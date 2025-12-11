Ironia sorții. Asistenta AI Alexa a fost întrebată, cel mai des în 2025, „ce este AI”

2 minute de citit Publicat la 23:00 11 Dec 2025

În era inteligenței artificiale, tot mai multe persoane apelează la ea pentru orice curiozitate le trece prin minte / Sursa foto: Getty Images

În anul 2025, utilizatorii asistentului virtual Alexa au adresat întrebări dintre cele mai diverse, de la „Ce înseamnă AI?” la curiozități culinare sau despre celebrități, în topul căutărilor fiind Cristiano Ronaldo, Taylor Swift și Elon Musk.

În era inteligenței artificiale (AI), tot mai multe persoane apelează la ea pentru orice curiozitate le trece prin minte.

Alexa, asistenul virtual dezvoltat de Amazon, este utilizată pentru sarcini precum redarea de muzică, setarea cronometrelor pentru rețete și prognoza meteo.

Potrivit CNN, una dintre cele mai populare întrebări adresate anul acesta asistentei vocale Alexa este, ironic, „Ce înseamnă AI?”.

Cele mai bizare întrebări adresate Alexei

În topul întrebărilor puse în Marea Britanie în 2025 se află și „cât timp fierb un ou poșat?” sau „care este diametrul Pământului?”, potrivit listei publicate de Amazon.

De asemenea, vedetele rămân un subiect de interes pentru multă lume. Potrivit sursei citate, oamenii întreabă frecvent despre averea, înălțimea sau viața personală a vedetelor.

Printre cele mai faimoase vedete incluse în top se numără Taylor Swift, Cristiano Ronaldo și Elon Musk.

Averea lui Elon Musk a fost de interes pentru o mulțime de persoane

În Marea Britanie, Musk este persoana a cărei avere netă a fost cea mai căutată, urmată de YouTuber-ul MrBeast, pe numele său real Jimmy Donaldson, și Taylor Swift.

În ceea ce privește întrebările despre soții celebrităților, miliardul Elon Musk s-a clasat pe locul al treilea. De asemenea, utilizatorii au fost curioși să afle cu cine este căsătorit Ed Sheeran. Au urmat întrebări despre jumătatea cântărețului Rod Stewart.

De asemenea, Swift a fost artista cea mai ascultată prin Alexa, urmată de Bruno Mars, al cărui duet „APT” cu Rosé a fost cea mai ascultată melodie.

Trei melodii din KPop Demon Hunters, superhitul animat de pe Netflix, au apărut în top 10 al celor mai ascultate melodii, iar coloana sonoră a filmului a fost cel mai ascultat album.

Australienii, cei mai interesați să afle cât de înaltă este Sabrina Carpenter

În Australia, „APT” a fost, de asemenea, cel mai difuzat hit, unde șase dintre cele mai difuzate 10 melodii erau din KPop Demon Hunters.

Australienii au fost cei mai interesați să afle cât de înaltă este Sabrina Carpenter și cu cine este căsătorit starul din „Stranger Things”, Finn Wolfhard (P.S. nu este căsătorit); în timp ce Swift, Ronaldo și MrBeast au fost cele trei vedete pentru care au fost adresate cele mai multe întrebări.

Totodată, oamenii au fost curioși să afle despre înălțimea starului de la Hollywood Tom Cruise, urmat îndeaproape de Peter Crouch, un fost jucător de fotbal englez de o înălțime impresionantă.

În ceea ce privește cunoștințele generale, unele dintre cele mai populare întrebări adresate de australieni au fost „cum să adormi” și „cum să rezolvi un cub Rubik”.

Întrebările care au fost deosebit de populare în Irlanda au inclus „care este valoarea bitcoinului?” și „câți ani are Donald Trump?”.