Weekend de foc în fotbalul european, 18-20 septembrie. 3 partide de neratat

Trei dueluri spectaculoase domină weekendul fotbalistic 18-20 septembrie: Roma – Inter, Universitatea Craiova – FCSB și derby-ul Atletico – Real Madrid. Sursa foto: topbet

Weekendul 18 - 20 septembrie vine cu o mulțime de meciuri tari în marile campionate ale Europei și în Superliga României. Inter Milano merge la Roma pentru unul dintre cele mai interesante meciuri ale etapei. În Spania, Atletico și Real Madrid se întâlnesc din nou, iar la Craiova, Universitatea primește vizita celor de la FCSB.

AS Roma - Inter Milano, primul test serios pentru Chivu în campionat

Inter Milano are parte de o deplasare foarte complicată pe 19 septembrie. Campioana Italiei merge pe Olimpico, unde o așteaptă AS Roma. Meciul este programat de la ora 19:00, ora României, și se anunță unul dintre cele mai tari dueluri ale etapei.

Ambele echipe au câștigat în primele meciuri din Serie A. Inter a avut însă și un meci solicitant săptămâna trecută. Pe 8 septembrie, formația lui Cristi Chivu a debutat în noua ediție de Champions League pe terenul lui Real Madrid. Italienii au pierdut cu 2-1, după un meci în care au avut momente bune, dar nu au reușit să plece cu puncte de pe Bernabeu.

Cotele indică un meci echilibrat. AS Roma are 2.50 pentru victorie, în timp ce Inter este cotată cu 2.80. Remiza are o cotă de peste 3.00.

Craiova vs FCSB, duel de maxim interes în Superliga

Universitatea Craiova și FCSB se întâlnesc sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 20:30, pe Ion Oblemenco. Partida contează pentru etapa a 10-a din Superliga.

Oltenii au un mic avantaj la capitolul moral înaintea confruntării. FCSB nu a mai câștigat la Craiova din ianuarie 2024. Atunci, bucureștenii s-au impus cu 3-0. Au urmat cinci meciuri disputate în Bănie, dintre care două au fost câștigate de Universitatea, iar trei s-au terminat la egalitate.

Momentan, însă, Craiova nu poate spune că are un sezon liniștit. Formația lui Filipe Coelho a avut un parcurs european lung, dar nu a reușit să ajungă în faza principală a Champions League sau Europa League.

FCSB are, la rândul ei, nevoie de puncte. Campioana României a avut un parcurs european mult mai scurt și a părăsit Conference League încă din primul tur disputa. În Superliga, echipa a avut deja câteva rezultate sub așteptări cu formații precum UTA Arad sau CFR Cluj.

Pentru meciul de pe Ion Oblemenco, Craiova este favorită la casele de pariuri sportive. Cota pentru victoria gazdelor este setată la 2.25. FCSB are 3.20, iar remiza este cotată similar, cu 3.20.

Derby madrilen la final de săptămâna

Weekendul se încheie cu derby-ul Madridului. Atletico și Real Madrid se întâlnesc duminică, 20 septembrie, pe Metropolitano, de la ora 17:15, într-o partidă din etapa a 7-a din LaLiga.

Real Madrid ajunge la derby într-o formă bună. Echipa lui Jose Mourinho a învins-o sâmbătă pe Rayo Vallecano cu 4-1, iar Kylian Mbappe a reușit o nouă dublă. Jose Mourinho nu a avut timp de odihnă, deoarece înaintea meciului de pe Metropolitano, a mers la Elche.

Formația lui Diego Simeone suferă în această toamnă. Acel 3-0 de pe San Mames și eșecul de pe Anfield cu Liverpool au scăzut puțin moralul jucătorilor. Totuși, Metropolitano rămâne un atu important pentru Atletico. Iar un derby nu ține cont de multe ori de forma de moment.

Real Madrid pornește cu prima șansă la casele de pariuri, cu o cotă de 1.66. Atletico are 4.33 pentru victorie, în timp ce remiza este cotată la 4.20. Sunt discrepanțe destul de mari între cele două, în momentul de față.

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