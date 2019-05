HOROSCOP. Cum sunt dezamăgiți oamenii în dragoste, în funcție de zodie

Foto: Pexels.com

HOROSCOP. Suferința în dragoste nu ține numai de ghinion, ci și de felul în care s-au aliniat astrele, mai ales că fiecare persoană se naște cu un destin.

HOROSCOP Berbec

Nu au incredere in fortele lor, asa ca de cele mai multe ori, nativii Berbec reusesc cu greu sa se implice intr-o relatie. Vor avea multe dezamagiri in dragoste, mai ales din cauza comportamentului dificil, relateaza mesajeinspirationale.com.

​​​​​​​HOROSCOP Taur

Taurii vor avea parte de foarte multe dezamagiri in dragoste de-a lungul vietii. Sunt foarte sensibili si viseaza cu ochii deschisi la o dragoste ca in povesti. Se ataseaza prea repede de persoanele din viata lor si din aceasta cauza ajung sa sufere cel mai mult.

​​​​​​​HOROSCOP Gemeni

Gemenii sunt destul de insensibili atunci cand vine vorba de planul sentimental. Ei prefera sa-si puna propriile interese pe primul plan si nu sunt dispusi sa faca mari sacrificii pentru persoana alaturi de care impart asternuturile. Au tendinta de a insela cu usurinta si nu inteleg sacrificiul facut in numele iubirii.

​​​​​​​HOROSCOP Rac

Ca si Taurii, Racii sunt foarte sensibili si isi vor petrece intreaga viata cautand iubirea ideala. Ei viseaza cu ochii deschisi la iubiri ca in povesti si nu sunt adeptii iubirilor trecatoare. Vor avea parte de numeroase dezamagiri in dragoste, tocmai din cauza ca sunt prea sensibili.

​​​​​​​HOROSCOP Leu

Puternici si orgoliosi de fel, Leii nu isi vor exprima sentimentele asa usor. Se ataseaza foarte greu de persoanele din viata lor si nu concep ideea de a suferi din dragoste. Cu toate acestea, nu sunt complet lipsiti de sentimente si este posibil sa aiba si ei parte de cateva dezamagiri in dragoste. Partea buna este ca acesti nativi isi revin foarte usor dupa o despartire.

​​​​​​​HOROSCOP Fecioara

Fecioarele par adesea lipsite de sentimente. Desi sunt foarte deschise si comunicative, ele nu concep ideea unei iubiri ca in povesti. Totul este foarte simplu in viziunea lor: au nevoie de un partener alaturi de care sa cladeasca o familie, sa-si faca un rost in viata si sa aiba stabilitate din punct de vedere financiar. Fecioarele nu au parte de dezamagiri in dragoste.

