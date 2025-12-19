Un alpinist român a murit pe un vulcan din Chile, la 6.540 metri altitudine. Imagini din timpul operațiunii de recuperare

Un alpinist român a murit pe un vulcan din Chile, la 6.540 metri altitudine FOTO: X/ Carabineros Atacama

Un alpinist român în vârstă de 57 de ani a murit pe vulcanul Nevado Ojos del Salado din regiunea Atacama, iar în momentul de față echipele specializate desfășoară o misiune de recuperare a corpului, au anunțat autoritățile chiliene citate de presa locală. Bărbatul făcea parte dintr-o echipă de patru persoane - toți români - între care și o femeie.

Locotenent-colonel Marcelo Ramírez a declarat că situația de urgență a fost semnalată la secția 4 a Poliției de Frontieră din orașul El Salvador, miercuri după-amiază, relatează Meganotocias.cl.

În jurul orei 18:00, polițiștii au primit un mesaj prin WhatsApp privind decesul unei persoane de naționalitate străină, survenit în timpul unei excursii pe vulcanul Ojos del Salado.

Tras arduo ascenso hasta los 6.520 metros de altura sobre el nivel mar, debió llegar Carabineros GOPE Atacama y rescatistas de la zona, para bajar el cuerpo del excursionista de nacionalidad rumana, fallecido luego de hacer cumbre en el volcán Ojos del Salado. #OrdenyPatria pic.twitter.com/waG4qF44MS — Carabineros Atacama (@CarabIIIRegion) December 19, 2025

„Imediat a existat o comunicare cu procurorul pentru a solicita intervenția personalului specializat, care a reușit să urce în jurul orei 22:00 și a discutat cu trei cetățeni străini, de naționalitate română, aflați în tabăra de bază”, a explicat Ramírez.

Românii au spus că unul dintre membrii grupului, o persoană de 57 de ani, după ce a urcat pe vulcan, la aproximativ 6.540 metri altitudine, „în momentul coborârii s-a prăbușit și a căzut aproximativ trei metri din locul respectiv”.

Alpiniștii aveau autorizație pentru efectuarea excursiei

Însoțitorii săi i-au acordat primul ajutor, efectuând manevre de resuscitare, însă acestea nu au avut succes. Ulterior, au încercat să îl coboare, dar din cauza altitudinii și a complexității terenului, acest lucru a fost foarte dificil. În final, au reușit să îl coboare doar câțiva metri. Apoi au luat decizia să coboare ei pentru a avea semnal și să poată lua legătura cu autoritățile.

După alertă, o echipă de salvare a reușit să urce pe vulcan și a început operațiunea de recuperare a cadavrului - una foarte dificilă având în vedere altitudinea. „Astăzi, la ora 07:00, au pornit cu scopul de a coborî această persoană prin rotație, având în vedere pericolul de a lucra la o asemenea altitudine, pentru ca ulterior să fie predată Serviciului de Medicină Legală (SML)”, a declarat Marcelo Ramírez.

„În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că aceste persoane erau patru membri ai unei echipe românești: persoana decedată, în vârstă de 57 de ani, un ghid român de 62 de ani, un bărbat adult de 50 de ani și o femeie de 54 de ani - toți de origine română”, a mai precizat colonelul.

Potrivit verificărilor, grupul avea autorizație să urce pe vulcan și informase Direcția Națională a Frontierelor și Limitelor Statului cu privire la ascensiunea lor, așa cum prevede legea în Chile.

„Această excursie s-a desfășurat în mod regulamentar și, din păcate, a avut loc acest episod tragic, despre care alpiniștii de mare altitudine știu că se poate întâmpla”, a concluzionat Ramírez.