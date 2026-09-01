Cum a rezolvat o familie toate cadourile de Crăciun într-o pauză de cafea

Cadourile de Crăciun pot fi alese fără aglomerație și stres, dacă ai o strategie simplă. Sursa foto: freepik.com

„Am pus totul în coș în 20 de minute, am avut transport gratuit, iar pachetul a venit a doua zi. Reacția tuturor a fost de 10 ori mai faină decât la cadourile clasice.” Elena

Sâmbătă, ora 08:00. Câteva zile rămase până la Crăciun. În timp ce mii de oameni blocau centrele comerciale şi hypermarketurile şi aşteptau minute întregi în picioare la casele de marcat pentru ultimele seturi generice de geluri de duş, o familie modernă de Bucureşti a ales să scrie o altfel de poveste de sărbători anul acesta. Elena, mamă şi soţie în vârstă de 38 de ani a scăpat de haosul anual de Crăciun în doar 20 de minute, la o singură pauză de cafea în compania soţului ei.

Fără nervi şi stres de ultim moment, fără a plăti 5 taxe de livrare diferite şi fără riscul de a nu primi cadourile la timp de Crăciun, cei doi soţi şi-au trasat rapid o listă cu prietenii şi rudele pentru care voiau să pregătească surprize. Au intrat pe Mindblower.ro şi din confortul fotoliului din bucătărie, cu ceaşca de cafea în mână, au rezolvat toate cadourile necesare din câteva clickuri.

Anul acesta, Elena şi soţul ei au aplicat o strategie nouă, aceea de a cumpăra centralizat cadourile, pe niveluri de vârstă şi interese, dintr-un singur loc, online.

Pentru bunici s-au gândit la un cadou care să le susţină sănătatea şi să le ofere confort. Aşa că au mers pe un aparat electric de masaj pentru picioare.

Pentru fiica lor în vârstă de 13 ani au ales o oglindă de machiaj cu becuri led, un gadget pe care ştiau că mica adolescentă o să-l adore instant.

Pentru fiul lor în vârstă de 4 ani au pus în coş o minge de fotbal cu lumini, pentru interior, un obiect ingenios care îl va ajuta pe cel mic să se bucure de sportul preferat şi când este în casă, fără riscul de a sparge bibelourile.

Pentru prietenii de familie cei doi soţi au ales un suport de sticlă de vin ingenios care crează iluzia optică de plutire și un set frumos de pahare.

Pentru un coleg de birou în cadrul jocului Secret Santa, Elena a ales o casetă cu piese de şah şi accesorii de vin, iar soţul ei a cumpărat o cutie de bijuterii îmbrăcată în catifea pentru şefa lui.

După ce au bifat toate cadourile de pe listă, cei doi soţi au mai ales 3 cadouri frumoase de Crăciun generice şi ieftine pentru vizite neprevăzute, ca să nu iasă în goană după un cadou pe ultima sută de metri chiar în Ajunul Crăciunului. Au cumpărat un calendar puzzle 3d din lemn, o pereche de şosete amuzante Bring Me Wine şi o lampă în formă de glob de cristal cu un copac luminos încapsulat.

În doar 20 de minute cuplul a ales toate cadourile şi tot ce le-a mai rămas de făcut a fost să le aştepte pe toate şi să le ofere însoţite de un mesaj simpatic.

De ce funcţionează strategia cumpărăturilor dintr-un singur loc?

În primul rând pentru că nu mai pierzi timp prin aglomeraţie. Rezolvi toate categoriile de vârstă de pe lista de Crăciun mai repede decât durează să bei o ciocolată caldă. În al doilea rând pentru că scapi mai ieftin. Nu plăteşti mai multe taxe de livrare şi astfel e mai uşor să te încadrezi în bugetul alocat pentru cadourile de Crăciun. Când comanzi online poţi face mai uşor comparaţii între cadouri, poţi scana uşor descrierile, poţi vedea diferenţele şi te poţi decide mai uşor. Descoperi ce cadouri sunt noi în piață anul acesta, care sunt trendurile, ai preţurile la vedere, poţi folosi filtrele şi termini mai uşor cu cumpărăturile. La final eşti odihnit şi îţi poţi continua treburile, nu e nevoie să conduci prin aglomeraţie în timp ce te dor picioarele de alergat prin mai multe magazine.

5 trucuri rapide pentru cadouri de Crăciun fără stres

Împarte bugetul în 3 categorii - cadouri pentru familie şi rude, cadouri pentru prieteni, colegi şi cadouri de curtoazie. Pregăteşte din timp 2 cadouri universale între 50 şi 90 lei pentru a evita achiziţiile de panică din benzinării în cazul în care te trezeşti cu o vizită neaşteptată în Ajun. Măreşte suspansul şi factorul de distracţie la deschiderea cadoului . De exemplu, poţi ambala un cadou mic într-o cutie mare sau poţi ambala cadoul în pagini de ziar ori într-o cutie cu o formă ciudată. Mizează pe cadouri 2 în 1, multifuncţionale . Acestea sunt la mare căutare şi se bucură de fiecare dată de apreciere din partea celor care le primesc, conform Mindblower. Bilet anonim . Când așezi cadoul sub brad pune pe el o etichetă de genul "Pentru persoana care îşi pierde mereu cheile de la maşină" (i-ai luat un breloc drăguţ) sau "Pentru un workaholic care ar fi în stare să doarmă la birou" (i-ai luat o tastă uriaşa Enter care funcţionează şi ca pernă pentru un pui de somn între şedinţe). Înainte de a pune un cadou în coş, gândeşte-te la asta : "Persoana respectivă şi-ar cumpăra singură acel lucru într-o zi obişnuită de joi?". Dacă ai răspuns "da" înseamnă că acel cadou e o simplă necesitate casnică. Dacă ai răspuns "Nu, pentru că i se pare un moft amuzant sau un obiect prea trăsnit." - ai găsit cadoul perfect de Crăciun.

Când cumperi cadourile de Crăciun ar trebui să te gândeşti că sărbătorile sunt despre momente frumoase, de ţinut minte şi nu despre cozi obositoare. Gândeşte-te din timp cum poţi face această experienţă plăcută, fără să te aglomerezi, fără să te stresezi şi mai ales fără să cheltui impulsiv, pentru că la final vei rămâne cu un gol în stomac şi există riscul să pierzi adevărata semnificaţie a Crăciunului. Până la urmă, poţi rezolva toate cadourile de Crăciun pentru cei dragi într-o singură pauză de cafea, 100% transparent - cu foaia şi pixul în faţă, ştiind de la bun început cât cheltui, cum şi pe ce cadouri.