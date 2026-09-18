Birourile instituțiilor și companiilor: care sunt standardele minime de dotare în 2026

Standardele de dotare a birourilor în 2026 pun accent pe ergonomie, durabilitate și costul real de utilizare, atât în instituțiile publice, cât și în companii.

Mobilierul de birou a încetat de mult să mai fie un subiect de decor. În instituțiile publice și în companiile care angajează sute de oameni, scaunul pe care stă un funcționar sau un specialist opt ore pe zi a devenit un element care ține de sănătatea ocupațională, de organizarea locului de muncă și, nu în ultimul rând, de eficiența cheltuielii publice sau private.

De la achiziție ieftină la cost real pe an de utilizare

Timp de aproape două decenii, în multe proiecte de dotare a birourilor din România a dominat o logică simplă: prețul cât mai mic pe bucată. Rezultatul se vede și astăzi în unele clădiri administrative — scaune cu spătarul deteriorat, pistoane care nu mai țin înălțimea, tapițerii uzate mult înainte ca restul mobilierului să necesite înlocuire.

Problema nu este neapărat că s-a cumpărat ieftin, ci că prețul inițial a fost uneori analizat separat de durata de utilizare.

Un scaun care trebuie înlocuit frecvent poate ajunge, în timp, mai costisitor decât unul cumpărat la un preț mai mare, dar care rămâne funcțional o perioadă mai lungă. La calcul se adaugă lucruri care nu apar pe eticheta de preț: timpul administrativ necesar unei noi achiziții, transportul, recepția, eventualele reparații și scoaterea din uz a mobilierului vechi.

Tocmai de aceea, în cazul achizițiilor publice, legislația permite luarea în calcul a costurilor pe ciclul de viață al produsului. Este o abordare mai apropiată de modul în care mobilierul este folosit în realitate decât simpla comparație a prețului de achiziție.

Ce înseamnă, concret, un standard minim de dotare

Cadrul de referință există și nu este nou. Pentru posturile la care se utilizează echipamente cu ecran de vizualizare, HG 1028/2006 stabilește câteva cerințe foarte clare: scaunul de lucru trebuie să fie stabil, să permită utilizatorului libertate de mișcare și o poziție confortabilă, să poată fi reglat pe verticală, iar spătarul trebuie să poată fi înclinat și reglat pe verticală.

Acesta este însă minimul legal. Într-un caiet de sarcini pot fi introduse și criterii tehnice suplimentare, dacă sunt justificate de modul în care urmează să fie folosit mobilierul: stabilitatea bazei, tipul rolelor în raport cu pardoseala, intervalul de reglare a șezutului, existența unui suport lombar, posibilitatea reglării cotierelor sau caracteristicile materialului de tapițerie.

Ca referință tehnică, poate fi utilizată și seria europeană EN 1335. În forma actuală, EN 1335-1:2020+A1:2022 tratează dimensiunile scaunelor de lucru și metodele de determinare a acestora, iar EN 1335-2:2018 stabilește cerințe privind siguranța, rezistența și durabilitatea. Vechea parte EN 1335-3:2009, referitoare la metodele de testare, a fost retrasă și înlocuită prin actualizarea părții a doua.

În cazul unei achiziții publice mai există o precizare importantă: atunci când documentația face trimitere la un standard tehnic, Legea 98/2016 prevede utilizarea mențiunii „sau echivalent”.

Pentru achizitori, formularea atentă a specificațiilor tehnice este una dintre cele mai bune protecții împotriva ofertelor care respectă formal o cerință, dar oferă, în practică, o plajă foarte mică de utilizare. Un scaun poate fi, de exemplu, „reglabil pe înălțime”, dar intervalul efectiv de reglaj și dimensiunile șezutului sunt cele care arată pentru ce tipuri de utilizatori este potrivit.

Diferența dintre un post administrativ și un post operativ

O greșeală frecventă este uniformizarea. Se cumpără același model pentru toată clădirea, indiferent de cât timp petrece efectiv fiecare angajat așezat.

Un inspector care lucrează cea mai mare parte a zilei la calculator are alte nevoi decât un angajat din relații cu publicul, care se ridică de zeci de ori pe zi, sau decât un membru al conducerii, care alternează între birou și ședințe.

Segmentarea după intensitatea și tipul utilizării este un criteriu practic. Pentru posturile în care scaunul este folosit aproape întreaga zi de lucru, reglajele multiple și un mecanism care permite schimbarea poziției devin mai importante. În zonele cu utilizare mai redusă sau intermitentă, cerințele pot fi diferite.

