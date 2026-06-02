Ce echipamente reduc erorile în logistica unei firme

Problema nu este întotdeauna lipsa echipamentelor, ci alegerea lor greșită sau utilizarea lor incompletă. foto: envato.com

O singură etichetă imprimată greșit poate bloca întregul flux al unui transport. Scannerul de la punctul de control nu citește codul, operatorul introduce datele manual, marfa ajunge cu întârziere sau, în cel mai rău caz, este respinsă de client. Ceea ce părea un incident minor se transformă rapid într-o penalitate financiară, o relație tensionată cu partenerul comercial și ore suplimentare consumate pentru a corecta o eroare care nu ar fi trebuit să existe. În logistica modernă, erorile nu sunt evenimente izolate, ci simptome ale unor procese insuficient automatizate.

De unde vin erorile în depozit

Fără sisteme de coduri de bare și echipamente dedicate, rata de eroare individuală a angajaților din depozite se situează tipic între 1 și 2%. Pare un procent mic, dar la volume mari de comenzi înseamnă sute de greșeli pe zi. Fiecare eroare de picking costă în medie 50-75 USD, incluzând retururi, reexpedieri, timp de lucru suplimentar și uneori compensații acordate clienților. Implementarea tehnologiei adecvate poate ridica acuratețea la 99,99%, potrivit datelor din industrie.

Problema nu este întotdeauna lipsa echipamentelor, ci alegerea lor greșită sau utilizarea lor incompletă. Un depozit care folosește imprimante de birou pentru etichete de transport, terminale mobile fără conectivitate în timp real sau procese de verificare exclusiv manuale funcționează cu un risc operațional ridicat, chiar dacă aparent lucrurile merg. Erorile se acumulează silențios, iar costul lor real devine vizibil abia când un client important reclamă sau când un audit intern scoate la iveală discrepanțe de stoc.

Rolul imprimantei în acuratețea etichetării

Etichetarea este unul dintre punctele critice ale lanțului logistic. O etichetă ilizibilă, dezaliniată sau cu un cod de bare imposibil de scanat poate bloca o întreagă livrare. De aceea, alegerea echipamentului de imprimare nu este o decizie periferică, ci una cu impact direct asupra performanței operaționale.

O imprimanta industriala diferă fundamental de o imprimantă de birou prin viteza de lucru, rezistența la medii dificile și capacitatea de a funcționa continuu în ture lungi. Modele de referință precum Zebra ZT411 imprimă cu viteze de până la aproximativ 14 inch pe secundă la 203 DPI și oferă conectivitate prin USB, Ethernet și Bluetooth, cu opțiune Wi-Fi. Aceasta înseamnă că pot fi integrate direct în fluxul de lucru al depozitului, fără pauze frecvente și fără pierderi de timp cauzate de defecțiuni sau supraîncălzire.

Un aspect important care generează confuzii în practică este distincția dintre imprimarea direct termică și transferul termic. Imprimarea direct termică folosește hârtie sensibilă la căldură, cu o durată de viață scurtă de 6-12 luni, și este vulnerabilă la lumină și căldură. Transferul termic utilizează ribon și produce etichete clare, durabile, potrivite pentru coduri de bare care trebuie să rămână lizibile pe parcursul unui lanț logistic lung. Transferul termic reprezintă în prezent tehnologia dominantă în segmentul imprimantelor industriale, acoperind peste 45% din veniturile pieței. Alegerea greșită a tehnologiei de imprimare poate compromite calitatea etichetelor chiar dacă echipamentul în sine este performant.

Rezoluția contează la fel de mult ca viteza. Pentru coduri de bare sau imagini detaliate, se recomandă o rezoluție de 600 DPI sau mai mare. Pentru text simplu, 300 DPI poate fi suficient, dar în contexte logistice unde etichetele trebuie scanate automat, nu merită să se economisească pe această specificație.

Imprimanta de etichete autoadezive și integrarea în flux

În logistica de zi cu zi, o imprimanta etichete autoadezive este adesea primul echipament la care o firmă apelează pentru a standardiza procesul de marcare a produselor. Aproape 80% dintre afacerile mici din România folosesc etichete autoadezive pentru ambalare și logistică, ceea ce indică o adopție largă, dar nu neapărat una optimizată.

Diferența dintre o soluție funcțională și una cu adevărat eficientă stă în integrarea echipamentului în sistemul informatic al firmei. O imprimantă de etichete autoadezive conectată la un sistem WMS sau la un ERP poate genera automat etichete cu datele corecte, eliminând introducerea manuală și riscul de eroare umană asociat acesteia. Fără această integrare, chiar și cel mai performant echipament este folosit sub capacitate.

Sisteme print and apply și automatizarea completă

Pasul următor față de imprimarea manuală este automatizarea prin sisteme de tip Print and Apply, care combină o imprimantă industrială cu un aplicator automat. Aceste sisteme imprimă eticheta și o aplică direct pe produs sau pe colet, fără intervenție umană. Timpii de etichetare se reduc cu 70-80%, iar erorile de aplicare sunt practic eliminate.

Investiția pentru un astfel de sistem variază, în funcție de configurație, între 5.000 și 25.000 EUR pe piața românească, incluzând imprimanta industrială și aplicatorul. Returnul investiției se atinge în 6-12 luni pentru companiile cu volume mari de produse, ceea ce face soluția relevantă nu doar pentru marii operatori logistici, ci și pentru producători sau distribuitori cu flux constant.

Cititoarele de coduri de bare și vizibilitatea în timp real

Etichetarea corectă nu are valoare dacă nu există echipamente care să citească și să valideze informația în fiecare punct al lanțului. Cititoarele de coduri de bare, fixe sau mobile, sunt componenta care transformă eticheta dintr-un element vizual într-o sursă de date în timp real.

Conform Zebra Technologies Warehouse Vision Study din 2023, 82% dintre liderii operaționali declară că nu au vizibilitate în timp real asupra performanței depozitului. Această lipsă de vizibilitate este direct legată de absența sau insuficiența echipamentelor de scanare integrate cu sistemele informatice. Terminalele mobile, scannerele wireless și cititoarele fixe montate pe linii de producție sau la punctele de expediere permit urmărirea fiecărui produs și identificarea imediată a discrepanțelor, înainte ca acestea să devină erori cu impact extern.

Platforme specializate oferă o gamă completă de astfel de echipamente, de la cititoare de coduri de bare și terminale mobile până la imprimante industriale de etichete, acoperind practic întregul ecosistem de hardware necesar unui depozit modern. Un avantaj relevant pentru companiile care caută predictibilitate în costuri este disponibilitatea contractelor de service structurate, care includ verificări periodice și intervenție rapidă în caz de defecțiune.

Ce contează dincolo de echipament

Chiar și cu automatizare completă, o etichetă imprimată incorect din cauza consumabilelor de slabă calitate sau a unei calibrări defectuoase poate genera disfuncționalități la fel de grave ca în absența echipamentelor. Calitatea ribonului, tipul de etichetă și calibrarea periodică a imprimantei sunt elemente care nu trebuie neglijate după achiziție. Un contract de service care include verificări periodice și intervenție rapidă în caz de defecțiune este, în acest context, o extensie logică a investiției în echipamente, nu un cost opțional. Firmele care tratează mentenanța ca pe o prioritate înregistrează rate de eroare semnificativ mai mici față de cele care intervin doar când echipamentul se defectează.