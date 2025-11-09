Interviu în beznă cu Zelenski, la Kiev. Rușii au atacat capitala Ucrainei chiar când președintele vorbea cu jurnaliștii The Guardian

6 minute de citit Publicat la 20:59 09 Noi 2025 Modificat la 20:59 09 Noi 2025

Foto: Profimedia Images

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acordat un interviu publicației britanice The Guardian în timpul bombardamentelor intense ale rușilor asupra infrastructurii energetice ucrainene – curentul a căzut de două ori în timpul interviului, iar Zelenski și jurnalistul britanic au vorbit pe întuneric până la remedierea situației.

În cadrul interviului, președintele ucrainean a spus că „nu se teme” de Donald Trump, spre deosebire de alți lideri occidentali și a respins informațiile că ultima lor discuție de la Casa Albă a fost „volatilă”, adăugând că relația sa cu președintele Statelor Unite este una bună.

El a spus și că are o relație excelentă cu regele Charles al III-lea al Marii Britanii, care l-a ajutat să dezvolte relația cu Donald Trump. El l-a descris pe suveranul britanic drept „un mare susținător” al Ucrainei.

Președintele ucrainean a negat informația că Donald Trump ar fi aruncat cu hărțile ucrainene în timpul întâlnirii de la Casa Albă din octombrie, atunci când Zelenski s-a dus la Washington pentru a obține rachetele Tomahawk.

„Nu a aruncat cu nimic, sunt sigur de asta”, a spus Zelenski care a descris relația sa cu Donald Trump drept „normală”, „o relație ca de afaceri” și „constructivă”.

Conform FT, Donald Trump a pus presiune pe Zelenski, la ultima lor întâlnire, pentru ca Ucraina să cedeze în fața cerințelor maximaliste ale regimului de la Kremlin și să cedeze teritorii în favoarea statului agresor. Tot atunci, Trump i-ar fi spus lui Zelenski că Putin „îl va distruge” dacă nu e de acord să capituleze.

Zelenski spune că această întâlnire nu a avut loc în acești termeni.

Relația cu Trump și Charles al III-lea

Interviul pentru The Guardian a fost dat din palatul prezidențial de la Kiev. Zelenski a spus că „întregii lumi îi este frică de Trump”. „Acesta este adevărul”, a adăugat el.

Întrebat dacă i se aplică și lui, Zelenski a spus – „Nu, noi nu suntem dușmanii Americii. Suntem prieteni. De ce ar trebui să ne fie frică?”.

„Trump a fost ales de poporul său. Trebuie să respectăm această alegere făcută de poporul american, așa cum și eu am fost ales de poporul meu. SUA sunt partenerul nostru strategici, au fost vremede mulți ani, poate chiar vreme de decenii și secole”, a continuat liderul de la Kiev.

Cele două țări au valori comune profunde care sunt în opoziție cu Rusia „revizionistă” și „imperialistă”, a spus Zelenski.

El a dezvăluit și că regele britanic a jucat un rol crucial, în culise, pentru a-l încuraja pe președintele american să susțină Ucraina cu mai mult entuziasm, după „ambuscada” din Biroul Oval din februarie, când Trump și vicepreședintele său l-au atacat pe Zelenski, deși acesta era invitat ca oaspete.

„Ofensiva” diplomatică a regelui Charles față de Trump ar fi avut loc în timpul vizitei de stat, când președintele american a discutat față în față cu suveranul britanic.

„Nu știu toate detaliile dar înțeleg că Majestatea Sa i-a dat președintelui Trump niște semnale foarte importante”.

El a spus că Trump îl respectă pe rege și îl consideră „o persoană foarte importantă”, un compliment sincer pe care președintele american nu îl dă foarte multor oameni.

„Majestatea Sa este foarte sensibil față de durerea poporului nostru. Poate că sensibil nu e cuvântul potrivit. Ne susține foarte mult”, a spus Zelenski.

Interviu pe întuneric

La câteva secunde după ce Zelenski a început interviul, întregul palat prezidențial a fost cufundat în îunteric.

În ultimele săptămâni, statul agresor a țintit constant rețeaua de curent a Ucrainei, ceea ce a dus la frecvente pene de curent în toată țara.

Atacurile intense din weekend au redus capacitatea de generare a curentului electric la zero, a transmis compania ucraineană de stat – Centrenergo. Dronele rușilor au lovit și două centrale nucleare în vestul Ucrainei, iar guvernul de la Kiev a cerut AIEA să răspundă.

Curentul a revenit în palatul prezidențial după ceva timp, când un generator a intrat în funcțiune.

„Acestea sunt condițiile noastre de trai. E normal, avem fluctuație de electricitate în Kiev, la fel ca în majoritatea locurilor”.

El spune și că Putin ordonă „atacuri teroriste” asupra sistemului energetic al Ucrainei, că ucide civili și că-i lasă fără curent și fără apă.

„Nu poate să creeze tensiune în societatea noastră în alte feluri”.

