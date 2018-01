Horoscop, 17 ianuarie. O zodie are șanse să-și găsească un nou loc de muncă

Foto: Pixabay.com

Horoscop, 17 ianuarie. Luna Noua - conjunctia Soare-Luna - marcheaza inceputul unui nou ciclu de viata si anunta un nou inceput in orice domeniu. Se constata un impuls plin de optimism si entuziasm, care favorizeaza actiuni de innoire. Este vremea actiunii hotarate, energice. De asemenea, este un moment favorabil pentru a pune in aplicare planuri menite sa se desfasoare in secret.

Horoscop, 17 ianuarie. Berbec: La locul de munca, este posibil sa se vorbeasca despre o schimbare la nivelul conducerii sau ca urmeaza sa aveti un superior ierarhic nou. Daca aveti o afacere proprie, este o zi buna pentru activitati de promovare. Daca va doriti sa incepeti o afacere, acum este momentul sa va puneti planurile in aplicare. Partenerul de viata va sprijina, iar o ruda mai in varsta este dispusa sa va ajute financiar. Puteti sa fiti mai optimist si sa aveti mai multa incredere in viitor.

Horoscop, 17 ianuarie. Taur: Este un moment propice pentru a incepe demersurile in vederea rezolvarii unei chestiuni de natura juridica sau in legatura cu o ruda prin alianta. Se pare ca va ganditi la o calatorie in strainatate. Poate ca veti pleca in curand, sau poate ca faceti planuri de calatorie, ori va decideti sa invatati o limba straina. In a doua parte a zilei s-ar putea sa primiti o veste buna de la un prieten.

Horoscop, 17 ianuarie. Gemeni: S-ar putea sa fiti preocupat de o investitie sau de o chestiune care are legatura cu o mostenire. Va sfatuim sa nu va grabiti si sa va consultati cu familia, pentru a evita orice reprosuri ulterioare. Daca v-ati propus sa faceti schimbari importante in plan financiar, contextul astral actual va este favorabil. Nu este exclus sa primiti un cadou banesc sau sa beneficiati de reducerea unei taxe ori a unui abonament.

Horoscop, 17 ianuarie. Rac: Luna Noua anunta inceputul unei perioade de schimbari benefice in relatiile cu partenerul de viata si/sau cu partenerii de afaceri. Daca sunteti in cautarea unui loc de munca, o oferta interesanta ar putea aparea azi sau in scurt timp. Racii care au afaceri proprii ar putea constata o crestere a numarului de clienti.

Horoscop, 17 ianuarie. Leu: Datorita contextului astral de azi, sunteti mai creativ si mai ingenios decat de obicei. Va recomandam sa profitati de ocazie pentru a face o reorganizare a locului de munca. Aveti posibilitatea sa faceti schimbari importante si in modul de viata: sa incepeti un nou regim alimentar, mai sanatos, sau un abonament la o sala de fitness etc. Este posibil sa va tenteze ideea de a adopta un animal de companie. Ganditi-va bine, pentru ca este vorba de o responsabilitate serioasa, pe termen lung!

Horoscop, 17 ianuarie. Fecioară: Luna Noua va stimuleaza creativitatea artistica si marcheaza inceputul unei perioade excelente pentru a demara un proiect legat de artele plastice, literatura, muzica etc. Ceea ce incepeti azi are sanse mari de reusita, cu conditia sa nu va grabiti. Atentie la tendinta catre speculatii si investitii speculative, pentru ca riscul de a iesi in pierdere este mare! Daca aveti copii, ati putea fi tentat sa va implicati mai mult in activitatile lor.

