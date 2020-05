Horoscop Mariana Cojocaru pentru săptămâna 31 mai - 6 iunie. Leii au parte de schimbări, Capricornii trebuie să fie atenți la sănătate

Se anunță câteva zile de foc pentru trei zodii, mai ales că axa karmică intră în Gemeni și Săgetător. Vor fi momente delicate pentru două zodii, care vor fi nevoite să ia decizii de viață și de moarte.

Iată cum va fi această săptămână pentru fiecare zodie în parte:

Horoscop Berbec- Cum Marte din Pești este în cuadratură cu Soarele și Venus, acum în Gemeni, vă spun că urmează o săptămânâ de foc, decisivă. Vizați sunt cei cu business sau cu relații sentimentale șubrede(dragoste). Carieriștii sunt și ei în centru altor aspecte și mai grele. Axa Karmică de pe zodii cardinale(Capricorn-Rac) își pregătește bagajele pentru a intra în Gemeni și Săgetător, schimb macazul.

Horoscop Taur- Venus este într-o ipostaza ingrată și foarte delicată pentru voi(sănătate, dragoste, loc de muncă, business/carieră). Cum face aspect de cuadratură cu Marte din Pești, apectele sunt agresive și chiar decisive. Cum puteți să vă orientați corect? Greu de luat decizii de unii singuri, că multe din ele pot fi într-una din viețile voastre anterioare(acolo le pot studia). Pot viza familia, inclusiv copiii sau nepoții.

Horoscop Gemeni- Soarele trece în cel de-al doilea decan al zodiei, unde este și Venus acum în mers direct. Dar, din pacate face aspect de cuadratură cu Marte, considerat malefic. Veți fi puțini cei care știți cum să protejați pe un astfel de aspect astral important. Spuneam la Berbec că Axa Karmică se pregătește să intre în Gemeni și Săgetător deja și vă va lua la întrebări în carieră/business, sănătate, justiție, amor.



Horoscop Rac- Axa de Destin, cu apecte karmice pe care nu știu dacă le-ați înțeles, va trece hotarele Constelației voastre în Gemeni și Săgetător. Cei care nu au rezolvat problemele vor vedea o acutizare a lor și a situației în care se află. Evident, sunt aspectele de natură karmică, de care vă spuneam și în trecut. Vor fi vizate sănătatea, cariera și/sau relațiile de suflet(parteneri de viață, rude, inclusiv copii).

Horoscop Leu- Saturn Retrograd este în zodia opusă vouă. Schimbări de macaz pentru voi și pentru toate zodiile urmează să se producă, căci se va schimba toată configurația zodiacului. Vă spuneam că vom avea un An 2020 foarte dificil? Vedeți prin ce trecem?!? La pandemia mondială, adăugăm și seceta din acest an. Este în Anul Șobolanului de Metal(echivalent Săgetător). Șobolanul este aducător de necaz...

Horoscop Fecioara- Vă atenționam că acest an va afecta pe toți?!? Nu am cum să nu vă spun adevărul, chiar dacă multora le place să le spun de bine. Chiar am auzit pe cineva cum a făcut o analiză că 2020 va fi un an bun și recent își cerea și scuze. Trebuie să fii vertical și cinstit când faci o analiză. Și, mai ales, să fii profesionist. Ce, mie nu mi-ar fi plăcut să merg în călătorii?! Dar lumea nu este învățată să respecte reguli.

