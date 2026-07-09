Zelenski, ironic cu Putin: Dacă Elțîn ar fi știut că Rusia va importa combustibil din cauza războiului, ar fi ales un alt succesor

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei. FOTO: Getty Images

Volodimir Zelenski a declarat că primul președinte al Rusiei, Boris Elțin, ar fi ales un alt succesor dacă ar fi știut că, din cauza războiului declanșat de Kremlin, Moscova va nevoită, peste mai bine de 20 de ani, să importe combustibil în loc să-l exporte, notează Interfax-Ukraine.

"Între noi fie vorba, cred că, dacă Elțin ar fi știut că, peste mai bine de 20 de ani, Rusia avea să importe resurse energetice în loc să le exporte, din cauza deciziei de a declanșa un război, ar fi ales un alt succesor", le-a spus Zelenski jurnaliștilor, joi.

Zelenski a subliniat că problemele din sectorul combustibililor din Rusia nu sunt cauzate doar de sancțiunile internaționale, ci și de loviturile sistematice asupra infrastructurii de rafinare și logistică petrolieră ale Rusiei.

În ultimele săptămâni, s-au înmulțit relatările privind penuria de benzină și motorină în anumite regiuni ale Rusiei. Din cauza crizei de combustibil, autoritățile locale impun deja restricții la vânzarea benzinei, iar în unele regiuni se analizează posibilitatea vânzării pe baza unor coduri QR sau conform unui program special.

În acest context, Rusia își sporește, de asemenea, achizițiile de anumite tipuri de produse petroliere din străinătate.

Rusia interzice exporturile de motorină

Rusia a interzis, începând de miercuri, exporturile de motorină, până la 31 iulie, într-o încercare de a stabiliza piaţa internă a carburanţilor, după ce atacurile repetate cu drone ale Ucrainei asupra rafinăriilor au provocat penurii şi creşteri puternice de preț.

În numeroase regiuni ale ţării, şoferii sunt nevoiţi să aştepte ore întregi la benzinării, pe fondul reducerii livrărilor de benzină şi motorină, cauzată de deteriorarea infrastructurii energetice.

Vicepremierul rus Alexander Novak a declarat, în cadrul unei şedinţe de guvern conduse de preşedintele Vladimir Putin, că situaţia aprovizionării cu combustibil rămâne complicată.