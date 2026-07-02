Miliardarul român Daniel Dines spune că dezvoltarea AI-ului îi provoacă anxietate: "Nu știm cum vor arăta carierele copiilor noștri"

Miliardarul român Daniel Dines. Sursa foto: captură video

Miliardarul român Daniel Dines, fondatorul companiei UiPath, a afirmat, în cadrul podcast-ului "The Path Forward", că dezvoltarea rapidă a Inteligenţei Artificiale îi provoacă şi lui "anxietate" şi că oamenii trebuie să se bazeze pe alte calităţi pentru a evolua în carieră. "Toată lumea resimte o oarecare stare de anxietate, inclusiv eu”, a spus Dines, adăugând: "Nu știm cum vor arăta carierele copiilor noștri.”

Răspunsul său la această neliniște este o idee pe care o repetă adesea: în momentele de anxietate, soluția este acțiunea.

Antreprenorul privește cu nerăbdare și scepticism cea mai mare promisiune a momentului. Unii reprezentanți ai industriei vorbesc despre „50 de milioane de Einstein în centrul de date”. El consideră că această afirmație este doar pe jumătate corectă. Un model, susține el, reprezintă o medie a tot ceea ce a „citit”. „Prin definiție, o medie nu are preferințe.”

Avertismentul său către manageri este direct.

"Nu interpretați un loc de muncă ca pe un singur rezultat. Luați în considerare un avocat care revizuiește contracte. Rezultatul vizibil este un acord semnat, iar inteligența artificială poate accelera acest proces. Rezultatele ascunse sunt mai greu de văzut. Același avocat ar putea să-i îndrume pe juniori, să mențină o relație cu un client sau să dețină ani de cunoștințe nescrise", a spus Daniel Dines.

Dines dorește ca firmele să țină două registre, unul pentru rezultatele vizibile și unul pentru cele ascunse.

Dacă tai orbește, spune el, distrugi o valoare pe care nu ai măsurat-o niciodată. Este un mesaj direct din partea unui om care vinde automatizare. De asemenea, se întâmplă pe fondul unor reduceri reale. Producătorii de automobile au renunțat la peste 20.000 de locuri de muncă, iar un cor tot mai mare de șefi prezintă acum inteligența artificială ca o modalitate de a face mai mult cu mai puțini oameni. Aceasta este o inversare bruscă față de acum doi ani.

„Tot sistemul nostru educațional a fost centrat pe a crea oameni calificați la un nivel mediu. Asta a fost calea de a avansa în carieră, să obții o calificare bună, pentru a deveni expert într-un domeniu îngust. Dar toate astea s-au cam dus.

Acum, alte calități umane sunt mai importante: dorința de a lucra cu AI, de a te schimba, de a ieși din bucla ta în care lucrai. Și asta ţine de anxietate. Această transformare se întâmplă odată cu trecerea anilor", a avertizat antreprenorul român.

Despre identitatea profesională

"Mulți oameni își creează o identitate dintr-un job. Am avut o conversație cu o prietenă avocat. Și ea a spus că nu e vorba că jobul ei va fi înlocuit, ci este vorba despre faptul că identitatea ei devine irelevantă. Este în interesul nostru, ca specie umană, să ne menținem identitatea ca oameni", a mai afirmat Dines la podcast.

Dines nu este convins că AI își va dezvolta un sine propriu. Pentru el, este un instrument, mai apropiat de electricitate decât de un coleg. El împrumută o idee de la un filosof american din anii 1970, un argument care îl amintește pe Harry Frankfurt.

"Un model își poate dori ceva. Doar o persoană își poate dori să își dorească ceva, să își dorească să devină mai bună. A urmări o mașină care raționează cu adevărat ar însemna să găsești o modalitate de a injecta durere și să riști să construiești un Frankenstein pe care nimeni nu-l înțelege", a mai spus Dines.