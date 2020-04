Horoscop dragoste 3 aprilie 2020. Berbecii își rezolvă neînțelegerile, Taurii fac planuri de viitor

Horoscopul de dragoste pentru astăzi, vineri, 3 aprilie 2020, anunță noi reguli. Iată un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie.

Horoscop dragoste 3 aprilie 2020 pentru Berbec

A venit timpul sa pui la punct cateva neintelegeri aparute in ultima vreme in relatia ta. Profita de timpul petrecut impreuna pentru a clarifica tot ce nu era armonios. Discuta deschis cu partenerul si vor aparea si solutiile. Daca esti singur, nu te baga sub patura ca sa-ti plangi de mila. Ai prieteni, vorbeste cu ei. Va trece si aceasta perioada. Pastreaza-ti optimismul.

Horoscop dragoste 3 aprilie 2020 pentru Taur

In viata amoroasa poti vedea cu exactitate ce nu a functionat in trecut si sa-ti corectezi comportamentul. In acest fel, relatia de cuplu va avea numai de castigat. Azi este o zi numai buna pentru a face planuri pentru viitor. Esti singur? Ai oportunitatea sa intalnesti o multime de oameni noi in online. Ai curajul sa iesi din carapacea in care te-ai ascuns.

Horoscop dragoste 3 aprilie 2020 pentru Gemeni

Ai o predispozitie spre cearta si conflict, dar nu este cazul sa duci totul la extreme. Discuta cu partenerul si gaseste solutiile care se impun pentru remedierea situatiei de fata. Puteti salva relatia. Daca esti singur, o persoana din anturajul tau isi marturiseste sentimentele pentru tine. Simti si tu ceva fluturi in stomac.

