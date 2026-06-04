București–Ilfov rescrie istoria deșeurilor: toate deșeurile municipale sunt tratate înainte de eliminare

4 minute de citit Publicat la 13:04 04 Iun 2026 Modificat la 13:04 04 Iun 2026

Această performanță este posibilă datorită unui sistem integrat de tratare. foto: Eco Sud SA

Trei instalații de tratare amplasate strategic în regiune și cea mai mare instalație TMB din Europa transformă complet gestionarea deșeurilor municipale și reduc presiunea financiară asupra populației

Regiunea București–Ilfov marchează un moment de referință pentru infrastructura de mediu din România: pentru prima dată, întreaga cantitate de deșeuri municipale generată în regiune este tratată înainte de eliminare, iar deșeurile municipale în amestec nu mai sunt depozitate direct.

Această performanță este posibilă datorită unui sistem integrat de tratare construit în jurul a trei instalații amplasate strategic în regiune, care asigură un flux eficient al deșeurilor de la colectare până la tratare și, în ultimă instanță, la eliminarea controlată a materialelor reziduale rezultate după procesare.

O rețea integrată care acoperă întreaga regiune București–Ilfov

Sistemul este format din:

· CMID Vidra, operat de Eco Sud SA, amplasat în sudul regiunii București–Ilfov, cu o capacitate de tratare de aproximativ 920.000 tone/an;

· Instalația Iridex, amplasată în nordul Capitalei, cu o capacitate de 260.000 tone/an;

· Instalația Romwaste, situată în nord-estul regiunii București–Ilfov, cu o capacitate de 328.000 tone/an.

Împreună, cele trei instalații asigură o capacitate totală de tratare de peste 1,5 milioane tone anual, depășind necesarul actual al regiunii București–Ilfov și oferind o rezervă operațională importantă pentru dezvoltarea viitoare.

Amplasarea infrastructurii atât în sudul, cât și în nordul Capitalei permite optimizarea logistică a transportului deșeurilor, reducerea distanțelor de transfer și gestionarea eficientă a fluxurilor provenite din București, Ilfov și localitățile limitrofe.

CMID Vidra și cea mai mare instalație TMB din Europa – pilonul principal al sistemului

În centrul acestei transformări se află Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Vidra (CMID Vidra), una dintre cele mai avansate platforme integrate de gestionare a deșeurilor din Europa.

Componenta principală a centrului este instalația de tratare mecano-biologică (TMB), considerată una dintre cele mai mari instalații de acest tip din Europa, cu o capacitate de aproximativ 920.000 tone pe an.

Prin procese mecanice și biologice avansate, instalația permite:

· tratarea integrală a deșeurilor municipale înainte de eliminare;

· recuperarea materialelor reciclabile și valorificabile;

· reducerea cantităților destinate depozitării;

· stabilizarea fracțiilor biodegradabile;

· diminuarea impactului asupra mediului;

· reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Alături de instalațiile din nordul regiunii, CMID Vidra reprezintă elementul central al unui sistem modern care transformă deșeurile dintr-o problemă de mediu într-o resursă ce poate fi recuperată, valorificată și reintegrată în economie.

Mai puține deșeuri depozitate, costuri mai mici pentru primării și cetățeni

Pe lângă beneficiile majore pentru mediu, noul sistem integrat de tratare a deșeurilor generează economii financiare semnificative pentru autoritățile publice locale și pentru cetățeni.

Prin tratarea și valorificarea deșeurilor înainte de eliminare, cantități foarte mari sunt deviate de la depozitare și nu mai sunt purtătoare ale Contribuției pentru Economia Circulară (CEC), taxă datorată pentru deșeurile eliminate prin depozitare și care are în prezent o valoare de 160 lei/tonă, la care se adaugă TVA.

În contextul tendințelor europene de descurajare a depozitării și de stimulare a economiei circulare, există perspective ca aceste costuri să crească semnificativ în anii următori, ceea ce face cu atât mai valoroase investițiile realizate astăzi în infrastructura de tratare.

Economiile generate de noul sistem sunt deja vizibile la nivelul autorităților locale și contribuie la limitarea creșterii costurilor serviciilor de salubrizare suportate de cetățeni. Deșeurile care sunt tratate, recuperate sau valorificate nu mai generează costurile suplimentare asociate depozitării, iar acetstă eficiență se reflectă direct în costurile suportate de comunități.

Beneficiile economice sunt amplificate și de:

· valorificarea materialelor reciclabile și reintroducerea acestora în circuitul economic;

· reducerea costurilor de eliminare a deșeurilor;

· evitarea penalităților asociate neîndeplinirii obiectivelor de reciclare și valorificare;

· creșterea eficienței economice a serviciilor publice de salubrizare.

La nivel național, noul sistem contribuie la îndeplinirea obiectivelor asumate de România față de Comisia Europeană privind reducerea depozitării și creșterea gradului de tratare și valorificare a deșeurilor. În același timp, reduce riscul unor proceduri de infringement, al sancțiunilor financiare și al litigiilor la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care ar putea genera costuri importante pentru statul român și pentru contribuabili.

Depozitarea devine ultima etapă a procesului

Ca urmare a dezvoltării capacităților de tratare, depozitul ecologic Vidra funcționează acum după un model similar celor utilizate în statele europene cu cele mai performante sisteme de gestionare a deșeurilor.

Începând cu 1 mai, la depozit nu mai ajung deșeuri municipale în amestec.

Sunt acceptate exclusiv materialele reziduale rezultate după tratare, respectiv:

· refuz de sortare;

· refuz de tratare;

· fracția tip CLO (Compost-Like Output);

· materiale reziduale stabilizate și fracții inerte rezultate din procesele de tratare.

Astfel, depozitarea nu mai reprezintă principala metodă de gestionare a deșeurilor, ci doar etapa finală destinată exclusiv fracțiilor care nu mai pot fi recuperate, reciclate sau valorificate.

Un model de infrastructură pentru România

Noua configurație operațională demonstrează că România poate implementa la scară regională un model modern de gestionare a deșeurilor bazat pe tratare, recuperare și economie circulară.

„Rezultatul pe care îl vedem astăzi este consecința dezvoltării unei infrastructuri integrate care permite tratarea integrală a deșeurilor municipale înainte de eliminare. Prin colaborarea dintre instalațiile din sudul și nordul regiunii și prin rolul central al CMID Vidra, București–Ilfov devine un exemplu concret al modului în care economia circulară poate funcționa la scară mare în România. În același timp, acest sistem generează beneficii economice directe pentru autoritățile locale și pentru cetățeni, reducând costurile asociate depozitării și contribuind la atingerea obiectivelor europene de mediu”, a declarat Adrian Scarlat, Director General EcoSud SA.

Despre Eco Sud SA

Eco Sud SA este unul dintre principalii operatori de infrastructură de mediu din România și dezvoltă, operează și modernizează facilități pentru tratarea, valorificarea și eliminarea controlată a deșeurilor, în conformitate cu standardele europene de protecție a mediului și principiile economiei circulare.