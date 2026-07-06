Călătoria propusă de colecția „Monede și Bancnote autentice din toată lumea” continuă în Filipine. Revista, două monede și fișa numisma

O nouă ediție a revistei „Monede și Bancnote” este disponibilă cu materiale dedicate colecționarilor. Sursă: Income Magazine

Numărul 21 al Colecției „Monede și Bancnote autentice din toată lumea” adaugă Filipine pe lista țărilor de descoperit prin această lucrare editorială. Formată dintr-un arhipelag de insule din sud-estul Asiei, Filipine a fost mult timp colonie spaniolă, apoi a intrat sub stăpânire americană, declarându-și independența în 1946. Spre finalul secolului XIX, țara a fost obiectul unei tranzacții financiare, spaniolii cedând-o americanilor pentru 20 de milioane de dolari.

Filipine nu are națiuni vecine, fiind înconjurată de apele Oceanului Pacific. De origine vulcanică, arhipelagul care formează țara face parte din „Cercul de foc al Pacificului”. Relieful insulelor este muntos, dar prezintă și câmpii litorale extinse, potrivite pentru agricultură. Clima este tropicală, cu precipitații abundente pe tot parcursul anului, care favorizează dezvoltarea pădurilor tropicale dense și a junglelor sălbatice. Cu nenumărate plaje cu nisip alb și ape limpezi, Filipine a devenit în ultimii ani și o destinație turistică foarte atractivă.

Colecționarii vor găsi în acest număr două monede din Filipine. Moneda de 5 centime este deosebită, având o gaură decupată central. Moneda de 10 centime face parte dintr-o serie comemorativă dedicată Conferinței Mondiale a Pescuitului și pe revers, prezintă specia Pandaka pygmaea, un pește întâlnit în apele filipineze.

Secțiunea “Banii de-a lungul secolelor” este dedicată în acest număr monedelor din perioada Imperiului Roman. Descoperiți din articol ce schimbări importante au apărut în sfera monetară față de perioada republicană și cum au devenit banii în întregime un instrument în slujba Imperiului.

Numărul 21– Filipine este disponibil la chioșcurile de ziare, de luni 6 iulie, la prețul de 39.99 lei!

Colecția „Monede și Bancnote autentice din toată lumea” oferă interesante lecții de geografie și istorie alături de monedele și bancnotele ambalate premium, în carduri personalizate, ce însoțesc fiecare număr!