Cât costă o excursie în Japonia în 2026: buget, perioade ideale și principalele atracții incluse într-un circuit

Publicat la 15:31 02 Iun 2026 Modificat la 15:31 02 Iun 2026

Pentru 2026, tot mai mulți români aleg să descopere Japonia prin circuite organizate.

Japonia nu se descoperă într-o singură privire, ci prin contraste care te învăluie treptat: liniștea templului ascuns între zgârie-nori, ordinea impecabilă a orașelor și energia intersecțiilor din Tokyo. Fiecare zi aduce un alt ritm – dimineața pe străzi tradiționale din Kyoto, seara într-un tren de mare viteză, traversând peisaje care rămân în memorie mult timp după întoarcerea acasă. Este o experiență care nu se consumă, ci se simte, iar pentru anul 2026 tot mai mulți călători aleg circuitele organizate pentru a o trăi fără grija detaliilor logistice.

În continuare, vom detalia ce presupune o excursie în Japonia în 2026: buget estimativ, perioade ideale pentru vizitare și principalele atracții incluse într-un circuit complet, astfel încât să te apuci de bagaje cât mai curând.

Cât costă o excursie organizată în Japonia în 2026?

Pentru 2026, tot mai mulți români aleg să descopere Japonia prin circuite organizate. În loc să pierzi ore prețioase cu planificarea fiecărei zile, poți trăi experiența deplină: itinerarii atent stabilite, transferuri sincronizate, cazări selectate atent și verificate anterior, precum și ghizi locali care te introduc în cultura niponă.

Costul pentru o excursie în Japonia variază în funcție de perioada aleasă și complexitatea itinerariului. În general, vorbim despre o investiție care acoperă nu doar zborurile și cazarea, ci întreaga experiență: transport intern, acces la obiective turistice, ghizi locali. Prețul reflectă gradul de organizare și accesul la locuri și experiențe care ar fi dificil de descoperit individual.

Sezonul poate influența semnificativ costul: vara și perioada înfloririi cireșilor aduc o cerere mai mare, iar prețurile se ajustează în consecință. Alegerea perioadei potrivite combină confortul climatic cu posibilitatea de a participa la evenimente culturale și festivaluri locale.

De exemplu, poți alege circuitul „Vara niponă: festivaluri, ocean și tradiție”, care te poartă într-o călătorie de 13 zile prin contraste fascinante și momente autentice. Începând cu Tokyo, vei simți pulsul unei metropole care nu doarme niciodată: străduțele vibrante din Harajuku, magazinele colorate, cafenelele tematice și atmosfera electrică a intersecțiilor celebre. În timpul festivalului Tanabata, orașul se umple de decorațiuni colorate, iar tradiția se împletește cu modernitatea într-un mod irezistibil.

De aici, circuitul te duce la Kamakura, unde plaja și aerul liber oferă un răgaz relaxant, dar plin de farmec, înainte de adrenalina de la Fuji-Q Highland, cu montagne russe ce traversează peisaje spectaculoase la poalele muntelui Fuji. Între momentele de aventură, te vei bucura de nopți liniștite într-un ryokan tradițional, cu onsen și yukata, experimentând ospitalitatea japoneză autentică.

În călătoria prin munți, satele cu acoperișuri de stuf din Shirakawa-go par să fi rămas neatinse de timp, iar la Kanazawa vei întâlni gheișele și atelierele tradiționale, unde cultura și meșteșugul se simt în fiecare detaliu. Finalul circuitului aduce magia Kyoto-ului, cu temple UNESCO care îți vor rămâne în memorie mult timp, și dinamismul gastronomic al străzilor din Osaka, unde fiecare gust spune o poveste.

Fiecare zi din acest circuit este construită pentru a combina relaxarea cu descoperirea culturală, aventura cu momentele de introspecție, oferindu-ți o veritabilă experiență „summer arc” în Japonia.

