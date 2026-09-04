Spitalul Județean din Piatra-Neamț are un nou asistent: O hologramă cu inteligență artificială

Holograma AI. Foto: Captură Antena 3 CNN

La Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț a fost lansat un sistem de inteligență artificială menit să simplifice accesul pacienților la informații, programări și servicii medicale. Asistentul virtual, disponibil sub forma unei holograme, va putea oferi informații non-stop despre secții, medici și programări, dar va prelua și apelurile telefonice în afara programului. Proiectul pilot va fi extins, în funcție de rezultate, și în celelalte clădiri ale spitalului.

Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț are un nou asistent: un sistem bazat pe inteligență artificială, testat timp de patru luni, gândit să ofere pacienților informații și îndrumare non-stop.

„A fost implementată o soluție tehnică inovativă, o hologramă bazată pe inteligența artificială, care are scopul de a reduce timpul de așteptare pentru pacienți în accesarea informațiilor esențiale și, în același timp, de a degreva recepția de solicitările pentru informații uzuale, pentru informații comune”, a explicat Andrei Gheorghiță, reprezentantul unei companii furnizoare de soluții AI.

Asistentul AI va putea oferi date despre secții, medici, specialități, programul cabinetelor și al vizitelor, investigații, servicii și dotările spitalului. Totodată, va ghida pacientul către cabinetul sau serviciul de care are nevoie și va fi integrat cu programul Ambulatoriului, inclusiv pentru realizarea programărilor.



„Tot ce trebuie să facă pacientul este să țină apăsat pe buton și să adreseze întrebarea”, a mai explicat Gheorghiță.



Programul pilot costă 4.200 de lei pe lună, iar în funcție de rezultate, sistemul ar putea fi extins ulterior și în celelalte clădiri ale unității medicale.