Cum alegi orașul potrivit pentru o hală de închiriat: 5 criterii esențiale

Orice afacere care are nevoie de spații de depozitare, producție sau logistică trebuie să știe spre ce orașe să se orienteze. Locația influențează direct costurile operaționale, accesul la clienți și furnizori, dar și posibilitatea de dezvoltare pe termen lung. De aceea, este necesară analiza atentă a mai multor factori înainte de a lua o decizie. Iată care sunt cele mai importante criterii care trebuie avute în vedere.

Poziționarea geografică

În mod ideal, orașul ales ar trebui să fie situat în apropierea principalelor rute de transport – autostrăzi, drumuri naționale, căi ferate sau porturi. Accesul rapid la infrastructura de transport reduce costurile logistice și timpul de livrare, ceea ce poate face diferența într-un mediu competitiv.

De exemplu, companiile din domeniul distribuției preferă orașe aflate în apropierea marilor noduri rutiere sau logistice. Spațiile logistice din Constanța, precum Logistic Park SA , prezintă o serie de avantaje strategice din punct de vedere al locației: proximitate față de port și conectivitate logistică excelentă (zona este situată la intersecția mai multor coridoare pan-europene de transport).

Nivelul de dezvoltare economică

Orașele cu o economie activă oferă un mediu de afaceri mai stabil și mai multe oportunități de colaborare. Prezența altor companii din domenii similare poate crea un ecosistem favorabil, în care furnizorii, partenerii și clienții se află la distanțe mici.

Halele de închiriat din Arad se află într-o zonă industrială dezvoltată, care beneficiază atât de locații strategice și accesibile, cât și de o bună conectivitate rutieră și facilități moderne. Zonele industriale din Arad dispun de toate utilitățile necesare (energie electrică, apă, canalizare, internet) și sunt proiectate pentru a găzdui activități de producție, depozitare și logistică, în funcție de nevoile companiilor.

Costurile totale

Costurile reprezintă, desigur, un factor decisiv. Chiriile pentru hale industriale pot varia semnificativ de la un oraș la altul. În general, orașele mari sau cele foarte dezvoltate economic au prețuri mai ridicate. În același timp, orașele medii sau cele aflate în dezvoltare pot oferi spații mai accesibile, fără a compromite neapărat infrastructura sau accesibilitatea.

Analiza raportului dintre cost și beneficii este importantă pentru a evita cheltuieli inutile pe termen lung. Spațiile versatile, care sunt potrivite atât pentru activități de depozitare (logistică), cât și pentru producție industrială mică sau medie oferă, de asemenea, un avantaj important în privința costurilor. De exemplu, halele și depozitele de închiriat în Sibiu sunt ideale pentru companiile implicate în producția ușoară, logistică, birouri/cercetare și dezvoltare.

Disponibilitatea forței de muncă

Disponibilitatea forței de muncă este un alt criteriu care nu trebuie ignorat. Dacă hala este destinată producției sau activităților logistice care implică personal, este important ca orașul ales să ofere acces la angajați calificați sau necalificați.

Orașele cu populație activă și cu instituții de învățământ tehnic pot oferi un avantaj semnificativ în acest sens. În România, orașele cu o disponibilitate ridicată a forței de muncă sunt București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Brașov.

Planurile de dezvoltare ale orașului

Unele orașe investesc constant în infrastructură, parcuri industriale sau proiecte logistice, ceea ce poate crește valoarea și utilitatea unei hale pe termen lung. Alegerea unui oraș aflat în plină dezvoltare poate reprezenta o investiție strategică pentru companiile care doresc să se extindă în viitor.

Pentru cei care evaluează oportunități de spații logistice, de producție sau de depozitare, poate fi utilă consultarea Cushman & Wakefield Echinox, o agenție cu expertiză consolidată în tranzacții premium și servicii de reprezentare imobiliară.

În concluzie, înainte de a alege orașul potrivit pentru o hală de închiriat, este esențial să fie analizate cu atenție infrastructura, costurile totale, nivelul de accesibilitate, accesul la forța de muncă și perspectivele de dezvoltare ale zonei. O decizie bazată pe informații complete și o analiză amănunțită contribuie atât la eficiența operațională, cât și la succesul pe termen lung al afacerii.