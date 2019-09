HOROSCOP. Acestea sunt zodiile care nu se justifică în fața nimănui

HOROSCOP. Aceste zodii nu doar că nu fac lucruri pentru a fi pe placul celor din jur, însă sunt extrem de asumate cu stilul lor de viață, credințele pe care le au și nu vor să se alinieze unor așa-zise trend-uri. Stilul lor libertin le dă ocazia și oportunitatea de a experimenta mereu și de a nu fi nevoite să se justifice în fața celor din jur. Uneori, este mai bine să lași lucrurile să decurgă de la sine și fără să le forțezi.

HOROSCOP Vărsător

Pentru femeia Vărsător, contează să nu ajungă să facă pe plac celor din jur deoarece îi este frică să nu își piardă identitatea. Nu o interesează să fie la fel ca ceilalți și nici nu are nevoie de susținerea prietenilor deoarece se descurcă singură în orice situație. Este independentă, atât financiar, cât și emoțional și nu simte că trebuie ca cineva să fie de acord cu modul lor de a acționa. Nu se va da înlături de la ideile și dorințele pe care le are, fie că ele sunt mai neobișnuite.

HOROSCOP Leu

Știm deja că femeia Leu este încăpățânată și va face orice îi stă în putință să fie un lider, așa că nu e o surpriză să îți spunem că este una dintre zodiile care nu are nevoie de aprobarea celorlalți pentru acțiunile ei. Își va susține întotdeauna punctele de vedere pe are le are, având desigur la bază și argumentele potrivite. Are mare încredere în ea și mai ales, în instinctul ei care de cele mai multe ori a ajutat-o în cele mai grele situații.

HOROSCOP Săgetător

Femeia Săgetător este independetă, sigură pe sine și știe foarte bine că nu are nevoie de validarea celor din jur. Are un simț al răspunderii extraordinar și este conștientă că trebuie să fie mulțumită și împăcată cu cine este ea. Are foarte multă încredere în ea și nu ezită să-și arate această latură, astfel că nu are nevoie ca cineva să îi valideze acțiunile.

HOROSCOP Continuarea pe elle.ro.