Furnizorii de scaune de birou pentru instituții pot structura ofertele pe astfel de categorii, ceea ce permite distribuirea bugetului în funcție de utilizarea reală a fiecărui post, în locul achiziționării unui singur model pentru întreaga clădire.

Această abordare poate elibera resurse și pentru zonele care rămân adesea mai jos pe lista de priorități.

Sălile de ședință, zona uitată din caietele de sarcini

Dacă birourile individuale beneficiază de obicei de mai multă atenție, sălile de consiliu și spațiile de instruire pot ajunge să fie tratate secundar în bugetul de amenajare. Este o economie care trebuie analizată cu atenție. O ședință de comisie, o sesiune de formare profesională sau o prezentare poate dura câteva ore, iar scaunele trebuie alese și în funcție de acest tip de utilizare.

Criteriile sunt diferite de cele pentru un post permanent de lucru. Contează stabilitatea, ușurința de manipulare și depozitare, rezistența cadrului la utilizarea repetată și, în funcție de spațiu, posibilitatea de stivuire sau de conectare în rânduri.

Instituțiile care găzduiesc frecvent audieri publice, conferințe de presă, cursuri sau examene au motive să prevadă un set dedicat de scaune de conferință pentru evenimente interne, în loc să improvizeze de fiecare dată cu mobilier adus din încăperile alăturate.

Există și o dimensiune de imagine, greu de cuantificat, dar ușor de observat: o sală de ședințe dotată coerent transmite despre o instituție exact ce transmite și despre o companie — că spațiul a fost gândit înainte de a fi folosit.

Garanția, piesele de schimb și mentenanța

Un alt element pe care specificațiile îl pot omite este disponibilitatea pieselor de schimb. Un piston se poate defecta, o rolă se poate uza, iar un mecanism poate necesita înlocuire după ani de utilizare. Dacă furnizorul nu poate livra componente separat, o defecțiune relativ mică poate scoate din uz întregul scaun.

De aceea, într-o achiziție destinată utilizării pe termen lung poate fi utilă solicitarea disponibilității pieselor de schimb pentru o perioadă definită după livrare. Un reper de cinci ani apare inclusiv în criteriile europene de durabilitate pentru mobilier, iar o astfel de cerință poate reduce situațiile în care produsul este înlocuit pentru o componentă reparabilă.

Și garanția trebuie citită cu atenție. Nu contează doar durata înscrisă în ofertă, ci ce componente acoperă, în ce condiții și cum este asigurat service-ul. Pentru un contract cu zeci sau sute de produse, diferența dintre o garanție clară și una formulată vag se vede abia la prima serie de reparații.

Mentenanța este simplă și, de regulă, nu presupune operațiuni complicate. Verificarea periodică a șuruburilor de fixare, a rolelor și a mecanismelor poate ajuta la identificarea uzurii înainte ca o defecțiune minoră să scoată scaunul din utilizare.

Ce ar trebui să conțină o evaluare a dotării actuale

Înainte de orice achiziție nouă, un inventar onest al situației existente oferă argumente bugetare mult mai bune decât o solicitare generală de înlocuire a mobilierului.

Câte scaune au reglajul pe înălțime funcțional? Câte au spătarul intact? Câte nu mai pot fi reparate rezonabil? Care sunt posturile unde oamenii petrec cea mai mare parte a programului așezați? Unde există plângeri repetate sau improvizații pentru compensarea mobilierului nepotrivit?

Datele acestea, puse pe o pagină, transformă o solicitare vagă de buget într-o propunere argumentată. Permit și eșalonarea lucrărilor: nu este obligatoriu ca întreaga clădire să fie redotată într-un singur an fiscal. Prioritizarea după intensitatea utilizării și starea actuală a mobilierului poate duce la un plan multianual, mai ușor de justificat și de urmărit.

Standardele minime nu sunt un detaliu birocratic. Ele stabilesc punctul de la care începe o dotare corectă. De acolo, fiecare instituție sau companie trebuie să decidă ce cerințe suplimentare sunt justificate de numărul de utilizatori, durata zilnică de folosire și tipul activității.

Într-un birou în care oamenii petrec ani, nu săptămâni, diferența dintre o achiziție făcută strict după preț și una gândită pentru utilizarea reală se vede abia în timp. Tocmai de aceea, caietul de sarcini este important înainte să ajungă primul scaun în clădire.