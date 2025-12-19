STB aduce magia Crăciunului în transportul public. Tramvaiul Colindelor circulă pe linia 1, cu surprize de la spiriduşii celebrului Moş

Tramvaiul Colindelor circulă luni, 22 decembrie, pe linia 1. Sursa colaj foto: captură video Facebook/Societatea de Transport București STB SA

Tramvaiul Colindelor circulă pe traseul liniei 1, în acordurile colindelor româneşti şi ale celor din repertoriul internaţional, informează Societatea de Transport Bucureşti (STB), potrivit Agerpres. În plus, magia sărbătorilor de iarnă se va resimţi şi în alte mijloace de transport în comun. "Moș Crăciun își lasă sania și renii în depou și urcă în vehiculele noastre. E modul nostru de a spune că, în decembrie, transportul public devine parte din povestea orașului", au anunţat oficiali din cadrul STB.

Conform sursei citate, luni, de la ora 11:00, călătoria cu Tramvaiul Colindelor va fi şi mai specială. Astfel, vagonul porneşte în cursă de la Depoul Dudeşti.

"Spiriduşii lui Moş Crăciun, trimişi de STB, îi vor întâmpina pe pasageri cu surprize, daruri dulci şi mici atenţii, pentru a transforma fiecare călătorie într-un moment de sărbătoare. Prin această iniţiativă, STB îşi propune să aducă spiritul Crăciunului mai aproape de oameni şi să transforme transportul public într-un spaţiu al bucuriei, chiar şi în agitaţia oraşului", se mai precizează în document.

Potrivit reprezentanţilor STB, duminică, 20 decembrie, 250 de copii aflați sub coordonarea Direcțiilor de Asistență Socială vor avea parte de o zi specială: întâlnire cu Gașca Zurli la un spectacol special de sărbători, cadouri de la Moș Crăciun și o invitație la patinoarul Caro. Pentru unii dintre ei, este prima dată când îl văd pe Moșul de aproape sau când pun piciorul pe gheață. Sunt momente scurte, dar care rămân în minte ani întregi – acele amintiri simple care fac iarna mai blândă.

STB: Câțiva șoferi STB devin Moș Crăciun

"Ca în fiecare an, câțiva șoferi STB devin Moș Crăciun – cu tot cu costum și bord decorat. Anul trecut, unui astfel de «Moş» i s-a stricat autobuzul în Ajun. Și-a chemat întreaga familie în garaj, în miez de noapte, ca să mute împreună toate decorațiunile pe noua mașină. Nu voia să dezamăgească niciun copil. Astfel de gesturi ne reamintesc că magia nu stă în ornamente, ci în oamenii care aleg să fie buni.

Iarna aduce bucurii simple, zâmbete și un oraș care pulsează în ritmul entuziasmului copiilor. Iar anul acesta, Moș Crăciun chiar sosește cu STB", au transmis cei de la Societatea de Transport București într-o postare pe Facebook.

În plus, aceştia au mai făcut următoarele precizări: "La STB, iarna nu înseamnă doar pregătirea flotei, ci aduce și un strop de magie: Moș Crăciun își lasă sania și renii în depou și urcă în vehiculele noastre. E modul nostru de a spune că, în decembrie, transportul public devine parte din povestea orașului – o poveste în care fiecare călător primește puțină bucurie, fie că merge spre serviciu, spre școală sau spre o întâlnire cu cei dragi.

Tramvaie de sărbătoare – Tramvaiul colindelor îi va întâmpina pe călători cu o atmosferă festivă în adevăratul sens al cuvântului: de la cele mai frumoase colinde românești, care aduc acasă în inimile oamenilor, până la melodii de Crăciun din repertoriul internațional, cunoscute și iubite peste tot în lume. Patru tramvaie, între care și cel al colindelor, vor fi colantate cu reni, fulgi de nea și peisaje de iarnă. Mai mult decât atât, în 30 de stații din oraș, călătorii vor găsi imagini din povestea Crăciunului care aduc un zâmbet, chiar și într-o zi aglomerată".