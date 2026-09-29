Cumperi mașină în toamnă? Ce verifici înainte de primul îngheț

Dacă îți cumperi mașina toamna, verifică din timp dotările pentru iarnă, bateria, anvelopele, vizibilitatea și starea caroseriei pentru a evita surprizele în sezonul rece. Sursa foto: Pexels, Kaboompics

Mașina pe care o cumperi în septembrie sau în octombrie va porni, în câteva săptămâni, în dimineți geroase, va rula pe ploi reci și te va duce acasă pe întuneric încă de la sfârșitul după-amiezii. Vizionarea făcută acum îți dă un avantaj: poți verifica pe loc exact dotările și piesele de care ai nevoie iarna. În continuare, îți explicăm la ce să te uiți ca mașina să fie pregătită de sezonul rece din prima zi.

Dotările pentru frig se aleg din anunț

Unele dotări se simt în fiecare dimineață rece: scaunele încălzite, oglinzile cu degivrare, parbrizul încălzit și climatizarea automată, care păstrează temperatura setată fără reglaje repetate. Cele mai multe vin din fabrică și se adaugă greu ulterior, așa că le treci pe listă încă de la început.

Modelele compacte populare au o ofertă bogată, ceea ce te ajută să găsești ușor exemplare cu echipare completă pentru iarnă. Anunțurile cu Golf 7 de vanzare acoperă atât caroseria cu hayon, cât și varianta break, cu motorizări pe benzină și pe motorină. Dotări precum încălzirea în scaune sau parbrizul încălzit apar ca filtre separate, așa că îți faci o listă scurtă înainte de primul telefon.

Când anunțul are numărul de telefon validat și echiparea trecută punct cu punct, la vizionare nu mai ai decât să confirmi ce ai citit.

Bateria lucrează cel mai greu în diminețile cu îngheț

Frigul reduce capacitatea bateriei, iar demarorul are nevoie de mai mult curent ca să pornească un motor rece. O baterie uzată poate funcționa fără probleme toată vara și poate ceda la primele temperaturi negative. La vizionare, caută data fabricației pe carcasă, trecută de obicei pe o etichetă sau ștanțată în plastic, și întreabă vânzătorul când a fost schimbată ultima dată.

Ascultă apoi motorul la pornire. O pornire promptă, fără ezitări ale demarorului, arată că sistemul electric e în formă bună. Dacă vrei o confirmare, un service testează bateria în câteva minute, cu un aparat care arată cât de bine ține sarcina. O baterie cu câțiva ani de utilizare intră pe lista schimbărilor de făcut înainte de iarnă.

Setul de anvelope de iarnă face parte din ofertă

Multe mașini rulate se vând cu două seturi de roți. Un set de iarnă în stare bună te scutește de căutarea unor anvelope noi chiar în perioada în care magazinele și vulcanizările sunt cele mai aglomerate. Când îl vezi, uită-te la trei lucruri:

● adâncimea profilului, pe care o măsori cu un instrument simplu, găsit în orice magazin auto;

● anul fabricației, înscris pe flancul anvelopei într-un cod de patru cifre, în care primele două arată săptămâna, iar ultimele două, anul;

● uzura uniformă pe toată lățimea benzii de rulare, semn că geometria roților a fost reglată corect.

Întreabă și cum au fost depozitate roțile peste vară. Anvelopele ținute într-un loc uscat, ferit de soare, își păstrează mai bine elasticitatea, iar asta se simte la aderență pe asfaltul rece.

Vizibilitatea pe ploaie și pe întuneric

Din octombrie, multe drumuri le faci pe întuneric sau pe ploaie. Aprinde pe rând farurile, fazele lungi, proiectoarele de ceață și stopurile, cu cineva care să se uite din exterior. Farurile cu plasticul mătuit sau îngălbenit luminează mai slab, dar o recondiționare le redă de obicei transparența.

Pornește apoi climatizarea pe dezaburire și urmărește cât de repede se limpezește parbrizul. Geamurile care se aburesc des pot indica umezeală în habitaclu, așa că ridică preșurile și pipăie mocheta, mai ales în zona picioarelor. O mochetă uscată și garniturile de la uși elastice, fără fisuri, îți arată că interiorul rămâne uscat și în lunile ploioase.

Ultimul pas sunt ștergătoarele. Lamelele care lasă dâre pe geam se înlocuiesc în câteva minute, înainte de primele ploi reci.

Caroseria arată cum a trecut mașina prin iernile trecute

Sarea și soluțiile împrăștiate pe drumuri ajung an de an pe caroserie, mai ales în zonele pe care nu le vezi când privești mașina din față. O mașină îngrijită arată bine și acolo, iar verificarea durează câteva minute și cuprinde:

● pragurile de sub uși și marginile aripilor din spate;

● interiorul pasajelor roților, unde se adună noroi și sare;

● partea inferioară a ușilor și a hayonului, unde apa se poate aduna după spălări.

O vizionare programată ziua, la lumină naturală, îți arată mult mai clar starea vopselei și a acestor zone. Dacă vânzătorul menționează un tratament anticoroziv recent, cere factura, ca să știi ce s-a aplicat și când.

O mașină cumpărată toamna are un avantaj practic: o verifici exact în condițiile în care o vei folosi în lunile următoare. Cu dotările de iarnă alese din anunț și cu bateria, roțile și vizibilitatea verificate la fața locului, intri în sezonul rece cu o mașină pregătită, pe care o cunoști deja.