Președintele ucrainean spune și că lucrează îndeaproape cu alți parteneri internaționali pentru a proteja Ucraina de roiurile de drone rusești. Până acum, Regatul Unit și alți aliați au exclus posibilitatea de a trimite avioane de luptă pentru a proteja cerul din centrul și vestul țării, deși Ucraina cere asta de multă vreme.

Zelenski spune că a vrut să comande 27 de sisteme de apărare Patriot de la producătorii americani. Între timp, țările europene ar putea să dea Ucrainei sistemele pe care le au în prezent.

Întrebat dacă UE și Regatul Unit fac suficient pentru Ucraina, Zelenski a răspuns – „Niciodată nu e suficient. Va fi suficient când se oprește războiul. Și va fi suficient când Putin înțelege că trebuie să se oprească”.

Președintele ucrainean a spus și că are relați calde cu Keir Starmer și contacte dese cu guvernul de la Londra.

Deși Trump a exclus o implicare militară a Statelor Unite într-o Ucraină post-război, guvernele francez și britanic au promis că vor trimite trupe ca parte a unui acord de pace.

Întrebat dacă ar vrea ca soldații britanicii să vină în Ucraina mai repede, pentru a lua poziții defensive la granița cu Belarusul, de exemplu, Zelenski a spus –„Desigur. Am tot cerut multe lucruri, inclusiv arme și aderarea la UE și NATO”.

Spune, totuși, că chestiunea prezenței militare a europenilor în Ucraina în timp ce războiul este activ trebuie gestionată cu atenție.

„Liderilor le este teamă de societățile lor. Nu vor să fie implicați în război”. Zelenski spune că este „decizia liderilor” aliați dacă desfășoară sau nu trupe. Spune că dacă ar pune prea multă presiune, Ucraina ar putea să piardă „sprijinul militar și financiar al partenerilor noștri”.

Lupta pentru Pokrovsk

În ultimele zile, trupele invadatoare au capturat mare parte din orașul Pokrovsk, în estul Ucrainei, după o campanie lungă și sângeroasă. Zelenski spune că Rusia a aruncat în luptă un număr uriaș de trupe – 170.000 de soldați.

„Asta e toată povestea. Nu e vorba de niciun succes al Rusiei. Sunt multe pierderi”, spune el. Conform președintelui ucrainean, rușii au pierdut 25.000 de oameni în octombrie, un record.

El mai spune și că Kremlinul duce un război hibrid de anvergură împotriva Europei și că este posibil ca Rusia să testeze NATO direct.

Este cât se poate de posibil ca Rusia să deschidă un al doilea front într-o țară europeană înainte de sfârșitul războiului din Ucraina.

„Eu așa cred. Putin ar putea să facă asta. Trebuie să uităm de scepticismul european general că Putin vrea mai întâi să ocupe Ucraina și apoi să se ducă în altă parte. Poate să le facă pe-amândouă în același timp”.

El a făcut legătură între activitea malignă a Rusiei în Europa – inclusiv recentele incursiuni cu drone în Polonia și România, dar și apariția dronelor deasupra aeroporturilor din Copenhaga, Munchen și Bruxelles – și eșecul armatei Kremlinului din a obține câștiguri semnificative pe front de la începutul invaziei.

„Putin este încolțit în ce privește războiul pentru că nu are succese reale. E mai degrabă o situație de tip remiză. De aceea, aceste eșecuri l-ar putea conduce să încerce să obțină alte teritorii. Este foarte greu pentru noi, dar încercăm să ne apărăm casa”.

El a descris Rusia ca fiind o țară mare și agresivă care are mereu nevoie de un dușman extern pentru a-i uni pe oameni. Putin a văzut Occidentul și SUA ca fiind dușmanii.

„Soluția pentru SUA nu este să se împrietenească cu Rusia. În privința valorilor, Ucraina este mult mai aproape de SUA decât Rusia”.

Comentatorii au susținut, în trecut, că atacul Rusiei împotriva Ucrainei și amenințarea anterioară a lui Trump față de Danemarca și Groenlanda arată că ordinea globală bazată pe reguli care a apărut după Al Doilea Război Mondial s-a încheiat. Întrebat dacă e de acord, Zelenski a răspuns – „Nimeni nu ar trebui să-ți impună lucruri din exterior. Vreau să trăiesc într-o lume în care sunt pur și simplu respectat. Nu intimidat, nu ucis. Vreau să trăiesc într-o astfel de lume”.

Zelenski este președintele Ucrainei din 2019 și și-a condus țara aproape doar în vreme de război. Jurnaliștii Guardian l-au întrebat cum gestionează situațai.

„Iubesc Ucraina. Nu pot să vă dau niște motive. Cred că oamenii sunt uniți de ceva mai mult decât ce e logic. Îmi iubesc poporul foarte mult. E greu acum în Ucraina din cauza războiului. Dar vreau să fiu aici”.