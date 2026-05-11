Brașovul, noua capitală a investițiilor imobiliare din România. Cum influențează infrastructura și noul stil de viață prețurile în 2026

Brașovul a încetat de mult să fie doar o destinație turistică de weekend sau un oraș pitoresc de munte. În 2026, acesta s-a transformat în cel mai atractiv pol de dezvoltare economică din afara Capitalei, depășind în dinamism centre tradiționale precum Clujul sau Timișoara. Această evoluție spectaculoasă este susținută de trei piloni fundamentali care au redefinit harta imobiliară: maturizarea Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav, avansul lucrărilor la Autostrada A13 (Brașov-Bacău) și conexiunea tot mai fluidă către A3 (Autostrada Transilvania).

Infrastructura: Motorul nevăzut din spatele cifrelor

Dacă în urmă cu un deceniu decizia de achiziție a unei locuințe în Brașov era bazată pe proximitatea față de centrul istoric sau pe vederea către Tâmpa, astăzi, conectivitatea aeriană și rutieră dictează prețul per metru pătrat. Aeroportul nu a deschis doar rute turistice, ci a conectat Brașovul direct la circuitele de business europene. Acest lucru a generat clienti de top care caută locuințe de tip business-ready.

Autostrăzile care încep să prindă contur în jurul Brașovului transformă orașul într-un hub logistic și industrial major. Aceste investitii majore in desfasurare are un efect pozitiv asupra pieței imobiliare rezidențiale, pe măsură ce se creează noi locuri de muncă în parcurile industriale de la periferie, cererea pentru apartamente în cartierele rezidentiale noi de la periferia orasului și în cele moderne explodează.

Cartierul Tractorul: Orașul din interiorul orașului

În acest context, Cartierul Tractorul a devenit unul din cele mai elocvente exemple de regenerare urbană din România. Situat în zona de Nord - Vest a orasului Brasov, Cartierul Tractorul beneficiază cel mai mult de pe urma infrastructurii noi. Nu mai este demult un simplu cartier de blocuri, ci un „oraș în interiorul orașului”. Pentru investitorii care caută randament din chirii în Brașov , această zonă rămâne prima opțiune datorită proximității față de hub-urile de business și facilitățile comerciale. Cererea pentru apartamente noi aici este susținută de tinerii profesioniști, ceea ce menține gradul de ocupare la cote ridicate, si o calitate foarte buna a chiriasilor.

Conform specialiștilor de la o agenție imobiliara cu experiență din Centrul Nou din Brașov de pe strada Toamnei 22 , Tractorul rămâne campionul randamentelor la închiriere. „Cumpărătorii de aici sunt o mixtură interesantă: investitori care caută un plasament sigur al capitalului și familii tinere care vor să aibă totul la 15 minute de mers pe jos – de la birouri clasa A, la școli si gradinite și centre comerciale si de recreere”, explică reprezentanții agenției.

Centrul Civic și Business Park AFI: Stabilitatea segmentului Premium

În paralel, Centrul Civic al Brașovului traversează o perioadă de transformare radicală. Aici, conceptul de „work-live-play” atinge apogeul. Zona a devenit destinația preferată a investitorilor instituționali și a celor care vizează stabilitatea pe termen lung, oferind un mix între clădiri de birouri și apartamente rezidentiale premium. Aici, stocul de proprietăți este limitat, ceea ce duce la o apreciere constantă a capitalului pe termen lung.

Eficiența energetică și costurile de mentenanță: Noile standarde de selecție

Un aspect care diferențiază clar piața din 2026 față de anii precedenți este pragmatismul cumpărătorului Brașovean. Acesta nu se mai mulțumește doar cu o locație centrală sau o vedere frumoasă către Tâmpa; astăzi, analiza începe cu „cartea tehnică” a imobilului. Într-un context economic unde predictibilitatea costurilor lunare este esențială, eficiența energetică a devenit un criteriu eliminatoriu.

Se observa o schimbare majoră în prioritățile clienților. Aceștia pun acum întrebări punctuale despre grosimea și calitatea izolației exterioare (vată bazaltică în loc de polistiren), performanța tâmplăriei PVC cu sticlă tripan.

Cumpărătorul modern caută acele imobile care garantează facturi de întreținere reduse pe timp de iarnă și o izolare fonică superioară, esențială pentru liniștea vieții la bloc într-o zonă urbană în plină expansiune.

De ce ai nevoie de un agent imobiliar local când cauți o locuință în Brașov?

Când piața se mișcă repede și prețurile variază de la o stradă la alta, să cauți singur un apartament poate deveni obositor și riscant. În 2026, rolul unui agent imobiliar nu mai este doar să-ți descuie o ușă pentru vizionare, ci să te ajute să înțelegi ce cumperi cu adevărat dincolo de pereții proaspăt vopsiți.

„Încercăm să fim ochii și urechile clienților noștri. Le spunem nu doar avantajele, ci și posibilele inconveniente ale unei zone, astfel încât decizia lor să fie bazată pe realitate, nu pe promisiuni de marketing”, explică reprezentantul unei agenții imobiliare locale cunoscute în Brașov . Practic, agenția filtrează ofertele și se asigură că actele sunt în regulă, pregăteste documentația pentru notar, sau documentatia completa necesara pentru obtinerea unui credit ipotecar, scutind cumpărătorul de drumuri inutile și de stresul unei tranzacții complicate.

Perspective pentru 2027: O piață în continuă ascensiune

Specialiștii estimează că Brașovul va continua să atragă capital masiv și în 2027. Pe măsură ce infrastructura rutieră se finalizează, județul va deveni principala alternativă la București pentru marii dezvoltatori, iar zone precum Tractorul și Centrul Civic vor rămâne pilonii stabilității, oferind siguranța unei investiții care nu se devalorizează.

