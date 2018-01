Horoscop 2018 - 2020: Saturn în Capricorn. Astrele oferă o lecție dură zodiilor

Saturn in Capricorn are capacitatea de a transforma totul, recomandam sa concepeti un plan deoarece aceste proiecte vor fi pentru urmatorii 29 de ani.

In urma tranzitului Saturn in Capricorn, multi vor invata sa traiasca cu adevarat, sa aprecieze ceea ce au dobandit, sa constientizeze daca ura le este de folos, ne vom intoarce la obiceiurile de demult.

Saturn inseamna reguli, munca grea, restrictie, rabdare, structura. Saturn are capacitatea de a transforma totul in jurul nostru, daca evident vom munci pentru a realiza ceea ce ne propunem. In caz contrar, ne va oferi o lectie dura, in urma careia vom reveni cu picioarele pe pamant. Cei care au muncit ani la rand dar si cei au profitat de munca lor acum vor fi scosi in fata, nimeni nu va mai profita de ei, cu alte cuvinte, se vor razvrati.

Pana la sfarsitul tranzitului lui Saturn in 2020, toti ne vom schimba atitudinea asupra unui domeniu din viata noastra.

BERBEC

Pentru nativii Berbec aceasta schimbare din data de 20.12.2017 va aduce mai multa ambitie, tenacitate in atingerea scopurilor. Tot ce ati conceput la nivel de viziune, sub influenta lui Pluto pana acum, in urma acestui tranzit va fi dus la superlativ, de aceea recomandam gestionarea cu atentie a energiei.

Daca nu ati inceput un serviciu sau o afacere acum cresc sansele de a o face. Daca altii au profitat de munca dumneavoastra, acum va ajunge cutitul la os si o sa va dati demisia pentru a va ocupa doar de visele dumneavoastra.

Uranus va trece in casa a II-a, a banilor, prin urmare va aduce belsug si sume mari de bani tocmai pentru a va oferi posibilitatea de a fi promovat la locul de munca sau a va indeplini visele. Abia dupa 30 de ani o sa vedeti ca tot ce ati gandit in aceasta perioada cu Saturn in Capricorn a fost de bun augur.

