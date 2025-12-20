Rușii au atacat Odesa cu rachetă balistică, camioanele dintr-o parcare au luat foc. Şapte oameni au murit, iar alţi 15 au fost răniţi

Rusia a bombardat orașul-port Odesa. Foto: Serviciile de urgență ucrainene

Un atac lansat de Rusia cu o rachetă balistică a făcut șapte morți și 15 răniți în regiunea ucraineană Odesa, la Marea Neagră, a anunțat vineri guvernatorul local, adăugând că atacul a vizat infrastructurile portuare. "Inamicul a lovit infrastructurile portuare din regiunea Odesa: șapte morți, 15 răniți", a afirmat guvernatorul regiunii Odesa, Oleg Kiper. Atacul a provocat, de asemenea, izbucnirea unui incendiu printre camioanele de marfă dintr-o parcare, conform Kiev Independent.

Rusia a efectuat un atac cu rachete asupra unei instalații de infrastructură portuară din regiunea Odesa. Unele dintre victime se aflau într-un autobuz care se afla în epicentrul atacului”, a declarat Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei într-o postare pe Telegram.

Atacul a provocat, de asemenea, izbucnirea unui incendiu printre camioanele de marfă dintr-o parcare de la fața locului, a declarat anterior guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Kiper, adăugând că rachetele balistice rusești au „atacat masiv” instalația portuară.

Mașinile din apropiere au fost, de asemenea, avariate în atacul rusesc, iar toate incendiile au fost stinse, a adăugat Serviciul de Urgență de Stat.

Odesa, atacată frecvent

Infrastructura portuară a regiunii Odesa este o țintă regulată a atacurilor rusești. Atacurile recente împotriva regiunii au provocat pene de curent de zile întregi și i-au lăsat pe locuitori fără apă.

Cu o noapte înainte de atacul asupra instalației portuare, un atac cu drone rusești a vizat infrastructura de transport din regiune: un pod de pe autostrada M15 (Odesa-Reni) a fost avariat, ceea ce a determinat Moldova vecină să închidă punctele de trecere a frontierei din apropiere.

„Inamicul continuă să bombardeze regiunea noastră non-stop, dar facem tot posibilul pentru a asigura siguranța oamenilor și a menține transportul și logistica în funcțiune”, a declarat Kiper despre atacul asupra podului.