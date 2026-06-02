Drujbă pe benzină sau cu acumulator, ce alegi  

Există un moment în care orice om care locuiește la curte se confruntă cu aceeași decizie: drujba pe benzină, care a funcționat impecabil de zeci de ani, sau cea cu acumulator, despre care toată lumea pare să aibă o opinie tranșantă, în ambele direcții. Problema e că multe dintre aceste opinii se bazează pe experiențe vechi sau pe modele de acum câțiva ani, când comparația era clară în favoarea benzinei. Între timp, tehnologia a avansat suficient de mult încât răspunsul corect depinde acum de ce anume vrei să faci cu unealta, nu de o ierarhie generală.

Ce spun testele reale

Intuiția că o drujbă cu acumulator e inevitabil mai lentă decât una pe benzină e greu de abandonat, dar datele o contrazic. Un studiu publicat în 2022 în revista Forests (MDPI) a comparat direct trei modele STIHL pe cinci specii de lemn, cu peste 800 de tăieturi înregistrate video. Concluzia a fost că, la putere egală, timpii de tăiere ai drujbei cu acumulator nu diferă semnificativ față de echivalentul pe benzină. Cu alte cuvinte, dacă pui față în față modele de forță comparabilă, diferența de performanță la tăiere propriu-zisă dispare aproape complet.

Asta nu înseamnă că cele două tipuri sunt interschimbabile în orice situație. Înseamnă că argumentul clasic împotriva acumulatorului, cel legat de performanța de tăiere, nu mai ține la putere medie. Rămân alte diferențe, mai practice, care contează cu adevărat.

Autonomia, marele avantaj al benzinei

Drujba pe benzină are un avantaj real și greu de contestat: atâta timp cât ai combustibil, lucrezi. Nu există o limită de timp impusă de o baterie, nu există pauze de reîncărcare și nu există degradare a performanței pe măsură ce rezervorul se golește. Pentru tăierea copacilor mari, a buștenilor groși sau pentru sesiuni lungi de lucru în pădure, aceasta rămâne alegerea logică. Modelele cu cilindree peste 50 cc sunt standardul în uz semi-profesional și profesional tocmai pentru că oferă putere brută constantă, indiferent de durata sesiunii.

Drujba STIHL cu acumulator are, în schimb, o autonomie care variază în funcție de model și de intensitatea utilizării. Un model de uz mediu, precum MSA 200 C-B, poate oferi până la 50 de minute de lucru cu sistemul de baterii AP, în timp ce MSA 160 ajunge la aproximativ 62 de minute cu bateria AP 300 S. Cel mai puternic model din gamă, MSA 300 C-O, asigură până la 40 de minute cu bateria AP 500 S, dar la viteza maximă a lanțului autonomia scade considerabil: un test publicat de Farmers Weekly în 2023 a arătat că la 30 m/s, bateria se descarcă după doar 22 de tăieturi. Aceasta nu este o problemă în utilizarea normală, dar devine relevantă în muncă intensă și continuă.

Unde câștigă clar acumulatorul

Există contexte în care drujba cu acumulator nu e doar o alternativă acceptabilă, ci alegerea mai bună. Zgomotul redus contează enorm în zone rezidențiale, în apropierea livezilor sau în spații unde perturbarea mediului este o problemă reală. La aceasta se adaugă absența completă a emisiilor de eșapament, ceea ce face aceste modele potrivite pentru lucrul în spații semi-închise sau în zone cu restricții de mediu.

Pornirea instantă, fără procedura de amorsare specifică motoarelor termice, este un avantaj concret mai ales în utilizare ocazională. O drujbă cu acumulator se ia, se pornește și se folosește, fără pregătire prealabilă. Întreținerea este și ea mai simplă: nu există filtru de aer de curățat periodic, nu există ulei de motor de schimbat, nu există carburant care să se degradeze dacă unealta stă neutilizată câteva luni.

Bateria ca investiție, nu ca cheltuială

Principala obiecție la drujba cu acumulator este prețul de intrare. Comparând direct, o drujbă pe benzină de bază costă considerabil mai puțin decât un kit complet cu acumulator și încărcător. Diferența reală de preț vine mai ales din baterie și încărcător, nu din unealtă în sine. De aceea, comparația corectă trebuie să includă costul total al kitului, nu doar al sculei fără acumulator.

Pe de altă parte, dacă ai deja alte echipamente STIHL cu acumulator sau plănuiești să achiziționezi, bateria devine interschimbabilă între motocoasă, foarfecă de grădină, suflantă și alte unelte din aceeași gamă. Costul bateriei se diluează astfel pe mai multe echipamente. Iar bateriile STIHL AP 500 S, cu celule laminate, sunt proiectate pentru 2.400 de cicluri de încărcare, ceea ce înseamnă aproximativ 10 ani de utilizare zilnică. Privit din această perspectivă, investiția inițială mai mare se distribuie pe o perioadă lungă.

Cum alegi în funcție de ce faci efectiv

Decizia se simplifică dacă pornești de la sarcina concretă. Pentru crengi subțiri, tăiat lemne de foc și lucrări curente de grădină, o putere de 2-3 CP este suficientă, iar un model cu acumulator face față fără dificultate. O lamă de 30-40 cm acoperă confortabil aceste nevoi. Pentru doborârea copacilor sau tăierea buștenilor groși, ai nevoie de minimum 4 CP și, de regulă, o lamă de peste 50 cm, teritoriu în care modelele pe benzină cu cilindree de 50 cc sau mai mult rămân mai potrivite pentru sesiuni lungi.

Un criteriu adesea ignorat este temperatura. Drujbele pe benzină funcționează fără probleme în condiții de iarnă, nefiind afectate la pornire de frigul extrem. Acumulatorul se comportă mai slab la temperaturi scăzute, ceea ce poate conta dacă lucrezi frecvent în sezonul rece. Nu este un dezavantaj eliminatoriu, dar merită luat în calcul dacă activitatea ta implică tăieri regulate pe timp de iarnă.

Unde cumperi și ce verifici înainte

Indiferent de tipul ales, merită să te orientezi spre un distribuitor care oferă și service autorizat, nu doar vânzare. Montajul corect, instructajul de utilizare și accesul la piese de schimb originale fac diferența pe termen lung.

Concluzia practică este simplă: dacă lucrezi mult, continuu și în condiții variate de temperatură, benzina rămâne mai sigură. Dacă lucrezi în sesiuni de sub o oră, în zone locuite sau vrei să integrezi drujba într-un ecosistem de unelte cu acumulator, modelele actuale performante fac față fără compromisuri reale la tăiere.