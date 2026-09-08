Cutie manuală sau automată? Ce să verifici înainte să cumperi o mașină rulată

Cutia manuală sau automată poate schimba semnificativ experiența la volan, mai ales la o mașină rulată. Sursa foto: pexels.com

Pentru unii șoferi, schimbarea treptelor de viteză face parte din plăcerea condusului. Pentru alții, după o oră petrecută în coloană, pedala de ambreiaj devine partea cea mai obositoare a zilei. La o mașină rulată, discuția se mută dincolo de preferință, către felul în care transmisia se comportă după ani de utilizare. În continuare, îți arătăm ce urmărești la fiecare dintre cele două variante.

Ce îți oferă o cutie manuală?

Controlul direct asupra treptei rămâne principalul argument. Pe drumuri virajate și la coborâri lungi, o treaptă inferioară ține viteza sub control și îți lasă frâna odihnită pentru situațiile care chiar o cer.

La un exemplar rulat, ambreiajul spune cel mai mult. Pedala trebuie să aibă cursă fermă și punct de cuplare clar, iar mașina să plece de pe loc fără vibrații și fără zgomote noi. Dacă motorul se turează și viteza crește cu întârziere, cere o verificare în service înainte de orice discuție despre preț.

Ce câștigi cu o cutie automată?

În oraș, avantajul se simte din primii metri. Mașina pleacă și oprește fără ca tu să lucrezi permanent cu ambreiajul, iar la capătul unei zile cu multe opriri diferența de oboseală e reală.

Transmisiile automate se comportă diferit de la un model la altul, așa că verificarea ta pornește de la trei lucruri simple: plecarea lină de pe loc, schimbările fără șocuri și reacția la accelerație. Configurațiile variază mult în funcție de generație și motorizare, motiv pentru care tipul transmisiei se citește direct în anunț, înainte să te deplasezi la vânzător. Listele de BMW de vanzare, de exemplu, afișează transmisia alături de an, motorizare și datele de contact ale vânzătorului, așa că ajungi la vizionare știind exact ce versiune urmează să testezi.

Proba de drum spune mai mult decât descrierea

O transmisie nu se evaluează din fotografii. Rezervă cel puțin un sfert de oră și treci prin situațiile în care apar diferențele:

● pornește de câteva ori de pe loc și urmărește vibrațiile;

● accelerează progresiv, apoi mai ferm, și ascultă cum intră treptele;

● încetinește până aproape de oprire și accelerează din nou;

● urcă o pantă și observă cum reacționează mașina la sarcină.

Separat, fă manevre la viteze foarte mici. La o cutie automată, urmărește trecerea din „P” în „D” și în „R”, plus comportamentul la mersul înapoi. La una manuală, urmărește cum intră treapta întâi și a doua, unde se simt primele semne de uzură.

Istoricul separă două exemplare identice pe hârtie

Două mașini cu același model, an și kilometraj se comportă diferit după întreținere diferită. Întreabă vânzătorul când s-au făcut ultimele lucrări la transmisie și cere facturile care le confirmă.

Pentru o cutie automată, verifică ce interval recomandă producătorul pentru modelul respectiv, fiindcă recomandările diferă sensibil de la o mașină la alta. La una manuală, discuția merge către ambreiaj și către eventualele intervenții asupra lui. O inspecție în service înainte de cumpărare îți confirmă dacă ce ai simțit la test înseamnă funcționare normală.

Alegerea vine din felul în care conduci. Dacă petreci mult timp în trafic și vrei un condus mai odihnitor, automata îți face ziua mai ușoară. Dacă îți place implicarea la volan și controlul asupra treptelor, manuala rămâne o variantă solidă. Peste asta pui starea concretă a exemplarului, iar mașina potrivită se conturează din informația strânsă pe parcurs.