Statele Unite. Ea a afirmat că șase din cei șapte membri ai viitorului Consiliu de Administrație al TikTok vor fi americani, iar algoritmul va fi, de asemenea, controlat de americani.

Axios scrie, de asemenea, că termenii acordului nu sunt încă cunoscuți, dar este din ce în ce mai clar că TikTok este la un pas de a fi vândută unui grup de investitori americani și că va rămâne astfel funcțională în Statele Unite.

Ce nu este încă clar este exact cine este implicat, în ce capacitate, ce preț vor plăti pentru achiziția aplicației de la chinezi, cine va face parte din noua conducere sau când va fi semnat un acord.

„Michael Dell este implicat. Îmi pare rău să vă spun asta, dar un bărbat pe nume Lachlan este implicat. Știți cine e Lachlan? E un nume foarte neobișnuit — Lachlan Murdoch. … Și Rupert probabil că va face parte din grup — cred că vor fi în grup”, a declarat Trump într-un interviu pentru emisiunea „The Sunday Briefing” de la Fox News, întrebat despre cumpărătorii americani ai aplicației.

Anunțul făcut de Donald Trump este unul cel puțin suprinzător, având în vedere că președintele american se află în mijlocul unei dispute legale cu Rupert Murdoch, după ce Wall Street Journal a relatat despre legăturile lui Trump cu Jeffrey Epstein. Acest lucru însă nu l-a oprit pe liderul de la Casa Albă să-l implice pe magnatul media într-o afacere care a fost una dintre prioritățile politice și economice ale Administrației sale în acest an.

Congresul a adoptat în 2024 o lege care interzice TikTok, deținut deocamdată de compania chineză ByteDance, dacă nu este vândut unei companii americane, invocând motive de securitate națională și preocupări legate de confidențialitate.

Administrația Trump a blocat aplicarea acestei legi, prelungind de mai multe ori termenul pentru transfer. Aplicația are aproximativ 170 de milioane de utilizatori în SUA, iar Trump a atribuit duminică acesteia meritul de a-l fi ajutat să câștige un al doilea mandat prezidențial în 2024, notează The Guardian.

Donald Trump a anunțat anterior că a ajuns la o înțelegere cu China și că un acord va fi semnat „în zilele care urmează”.

SUA ar urma să controleze algoritmul TikTok în SUA

Casa Albă a anunțat sâmbătă, prin purtătoarea de cuvânt a președinției, Karoline Leavitt, că Statele Unite și China au ajuns la un acord cu privire la conducerea TikTok în Statele Unite. Astfel, șase din cei șapte membri ai Consiliului de Administrație al platformei vor fi americani, a precizat Leavitt pentru Fox News, relatează Agerpres.

„TikTok va fi deţinut majoritar de americani în Statele Unite. Consiliul de administraţie va avea şapte membri, dintre care şase vor fi americani”, a declarat purtătoarea de cuvânt a preşedinţiei, Karoline Leavitt.

Ea a adăugat că „datele şi confidenţialitatea vor fi supravegheate de una dintre cele mai bune companii americane de tehnologie, Oracle, iar algoritmul va fi, de asemenea, controlat de Statele Unite”. Acest algoritm este considerat a fi cheia succesului TikTok, notează Axios, iar cedarea controlului de către chinezi asupra acestuia a fost cea mai complicată parte a negocierilor.

„Suntem Suntem 100% încrezători că tranzacția este încheiată, acum trebuie doar semnată, iar echipa președintelui lucrează cu omologii lor chinezi tocmai pentru a face asta”, a declarat Leavitt pentru Fox News.