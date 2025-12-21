Zelenski e nemulţumit de șeful Comandamentului Aerian Sudic şi vrea să-l înlocuiască, după atacurile Rusiei din regiunea Odesa

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei. Sursa foto: Getty Images

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vrea să-l înlocuiască pe șeful Comandamentului Aerian Sudic, Dmitro Karpenko, în urma mai multor atacuri rusești asupra regiunii Odesa. "Întărim apărarea aeriană, vom consolida și comandamentul. Am ridicat această problemă privind înlocuirea comandantului. Pentru că trebuie să reacționăm rapid, în timp util”, a spus Zelenski, sâmbătă, conform Kiev Independent.

Infrastructura portuară a regiunii Odesa este o țintă regulată a atacurilor rusești. Atacurile recente împotriva regiunii au provocat întreruperi de curent de zile întregi și i-au lăsat pe locuitori fără apă curentă.

„Indiferent cât de dificil este pentru noi, trebuie să protejăm cât mai mulți oameni posibil, să protejăm Odesa și celelalte regiuni ale noastre cât mai mult posibil”, a declarat Zelenski.

Rușii au atacat Odesa cu rachetă balistică

Un atac lansat de Rusia cu o rachetă balistică a făcut șapte morți și 15 răniți în regiunea ucraineană Odesa, la Marea Neagră, a anunțat vineri guvernatorul local, adăugând că atacul a vizat infrastructurile portuare.

"Inamicul a lovit infrastructurile portuare din regiunea Odesa: șapte morți, 15 răniți", a afirmat guvernatorul regiunii Odesa, Oleg Kiper. Atacul a provocat, de asemenea, izbucnirea unui incendiu printre camioanele de marfă dintr-o parcare.

Rusia a efectuat un atac cu rachete asupra unei instalații de infrastructură portuară din regiunea Odesa. Unele dintre victime se aflau într-un autobuz care se afla în epicentrul atacului”, a declarat Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei într-o postare pe Telegram.

Atacul a provocat, de asemenea, izbucnirea unui incendiu printre camioanele de marfă dintr-o parcare de la fața locului, a declarat anterior guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Kiper, adăugând că rachetele balistice rusești au „atacat masiv” instalația portuară.

Mașinile din apropiere au fost, de asemenea, avariate în atacul rusesc, iar toate incendiile au fost stinse, a adăugat Serviciul de Urgență de Stat.