Organizat în perioada 12-21 iulie 2026, te poți bucura, pentru 2.990 de euro/persoană, de beneficii precum:

· Însoțitor român vorbitor de limba japoneză, cu experiență în cultura și tradițiile locale, pe toată durata circuitului;

· Transport cu avionul pe ruta București – Tokyo / Osaka – București;

· Taxele de aeroport incluse în costul pachetului;

· 10 nopți de cazare în hoteluri de 3 stele și 4 stele, cu mic dejun inclus în fiecare zi;

· 1 cină inclusă (în ziua 6);

· Intrări și experiențe la toate obiectivele menționate în program, inclusiv:

1. Muzeul Ghibli

2. Parcul de distracții Fuji-Q Highland

3. Grădina Kenroku-en

4. Reședința Nomura-ke

5. Palatul Nijo-jo

6. Templul Kiyomizu-dera

7. Templul Kinkaku-ji

8. Ninja-Samurai Museum în Asakusa

9. Tokyo Skytree

10. Îmbrăcare în kimono

11. Atelier tradițional în Kanazawa

· Bilete de tren incluzând trenurile super-express Shinkansen și transportul la Kamakura;

· Autocar pentru transferurile aeroport-hotel în Tokyo și Osaka-aeroport, precum și în zilele 6, 7, 8 și 11 conform programului;

· Transportul bagajelor între orașe (Suwa – Osaka), pentru un bagaj de persoană. Pentru bagaje suplimentare se aplică o taxă estimativă de 20 € / bagaj.

Experiențe incluse în circuitele turistice din Japonia

Indiferent de durata aleasă, circuitele pentru această destinație sunt construite astfel încât să îmbine armonios tradiția, natura și metropolele futuriste. Pe parcursul călătoriei vei descoperi:

· Marile orașe ale Japoniei;

· Peisaje naturale și sate tradiționale;

· Experiențe culturale autentice;

· Transport confortabil și eficient;

· Asistență permanentă.

Toate acestea sunt deja sincronizate în program, astfel încât fiecare zi să curgă firesc, fără grija rezervărilor sau a logisiticii.

Care este perioada ideală pentru a vizita Japonia?

Japonia își dezvăluie farmecul în moduri diferite, în funcție de sezon, iar fiecare lună aduce cu sine o poveste aparte:

· Primăvara: străzile și templele se umplu de delicate flori de cireș, iar orașele pulsează în culori vibrante – momentul perfect pentru a te lăsa purtat de festivalurile locale și pentru a surprinde frumusețea efemeră a sakurii.

· Vara: aerul se încălzește și orașele vibrează prin festivaluri pline de muzică și lumină. Plajele, parcurile și activitățile în aer liber devin invitația ideală pentru aventuri sub soarele japonez.

· Toamna: frunzișul se transformă într-un tablou de nuanțe arămii, roșii și aurii, iar clima blândă face fiecare plimbare prin temple, grădini și sate de munte un adevărat răsfăț pentru simțuri.

· Iarna: zăpada acoperă munții, oferind peisaje de vis și oportunități pentru sporturi de iarnă, iar tradițiile de sezon te introduc în atmosfera autentică a Japoniei, între ryokan-uri calde și festivaluri locale de iarnă.

Fiecare sezon te poartă într-o Japonie diferită – trebuie doar să alegi povestea pe care vrei să o trăiești.

De ce tot mai mulți români aleg circuitele organizate în Japonia?

Mulți români descoperă că o excursie organizată în Japonia nu este doar o călătorie, ci o experiență care îmbină descoperirea autentică cu liniștea sufletească. Aleg circuitele organizate pentru că acestea transformă fiecare zi într-o poveste, fără grija detaliilor logistice. Astfel, beneficiile devin evidente:

· Trăiesc o experiență turistică intensă, fără stres: fiecare transfer, rezervare și vizită este gândită în detaliu;

· Au acces la experiențe unice: muzee, temple, activități culturale și gastronomie, imposibil de replicat în mod individual;

· Se bucură de eficiență maximă: timpul petrecut în Japonia este folosit la potențial maxim;

· Pentru siguranță și confort: transport, cazare și ghizi certificați, totul inclus în pachet.

În final, descoperirea Japoniei nu se rezumă doar la puncte de pe hartă – este despre emoții, momente care rămân întipărite în memorie și povești pe care le trăiești în ritmul lor propriu. Fiecare festival, fiecare stradă, fiecare templu ascuns între munți sau zgârie-nori devine parte din aventura ta personală.

Cu circuitele organizate, tot acest univers se deschide fără stres: itinerarii gândite, ghizi locali care te introduc în cultura japoneză, transport confortabil și experiențe atent selecționate. Este modul inteligent de a trăi Japonia la intensitate maximă, fără grija detaliilor logistice care pot estompa bucuria călătoriei.

Alege-ți povestea – primăvara sakura, vara vibrantă a festivalurilor, toamna aurie sau iarna albă – și lasă-te purtat de un itinerar care transformă fiecare zi într-o experiență memorabilă.

