Cum prelungești durata de viață a senilelor de cauciuc

O senilă prea strânsă suprasolicită rolele. foto: app.envato.com

Atâta timp cât mașina se mișcă, puțini operatori se opresc să verifice tensiunea senilei sau să curețe urmele de motorină de pe ea. Această neglijență are un cost concret: o senilă care ar fi putut funcționa 3.000 de ore ajunge la casare după 1.200. Senilele de cauciuc sunt printre componentele cel mai des subestimate ale unui utilaj de construcții, iar diferența dintre cele două capete ale acestui interval nu ține de noroc, ci de câțiva factori bine identificați.

De ce variază atât de mult durata de viață

Intervalul standard menționat în documentațiile tehnice este de 1.200-1.600 de ore pentru condiții obișnuite de utilizare, dar această cifră poate urca semnificativ dacă utilajul este operat corect și întreținut constant. Factorii determinanți sunt tipul de teren pe care lucrează utilajul, modul de conducere al operatorului, tensiunea la care este menținută senila și starea componentelor cu care aceasta intră în contact.

Terenul este variabila cu cel mai mare impact. Senilele de cauciuc sunt proiectate pentru soluri moi sau semi-dure, nu pentru suprafețe abrazive. Utilizarea prelungită pe beton, asfalt sau rocă accelerează uzura într-un ritm care nu poate fi compensat de nicio altă măsură de întreținere. Acolo unde lucrul pe suprafețe dure este inevitabil, reducerea vitezei și limitarea timpului petrecut pe astfel de suprafețe rămân singurele opțiuni practice.

Tensiunea senilei, factorul cel mai frecvent ignorat

Dintre toți factorii care influențează durata de viață a senilelor de cauciuc, tensiunea este cel mai des neglijat. O senilă prea strânsă suprasolicită rolele, idlerele și sprocketul; una prea slabă alunecă, se deformează și generează uzură laterală. Ambele extreme duc la deteriorare prematură, dar problema este că tensiunea incorectă nu produce zgomote sau semnale evidente până când uzura este deja avansată.

Recomandarea tehnică este verificarea și ajustarea tensiunii la fiecare 10-20 de ore de funcționare. Valorile de referință pentru săgeata corectă sunt de aproximativ 2,5 cm pentru miniexcavatoare și de circa 5 cm pentru utilajele mai mari, dar aceste valori trebuie corelate întotdeauna cu specificațiile producătorului utilajului. Condițiile de teren pot impune ajustări suplimentare: pe teren moale și umed, o tensiune ușor mai redusă previne acumularea de material între senilă și roți.

Cum afectează modul de conducere uzura componentelor

Operatorul are o influență directă asupra duratei de viață a senilei, dincolo de alegerea terenului. Virajele repetate pe loc, adică pivotarea completă în jurul unui punct fix, sunt una dintre cele mai agresive mișcări pentru senile. Ele uzează accelerat dinții cupei , ghidajele senilei și flanșele rolelor. Acolo unde situația permite, virajele largi sau în arc sunt preferabile față de pivotarea completă.

Viteza de deplasare contează și ea. Mersul în viteză mare pe teren accidentat și deplasarea frecventă în marșarier amplifică solicitările mecanice pe întregul tren de rulare. Reducerea vitezei pe teren dur sau neuniform nu înseamnă pierdere de productivitate, ci prelungire a intervalului până la următoarea înlocuire de senilă.

Un aspect mai puțin discutat, dar relevant, este alegerea lățimii senilei. Montarea unei senile mai late decât necesită utilajul nu aduce avantaje practice, ci crește stresul pe role, idlere și sprocket. Recomandarea generală este utilizarea celei mai înguste senile compatibile cu specificațiile mașinii.

Contaminanții chimici și depozitarea pe termen lung

Cauciucul este un material vulnerabil la hidrocarburi. Contactul cu ulei hidraulic sau motorină degradează compusul din care este fabricată senila, provocând fisuri care se extind progresiv. Curățarea imediată după orice scurgere este obligatorie, nu opțională. Pentru curățare se recomandă lubrifianți ușori și apă, nu solvenți sau substanțe chimice agresive care atacă și ele cauciucul.

Temperatura operațională normală pentru senilele de cauciuc este cuprinsă între -25 și +55°C. La temperaturi extreme, fie că vorbim de ger sever sau de căldură excesivă, reducerea vitezei de lucru reduce solicitările termice asupra materialului.

Un aspect adesea trecut cu vederea privește utilajele care stau neutilizate perioade îndelungate. Cauciucul își pierde elasticitatea dacă rămâne în repaus complet, mai ales în condiții de temperatură variabilă. Recomandarea este pornirea utilajului și rularea câteva minute la fiecare două săptămâni, suficient pentru a menține senilele flexibile și a preveni fisurarea prin rigidizare.

Inspecțiile periodice și starea trenului de rulare

O senilă bună montată pe un tren de rulare uzat se va deteriora mai repede decât una obișnuită montată pe componente în stare bună. Rolele, idlerele și sprocketul transferă forțele de tracțiune și ghidează senila; dacă oricare dintre ele prezintă uzură neuniformă, joc sau deteriorări, senila preia solicitări suplimentare pentru care nu este proiectată.

Verificările zilnice vizuale, înainte de pornirea utilajului, permit identificarea fisurilor, a obiectelor încastrate între senilă și roți sau a semnelor de alunecare. Suplimentar, o inspecție aprofundată a întregului tren de rulare este recomandată la fiecare 2-4 luni, interval în care pot fi detectate uzuri incipiente la role sau la dinții sprocketului înainte ca acestea să devină probleme costisitoare. Furnizorii specializați, oferă atât piesele de rulare necesare înlocuirii, cât și consultanță tehnică pentru identificarea componentelor compatibile cu modelul specific de utilaj.

Senile de cauciuc față de cele metalice: ce înseamnă în practică

Senilele de cauciuc rezistă, în medie, aproximativ jumătate din durata de exploatare a celor metalice. Această diferență este un compromis asumat: în schimb, ele transmit vibrații mai reduse spre structura utilajului, protejează suprafețele sensibile pe care lucrează și sunt mai silențioase în operare. Alegerea între cele două tipuri depinde de tipul dominant de teren și de natura lucrărilor, dar odată aleasă senila de cauciuc , maximizarea duratei ei de viață devine o chestiune de disciplină operațională.

Suma tuturor măsurilor descrise mai sus, verificarea regulată a tensiunii, evitarea suprafețelor abrazive acolo unde este posibil, curățarea imediată după contactul cu hidrocarburi, inspecțiile periodice ale trenului de rulare și conducerea atentă, nu garantează o cifră exactă de ore, dar deplasează în mod real intervalul de funcționare dinspre minimul de 1.200 de ore spre pragul de 3.000. Diferența dintre cele două capete ale acestui interval reprezintă, în termeni practici, ani de funcționare suplimentară și costuri de înlocuire amânate considerabil.