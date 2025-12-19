Antena 3 CNN Externe Mapamond Un alpinist român a murit pe un vulcan din Chile, la 6.540 metri altitudine. Imagini din timpul operațiunii de recuperare

D.C.
2 minute de citit Publicat la 17:36 19 Dec 2025 Modificat la 17:41 19 Dec 2025
Un alpinist român a murit pe un vulcan din Chile, la 6.540 metri altitudine FOTO: X/ Carabineros Atacama

Un alpinist român în vârstă de 57 de ani a murit pe vulcanul Nevado Ojos del Salado din regiunea Atacama, iar în momentul de față echipele specializate desfășoară o misiune de recuperare a corpului, au anunțat autoritățile chiliene citate de presa locală. Bărbatul făcea parte dintr-o echipă de patru persoane - toți români - între care și o femeie.

Locotenent-colonel Marcelo Ramírez a declarat că situația de urgență a fost semnalată la secția 4 a Poliției de Frontieră din orașul El Salvador, miercuri după-amiază, relatează Meganotocias.cl.

În jurul orei 18:00, polițiștii au primit un mesaj prin WhatsApp privind decesul unei persoane de naționalitate străină, survenit în timpul unei excursii pe vulcanul Ojos del Salado.

„Imediat a existat o comunicare cu procurorul pentru a solicita intervenția personalului specializat, care a reușit să urce în jurul orei 22:00 și a discutat cu trei cetățeni străini, de naționalitate română, aflați în tabăra de bază”, a explicat Ramírez.

Românii au spus că unul dintre membrii grupului, o persoană de 57 de ani, după ce a urcat pe vulcan, la aproximativ 6.540 metri altitudine, „în momentul coborârii s-a prăbușit și a căzut aproximativ trei metri din locul respectiv”.

Alpiniștii aveau autorizație pentru efectuarea excursiei

Însoțitorii săi i-au acordat primul ajutor, efectuând manevre de resuscitare, însă acestea nu au avut succes. Ulterior, au încercat să îl coboare, dar din cauza altitudinii și a complexității terenului, acest lucru a fost foarte dificil. În final, au reușit să îl coboare doar câțiva metri. Apoi au luat decizia să coboare  ei pentru a avea semnal și să poată lua legătura cu autoritățile.

După alertă, o echipă de salvare a reușit să urce pe vulcan și a început operațiunea de recuperare a cadavrului - una foarte dificilă având în vedere altitudinea. „Astăzi, la ora 07:00, au pornit cu scopul de a coborî această persoană prin rotație, având în vedere pericolul de a lucra la o asemenea altitudine, pentru ca ulterior să fie predată Serviciului de Medicină Legală (SML)”, a declarat Marcelo Ramírez.

„În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că aceste persoane erau patru membri ai unei echipe românești: persoana decedată, în vârstă de 57 de ani, un ghid român de 62 de ani, un bărbat adult de 50 de ani și o femeie de 54 de ani - toți de origine română”, a mai precizat colonelul.

Potrivit verificărilor, grupul avea autorizație să urce pe vulcan și informase Direcția Națională a Frontierelor și Limitelor Statului cu privire la ascensiunea lor, așa cum prevede legea în Chile.

„Această excursie s-a desfășurat în mod regulamentar și, din păcate, a avut loc acest episod tragic, despre care alpiniștii de mare altitudine știu că se poate întâmpla”, a concluzionat Ramírez.

