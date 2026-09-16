Colecția „SuperMașini Sport” aduce un model ultra-exclusivist: Pagani Huayra. Macheta metalică și revista, de joi la chioșcuri!

1 minut de citit Publicat la 12:08 16 Sep 2026 Modificat la 12:08 16 Sep 2026

Numărul 14 al colecției „SuperMașini Sport” aduce macheta Pagani Huayra, un model exclusivist inspirat din mitologia incașă și remarcat prin designul spectaculos, motorul Mercedes-AMG și aerodinamica activă.

Mașina cu nume de zeu

În lumea supermașinilor sportive, Pagani Huayra reprezintă o combinație unică de eleganță artistică și performanță de top. Modelul creat de Horacio Pagani este o expresie a creativității și a viziunii fără restricții. Numele său derivă din mitologia incașă, unde Huayra-tata, care s-ar traduce ca “tatăl vântului”, este zeul care reprezintă forța distrugătoare a vântului.

Totul este special la Pagani Huayra. Motorul este dezvoltat manual de divizia Mercedes -AMG. Caroseria utilizează un material revoluționar din fibră de cabon și titan, interiorul este complet personalizat, iar aerodinamica este activă. Aripioarele de pe caroserie își ajustează automat poziția pentru a îmbunătăți stabilitatea în linie dreaptă și pentru a optimiza forța aerodinamică în viraje, asigurând o manevrabilitate optimă în orice situație.

Modele unice

Fiecare componentă a modelului Pagani Huayra pare să fie selectată cu grijă pentru a îmbina forma și funcția într-un ansamblu armonios. Atenția la detalii se extinde și la cele mai mici elemente ale designului. Farurile inspirate din aviație și liniile de LED-uri care șerpuiesc pe caroserie adaugă o estetică futuristă.

Exclusivitatea este garantată de producția limitată a acestor supermașini. Fiecare Huayra este unică, cu opțiuni de personalizare care variază de la selecția culorilor și a materialelor până la detalii mai specifice, precum inscripții personalizate și embleme distinctive.

Macheta mașinii este realizată din metal cu elemente de plastic, cu atenție la detalii. Scara acestei serii este 1:34 – 1:39, machetele fiind astfel mai mari decât majoritatea celor oferite de alte colecții similare.

Ce vei găsi în numărul 14?

· Macheta metalică Pagani Huayra - o replică oficială a impresionantei mașini

· Revista dedicată cu informații despre modelul care combină arta cu performanța

Calendarul viitoarelor apariții

Colecția „SuperMașini Sport” îți aduce un nou model spectaculos la fiecare două săptămâni:

· Numărul 15 – 01 octombrie 2026: Chevrolet Corvette C3 – un simbol al supersportivelor clasice

· Numărul 16 – 15 octombrie 2026: Subaru BRZ – supercarul proiectat de Subaru împreună cu Toyota

· Numărul 17 – 29 octombrie 2026: Shelby Cobra – vedeta curselor de mașini din anii ‘60

Găsești numărul 14 al colecției la chioșcurile de ziare din toată țara începând de joi, 17 septembrie, la prețul de 59,99 lei.

Stoc limitat!