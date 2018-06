Fotograf? Trecerea de la nivelul de AMATOR la cel de PROFESIONIST

Pasionat de arta? Dornic de captarea clipelor efemere in cadre organizate, demne de a fi catalogate creatii artistice, chiar si de catre cei mai exigenti critici de arta? Fotografia este o ramura a artei vizuale care s-a dezvoltat foarte mult in ultimii ani, odata cu evolutia tehnologiei. Raspandirea masiva a aparatelor de fotografiat datorata marketing-ului firmei Kodak, cu seria Brownie, lansata in 1900, la un pret foarte mic, a fost “boom”-ul acestei posibilitati de captare a momentului, disponibila pentru masele de oameni dornici sa pastreze amintiri vizuale atat de la evenimentele personale, cat si din vacante. Desi evolutia de la aparatele de pe film la cele digitale, pe sensor, a imbunatatit calitatea si a crescut cerintele calitative ale materialelor finale, creatiile pastreaza aceleasi valori compozitionale si cromatice.

Dotari tehnice moderne pentru profesionistii de succes

Daca iti doresti sa transformi un hobby intr-un business, sau doar intr-o sursa de venit, este nevoie sa investesti mai multa energie si sa acorzi mai mult timp detaliilor, asigurand un capital financiar pentru dezvoltare. Atunci cand hotarasti ca este momentul unor noi achizitii, este foarte important sa stii ceea ce vrei, sa iti faci o lista de inceput, cu strictul necesar, alegand produsele in functie atat de nevoile pe care le ai, de serviciile pe care doresti sa le oferi, cat si de calitatea pe care vrei sa o atasezi cartii tale de vizita cea mai de pret – portofoliul.

Pe langa aparatura specializata, care difera in functie de zona in care vrei sa te indrepti mai mult (indoor / outdoor), nu neglija post-productia creatiilor tale. Echilibrul dintre nivelul de realizare al imaginilor brute si editarea acestora este foarte important, deoarece ele fac diferenta dintre un material finit impecabil si unul mediocru.

Orice produs tehnic are o garantie data de catre producator, valabila doar in cazul utilizarii aparaturii, intr-un ritm de lucru optim. Cu toate acestea, in functie de solicitarea aparaturii, fie ca este vorba despre body, obiective, blitz-uri, acumulatori, ori calculatoare, laptop-uri si imprimante, este nevoie ca ocazional, sa o lasi in service pentru o rutina periodica. Alege profesionalismul specialistilor in reparatii de calculatoare in Bucuresti , beneficiind de servicii impecabile si un timp de solutionare scurt.

Ai grija ca toate datele si proiectele de lucru, dar si bruturile sa fie salvate pe hard-uri externe de calitate, avand mereu un back-up la ceea ce faci. Daca o unealta tehnica, de tip PC sau laptop, cedeaza pe parcursul desfasurarii unui proiect sau in sezonul de evenimente, poti sa apelezi cu incredere la specialistii regasiti pe link-ul https://salut-it.ro/, revenind in forta la lucru, in cel mai scurt timp posibil.

Experienta personala

Daca vrei ca numarul clientilor sa creasca in timp, ai nevoie de cateva puncte de reper in acest domeniu, printre care selectivitatea pe care o ai atat fata de clienti, cat si fata de materialele pe care le publici. Fii mereu serios, asuma-ti actiunile si deciziile, fiind mereu responsabil cu termenii si conditiile pe care le mentionezi in contractele semnate.

Pe masura ce acumulezi experienta, vei simti nevoia sa-ti schimbi portofoliul, creandu-ti un stil personal atat ca fotograf, cat si ca editor, modificandu-ti gustul estetic si apreciand o lucrare artistica din alte puncte de vedere. Totodata, lista prioritatilor pe care le ai ca fotograf se va schimba, punand mai mult accent pe mesajul pe care il transmiti TU ca artist, cu ajutorul simbolismului din imaginile pe care le creezi, subiectelor din fotografii, compozitiilor si cromaticii alese.

Experienta este divizata pe mai multe planuri – cel al cunostintelor tehnice, cel al istoricului vizual, si nu in ultimul rand, cel al propriilor trairi, de orice natura. Pentru un profesionist, aceste aspecte sunt echilibrate si imbinate in proportii diferite, stilul personal avand un raport diferit al celor trei.

Daca iti doresti sa acumulezi cat mai multe cunostinte tehnice pentru a-ti permite sa creezi efecte vizuale cat mai deosebite, invata de pe internet, din tutoriale si carti, aplica pentru cursuri acreditate, si participa la cat mai multe workshop-uri, respectand ordinea evolutiei tale, pornind de la cele pentru amatori, apoi continuand cu cele pentru initiati, profesionisti, ulterior indraznind MasterClass-urile celor mai buni si cunoscuti fotografi contemporani, amintiti deja in Istoria Artei si a Fotografiei.

O creatie este catalogata ca fiind arta, atata timp cat ea starneste o emotie, fie pozitiva sau negativa. Concentreaza-te asupra evolutiei tale, dezvoltandu-ti cunostintele si portofoliul, fara a te opri vreodata din a cunoaste si a experimenta cat mai mult.