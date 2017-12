Horoscop 31 decembrie. Este momentul ideal pentru un nou început

foto: Pixabay.com

Berbec

Daca doriti sa aveti o relatie cu persoana visurilor dumneavoastra, iesiti din tacere, vorbiti! Singurul lucru pe care trebuie sa-l faceti este sa depasiti starea de emotivitate si sa intrati in dialog, angajand o discutie care sa va scoata in evidenta. Poate, la un moment dat, va trebuie sa scapati initiativa din maini pentru a permite partenerului sa-si traga sufletul, dar dupa aceea, va fi de neoprit. Exista toate premisele ca persoane pe care o veti cunoaste astazi absolut intamplator sa devina o frumoasa poveste de dragoste de lunga durata.

Taur

In povestea de dragoste pe care o traiti, vorba cu "haina il face pe om" va fi mai actuala ca niciodata. Persoana cu care sunteti in relatie va fi tentata astazi sa va aprecieze in primul rand dupa cum aratati. Asta in conditiile in care codul vestimentar de astazi se numeste eleganta si rafinament. Cel putin astazi uitati de blugi si tricouri! Daca aveti ganduri serioase in privinta relatiei, o rochie eleganta sau un costum scump vor fi cartea de vizita a succesului dumneavoastra.

Gemeni

In dragoste trebuie doar sa va depasiti teama, singura piedica din calea dumneavoastra. Astazi sunteti decis sa faceti pasul hotarator in intampinarea fericirii dumneavoastra. Daca amanati sub impulsul indoielii, veti regreta. Cu alte cuvinte, lasati la o parte neincrederea si actionati!

Rac

Este posibil ca astazi, nu se stie din ce motive, sa simtiti gelozie cand vine vorba de trecutul partenerului de viata. Poate de vina sunt niste amintiri sau intamplarea face sa va intersectati cu vreun ex. Inainte de a permite geloziei sa va strice ziua, nu uitati ca orice are un trecut, chiar si dumneavoastra. Si ca tocmai din cauza greselilor din trecut sunteti astazi asa cum sunteti.

Leu

Astrele va indeamna sa va ganditi de ce nu puteti sa va deschideti sufletul in fata persoanei iubite. De ce trebuie sa incercati sa pareti altfel decat sunteti numai pentru ca aveti impresia ca partenerul nu va poate iubi asa cum sunteti in realitate? Astazi trebuie sa aruncati masca, dezvaluind adevaratul dumneavoastra chip - poate nu ideal, dar sincer si real.

Fecioara

Sunteti tentat sa va comportati cu prea multa dezinvoltura. Daca doriti sa legati o prietenie, cautati, totusi, o persoana serioasa, care sa va tina cu picioarele pe pamant. Astrele sustin ca orice discutie purtata pe diferite teme va aprinde, intr-un final, scanteia dragostei intre dumnevoastra si interlocutor. Iar cu timpul, s-ar putea transforma intr-o adevarata pasiune.

