Top 5 cele mai intalnite MITURI despre telefoanele mobile si accesoriile lor

In Romania, 8 din 10 oameni sunt posesori de telefoane mobile, astfel ca si in mediul rural tot mai multe persoane au ales sa isi cumpere un asemenea dispozitiv. De altfel, peste 60% dintre ei detin smartphone-uri, indiferent de mediul de provenienta.

Cu toate acestea, putini stiu ca unele recomandari gasite pe Internet sau auzite de la diverse persoane despre telefoane si accesoriile lor sunt doar mituri. Presupunand ca vrei sa stii si tu care sunt acestea, citeste pana la final articolul de fata si o sa afli lucruri interesante si utile!

Iata care sunt cele mai frecvente mituri despre telefoanele mobile si accesoriile lor!

1. Telefonul nou trebuie lasat la incarcat toata noaptea dupa prima folosire

Avand in vedere evolutia materialelor din care sunt facute bateriile din zilele noastre, telefonul mobil trebuie lasat la incarcat doar pana cand ajunge la 100%. In trecut, oamenii spuneau ca bateria nu va tine daca telefonul nu va fi lasat 12 ore la incarcat, insa in zilele noastre acest fapt este echivalent cu 0, avand in vedere ca dupa ce ajunge la maximum, bateria nu se va mai incarca. Astfel, formatarea bateriei nu mai este de actualitate. Este cert ca o baterie va tine mai putin comparativ cu cele de acum cativa ani, insa acest lucru se datoreaza si faptului ca telefoanele sunt folosite mult mai mult acum, mai ales pentru accesarea paginilor de Internet.

2. Nu trebuie sa ii pui husa, pentru ca este rezistenta carcasa

Total gresit! Indiferent ca este din metal, acest lucru nu garanteaza ca atunci cand o sa il scapi va ramane intact. De aceea, este necesar sa te interesezi de huse telefoane si sa o alegi pe cea potrivita pentru acesta. Tine cont de modelul telefonului tau, iar daca ai un iPhone afla ca poti gasi modele de huse iPhone 6, dar si pentru alte tipuri, la cele mai convenabile preturi pe Lerato. Faptul ca o husa protejeaza telefonul impotriva socurilor, o sa ii asigure acestuia si o durata de viata mai mare, asa ca nu mai sta pe ganduri!

3. Trebuie sa folosesti doar incarcatorul lui original

Sigur ai observat, daca detii un smartphone, faptul ca poti incarca si alte telefoane mobile cu el. Asta se datoreaza faptului ca producatorii nu se mai axeaza pe realizarea de mufe diferite. Mai mult, folosirea unui alt incarcator, nu a celui original, nu afecteaza functionalitatea bateriei. In schimb, nu este recomandata utilizarea celor mai ieftine accesorii, intrucat pot afecta mufa telefonului.

4. Nu trebuie sa ii pui folie de sticla, pentru ca si celelalte isi fac treaba la fel de bine

Acesta este doar un mit! Folia de sticla este cea care reuseste sa protejeze telefonul mobil, indiferent ca il scapi pe gresie sau pe strada. Pe de alta parte, absenta acesteia si folosirea uneia de plastic il protejeaza numai de zgarieturi, nu si de caderi.

5. Telefoanele cu iOS sunt mai bune decat cele cu Android

Acesta este doar un mit, intrucat cei care considera telefoanele cu iOS mai bune sunt subiectivi si cei care apreciaza Androidul de asemenea. Ambele sisteme de operare ale telefoanelor au plusuri si minusuri, insa faptul ca unul dintre ele este superior pare, momentan, o perceptie personala.

Asadar, exista foarte multe mituri despre telefoanele mobile si accesoriile lor. Bineinteles, in calitate de utilizator, ar trebui sa le ai in vedere si sa iei masuri pentru protejarea telefonului tau, tinand cont de sfaturile date!