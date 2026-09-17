Protecția pe care nu ar trebui să o ignori

Echipamentul moto complet contribuie la protejarea motociclistului, iar protecțiile pentru genunchi și alte zone vulnerabile nu ar trebui ignorate, indiferent de distanța parcursă. Sursa foto: pexels.com

Pentru un motociclist, echipamentul nu este doar o chestiune de confort sau de stil. Fiecare element are un rol bine definit, iar uneori tocmai piesa pe care alegem să o ignorăm poate face cea mai mare diferență într-o situație neprevăzută.

Casca este, în mod firesc, primul lucru la care ne gândim atunci când vorbim despre siguranța pe motocicletă. Urmează geaca, mănușile și încălțămintea potrivită. Există însă și zone ale corpului care rămân adesea mai puțin protejate, mai ales în cazul deplasărilor scurte sau atunci când vremea este foarte caldă.

Problema este că accidentele nu țin cont de distanța pe care intenționăm să o parcurgem.

Protecția trebuie privită ca un sistem

Un echipament moto eficient funcționează cel mai bine atunci când toate componentele sale se completează. Nu este suficient ca partea superioară a corpului să fie bine protejată dacă genunchii, șoldurile sau picioarele rămân expuse.

În cazul unei căzături, reacțiile sunt extrem de rapide, iar motociclistul nu poate controla întotdeauna modul în care ajunge pe asfalt. Genunchii se numără printre zonele vulnerabile, deoarece pot intra în contact direct cu solul sau pot suporta o parte importantă din impact.

Din acest motiv, o pereche potrivită de genunchiere moto poate completa echipamentul existent, mai ales pentru motocicliștii care poartă pantaloni fără protecții integrate sau pentru cei care practică discipline în care mobilitatea și protecția suplimentară sunt importante.

Nu este vorba doar despre cantitatea de echipament purtată, ci despre cât de bine este protejat întregul corp.

„Merg doar câțiva kilometri” poate deveni o capcană

Una dintre cele mai frecvente tentații este renunțarea la anumite elemente de protecție atunci când traseul este scurt. Un drum până în oraș, o deplasare de câteva minute sau o ieșire spontană pot crea impresia că echipamentul complet nu este necesar.

În realitate, riscurile din trafic nu dispar odată cu reducerea distanței.

O mașină care schimbă banda fără să observe motocicleta, o suprafață umedă, pietrișul dintr-un viraj sau o frânare de urgență pot transforma în câteva secunde o deplasare obișnuită într-o situație complet diferită.

Tocmai de aceea, alegerea echipamentului ar trebui să devină mai degrabă un reflex decât o decizie luată înaintea fiecărei călătorii.

Echipamentul potrivit trebuie să fie și confortabil

Un alt motiv pentru care motocicliștii renunță uneori la anumite protecții este disconfortul. Dacă o piesă este prea grea, prea rigidă sau nu se potrivește corect, este foarte probabil să rămână acasă după primele câteva utilizări.

Echipamentul modern încearcă să rezolve tocmai această problemă. Materialele mai flexibile, sistemele de ventilație și protecțiile ergonomice permit un nivel bun de siguranță fără ca libertatea de mișcare să fie sacrificată complet.

Potrivirea este însă esențială. Protecțiile trebuie să rămână în poziția corectă, iar hainele moto nu ar trebui să limiteze mișcările necesare pentru controlul motocicletei.

Pentru motocicliștii care preferă o soluție integrată, în special pentru deplasări sportive sau pentru utilizarea pe circuit, un combinezon moto oferă avantajul unei construcții concepute pentru a proteja simultan mai multe zone ale corpului.

Indiferent de soluția aleasă, regula rămâne aceeași: echipamentul trebuie să se potrivească atât motociclistului, cât și tipului de utilizare.

Siguranța nu începe după accident

Este ușor să privim protecțiile moto drept accesorii până în momentul în care avem nevoie de ele. Rolul lor este însă tocmai acela de a fi pregătite pentru situația despre care sperăm să nu aflăm niciodată cum ar fi evoluat fără ele.

Asta nu înseamnă că echipamentul poate elimina riscurile asociate mersului pe motocicletă. Nicio cască, geacă sau protecție nu poate face acest lucru. Poate însă contribui la reducerea consecințelor atunci când apare un incident.

La fel de importante rămân experiența, anticiparea traficului, viteza adaptată condițiilor și întreținerea corectă a motocicletei. Siguranța reală vine din combinarea tuturor acestor elemente, nu dintr-un singur produs.

Un obicei care merită format

Pentru cei care merg frecvent pe motocicletă, pregătirea echipamentului înainte de plecare poate deveni la fel de firească precum verificarea combustibilului sau pornirea motorului.

Cască, mănuși, geacă, pantaloni, încălțăminte și protecțiile potrivite pentru tipul de deplasare. Nu toate călătoriile sunt identice, iar echipamentul poate varia, dar principiul ar trebui să rămână același: să nu lăsăm o zonă importantă neprotejată doar pentru că drumul pare simplu.

Uneori, diferența dintre un incident din care te ridici și unul cu urmări serioase poate fi foarte mică.

Iar acea diferență poate fi chiar protecția pe care, într-o anumită zi, ai fost tentat să nu o porți.