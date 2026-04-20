Spațiul care schimbă totul: cât de mult contează balconul în achiziția imobiliară

Înainte de pandemie, mulți proprietari tratau balconul ca pe un loc de depozitare secundar.

Există criterii pe care orice cumpărător le pune pe listă atunci când caută un apartament: prețul, suprafața, zona, etajul, orientarea. Balconul apare și el undeva pe listă, dar, până de curând, era tratat mai degrabă ca un bonus plăcut decât un factor decisiv. Această percepție s-a schimbat radical în ultimii ani. Astăzi, balconul sau terasa nu mai este un element secundar în decizia de cumpărare. Pentru mulți cumpărători, acesta este chiar un criteriu eliminatoriu. Un apartament fără balcon, oricât de bine poziționat și finisat, pierde din start o parte semnificativă din piața potențială.

Această tendință este vizibilă în toate segmentele pieței imobiliare și în toate zonele urbane. Apartamentele cu gradina Pantelimon , din Bucuresti, de exemplu, ilustrează perfect cum accesul la un spațiu exterior privat a devenit un argument de vânzare de prim rang. Cererea pentru astfel de unități a crescut constant, iar prețurile per metru pătrat reflectă această preferință a pieței. Nu este un fenomen izolat geografic, ci o tendință națională și europeană, accelerată vizibil de perioada pandemiei, când spațiul exterior a trecut brusc în categoria necesităților reale.

Cum s-a schimbat concepția românilor privind balconul

Înainte de pandemie, mulți proprietari tratau balconul ca pe un loc de depozitare secundar. Era locul unde ajungeau electrocasnicele vechi, bicicletele și cutiile uitate. Însă, atunci când ieșirile în aer liber au devenit limitate sau chiar imposibile, balconul a devenit brusc singurul contact direct cu exteriorul. Oamenii au început să îl amenajeze, să petreacă timp acolo, să înțeleagă ce înseamnă cu adevărat să ai acces la aer liber fără să părăsești locuința.

Această experiență colectivă a influențat major preferințele cumpărătorilor. Studiile de piață realizate ulterior arată că spațiul exterior - balcon, terasă sau grădină privată pentru apartamentele de la parter – se află în primele trei criterii de selecție pentru majoritatea cumpărătorilor de locuințe noi.

Cum influențează balconul prețul unui apartament

Impactul balconului asupra prețului de vânzare al unui apartament este real și cuantificabil. Diferența de preț între două apartamente identice ca suprafață interioară, din același bloc, de la același etaj, unul cu balcon și celălalt fără, poate ajunge la 5-10%. Pentru terase generoase sau grădini private, diferența poate fi și mai mare.

Mecanismul este simplu: cererea pentru apartamente cu spațiu exterior depășește oferta în majoritatea orașelor mari din România. Cumpărătorii sunt dispuși să plătească mai mult pentru ceva ce știu că este greu de găsit și imposibil de adăugat ulterior. Un perete poate fi dărâmat, o baie poate fi renovată, finisajele pot fi schimbate, dar un balcon nu poate fi construit acolo unde arhitectul nu l-a prevăzut.

Această realitate este bine înțeleasă de dezvoltatorii care livrează proiecte cu terase generoase sau cu acces la grădini private, Cumpărătorul plătește un preț premium, dar primește în schimb un activ imobiliar cu lichiditate superioară pe termen lung.

Balconul în decizia de închiriere - un factor tot mai important

Nu doar cumpărătorii sunt sensibili la prezența unui balcon. Chiriașii, în special cei din segmentul mediu și premium, au ajuns să trateze balconul ca pe un criteriu important în selecția unei locuințe. Un apartament cu balcon se închiriază mai repede și la un preț mai mare decât unul fără, în condiții similare.

Acest lucru este relevant în special pentru proprietarii care achiziționează apartamente cu scop de investiție. Apartamente 2 camere Pantelimon sau din alte zone cu cerere ridicată de închiriere sunt un exemplu concret: la suprafețe și prețuri similare, unitățile cu balcon au rate de ocupare mai mari și perioade mai scurte de pauză între chiriași. Pe termen lung, diferența de randament dintre un apartament cu balcon și unul fără poate fi semnificativă.

Orientarea și dimensiunea balconului - un alt factor decisiv

Orientarea sudică sau vestică este preferată în climatul românesc. Un balcon orientat spre sud beneficiază de lumină naturală pe cea mai mare parte a zilei și devine utilizabil din primele zile calde ale primăverii până toamna târziu. Un balcon orientat spre nord rămâne umbrit și rece o mare parte a anului, limitând semnificativ perioada în care poate fi folosit confortabil.

Dimensiunea contează la fel de mult. Un balcon de 4 metri pătrați permite un fotoliu și câteva ghivece - este un spațiu de respirat, nu unul de locuit. De la 8-10 metri pătrați în sus, balconul devine o zonă funcțională unde poți monta o masă cu scaune și poți petrece timp real. Terasele de 15-20 de metri pătrați sau grădinile private schimbă complet ecuația și aduc apartamentul în competiție directă cu casele individuale, din perspectiva calității vieții.

Ce caută cumpărătorii în 2026 - date și tendințe

Preferințele cumpărătorilor de locuințe noi s-au rafinat considerabil. Dincolo de simpla prezență a balconului, cumpărătorii actuali analizează și calitatea acestuia: materialele folosite pentru pardoseală, tipul de balustradă, dacă balconul este închis sau dacă dimensiunile permit o amenajare reală.

Balcoanele închise sunt preferate celor deschise, deoarece pot fi folosite și pe vreme ploioasă sau rece și oferă protecție mobilierului exterior. Balustradele din sticlă sau cele cu profil metalic subțire sunt preferate celor opace din beton, deoarece nu blochează lumina și priveliștea. Pardoselile din gresie sau lemn compozit pentru exterior sunt apreciate față de simpla șapă de beton.

Toate aceste detalii influențează percepția calitativă a apartamentului și, implicit, decizia de cumpărare. Un dezvoltator care investește în calitatea și finisajele balconului transmite un mesaj implicit despre standardul întregului proiect.

Balconul a încetat să mai fie un detaliu arhitectural și a devenit un factor real în ecuația valorii imobiliare. Cumpărătorii îl cer, plătesc mai mult pentru el și îl folosesc ca argument în negocieri. Chiriașii sunt dispuși să ofere chirii mai mari pentru a-l avea. Investitorii înțeleg că un apartament cu spațiu exterior are o lichiditate superioară pe termen lung. Pentru dezvoltatori, mesajul este clar: balconul nu este un cost suplimentar, este un argument de vânzare care se amortizează rapid și care diferențiază un proiect de altele similare într-o piață tot mai competitivă.

