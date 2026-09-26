1 minut de citit Publicat la 06:24 26 Sep 2026 Modificat la 06:24 26 Sep 2026

Horoscop weekend 26–27 septembrie 2026. Luna Plină aduce clarificări și decizii importante pentru toate zodiile. Sursa foto: Getty Images

Horoscop weekend 26–27 septembrie 2026: ultimul weekend din luna septembrie este marcat, în interpretarea astrologică, de energia Lunii Pline și de sezonul Balanței, o combinație asociată cu relațiile, echilibrul și încheierea unor etape personale.

Horoscop weekend 26–27 septembrie 2026 pentru fiecare zodie

Berbec

Weekendul te pune în centrul atenției. Ai energie și motivație să rezolvi o situație care trenează de mult timp. În dragoste, sinceritatea va conta mai mult decât gesturile spectaculoase.

Bani: evită cumpărăturile impulsive de sâmbătă.

Taur

Ai nevoie de odihnă și de detașare după o săptămână solicitantă. Duminica este ideală pentru timp petrecut cu familia sau pentru activități care îți încarcă bateriile.

Dragoste: o conversație calmă poate aduce împăcare.

Gemeni

Prietenii și invitațiile îți animă weekendul. Pot apărea schimbări de program, însă acestea se vor dovedi benefice. Fii flexibil și lasă loc spontaneității.

Noroc: veste bună legată de un proiect personal.

Rac

Emoțiile sunt intense, dar constructive. Este momentul să renunți la grijile pe care nu le poți controla. O persoană apropiată îți oferă sprijin exact când ai nevoie.

Sănătate: acordă atenție odihnei și hidratării.

Leu

Te simți inspirat și dornic să ieși din rutină. Excursiile scurte, evenimentele culturale sau întâlnirile cu oameni noi îți pot schimba perspectiva asupra unui plan de viitor.

Dragoste: farmecul personal este la cote ridicate.

Fecioară

Weekendul aduce ordine în haos. Reușești să clarifici o problemă financiară sau administrativă, iar duminica te relaxezi mult mai ușor decât ai anticipat.

Bani: apar șanse de economisire.

Balanță

Sezonul tău îți oferă încredere și vizibilitate. Relațiile evoluează într-o direcție pozitivă, iar cei singuri pot cunoaște pe cineva interesant într-un context social.

Dragoste: deschide-te către noi începuturi.

Scorpion

Romantismul plutește în aer. Dacă ești într-o relație, apropierea devine mai profundă. Dacă ești singur, o întâlnire neașteptată îți poate trezi interesul.

Sfat: nu lăsa orgoliul să blocheze dialogul.

Săgetător

Planurile se pot modifica în ultimul moment, însă nu este neapărat un lucru rău. Ascultă-ți corpul și evită suprasolicitarea, mai ales sâmbătă.

Sănătate: odihna este prioritară.

Capricorn

Familia și casa devin principalele tale preocupări. Un gest simplu făcut pentru cei dragi îți aduce satisfacții mai mari decât orice succes profesional din ultimele zile.

Noroc: surpriză plăcută din partea unei rude.

Vărsător

Comunicarea este cheia acestui weekend. Primești un mesaj sau o veste care îți schimbă starea de spirit. Duminica favorizează plimbările și conversațiile sincere.

Carieră: apare o idee promițătoare pentru perioada următoare.

Pești

Intuiția te ghidează excelent. Weekendul aduce revederi emoționante și momente în care realizezi cât de mult ai evoluat în ultimele luni. Profită de această energie pentru a lăsa trecutul în urmă.

Dragoste: sensibilitatea devine punctul tău forte.