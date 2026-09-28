Horoscop 28 septembrie 2026, luni. Început de săptămână cu decizii importante pentru toate zodiile

1 minut de citit Publicat la 10:18 28 Sep 2026 Modificat la 10:19 28 Sep 2026

Horoscop 28 septembrie 2026, luni. Început de săptămână cu decizii importante pentru toate zodiile. Sursa foto: Getty Images

Citește horoscopul zilei de luni, 28 septembrie 2026, și află ce îți rezervă astrele în dragoste, carieră, bani și sănătate. Previziuni complete pentru toate cele 12 zodii.

Luni, 28 septembrie 2026, aduce un început de săptămână plin de energie și oportunități. Soarele se află în Balanță, iar Luna se află în faza de descreștere, imediat după Luna Plină, un moment asociat în astrologie cu clarificări, încheieri și reorganizarea priorităților.

Horoscop 28 septembrie 2026 pentru toate zodiile

Berbec

Ziua începe în forță, iar încrederea în propriile idei te ajută să faci pași importanți în carieră. Evită însă deciziile impulsive în privința banilor. În dragoste, sinceritatea va rezolva o neînțelegere mai veche.

Taur

Ai nevoie de stabilitate și liniște. La serviciu, cineva îți poate aprecia eforturile din ultimele săptămâni. Spre seară, o veste legată de familie îți schimbă programul.

Gemeni

Comunicarea este atuul tău principal. Întâlnirile, negocierile și interviurile sunt favorizate. În plan sentimental, o conversație deschisă apropie două persoane care s-au distanțat.

Rac

Emoțiile sunt intense, iar Luna te îndeamnă să lași în urmă situațiile care te consumă. Nu te grăbi să răspunzi provocărilor; răbdarea îți aduce avantajul.

Leu

Începutul săptămânii îți oferă un plus de motivație și curaj. Este o zi bună pentru proiecte creative și pentru a-ți asuma un rol de lider. În dragoste, surprizele sunt plăcute.

Fecioară

Organizarea face diferența astăzi. Reușești să rezolvi rapid sarcini amânate și să impresionezi prin eficiență. Ai grijă, totuși, să nu devii prea critic cu cei din jur.

Balanță

Soarele din semnul tău îți oferă vizibilitate și încredere. Este momentul ideal pentru a începe un proiect personal sau pentru a lua o decizie importantă privind viitorul profesional.

Scorpion

Intuiția funcționează excelent, iar un detaliu observat la timp te poate ajuta să eviți o greșeală financiară. În relații, lasă orgoliul deoparte și ascultă înainte să judeci.

Săgetător

Prietenii și colaboratorii joacă un rol important în această zi. O invitație neașteptată poate deschide uși către un proiect interesant. Energia este la cote ridicate.

Capricorn

Cariera rămâne în centrul atenției. Superiorii observă implicarea ta, iar o responsabilitate nouă poate veni mai repede decât te așteptai. Odihna nu trebuie neglijată.

Vărsător

Zi excelentă pentru studiu, călătorii și planuri de viitor. Ai șansa să descoperi o soluție originală la o problemă care părea blocată. Creativitatea este punctul tău forte.

Pești

Luna favorizează introspecția și vindecarea emoțională. Evită cheltuielile impulsive și acordă mai mult timp persoanelor apropiate. Spre seară, primești o confirmare pe care o așteptai.