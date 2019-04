HOROSCOP. Top zodii de femei care "calcă strâmb". Se spune că sunt cele mai bune amante

foto: Pixabay.com

Oricat de fidela ar fi o femeie, pot aparea, de-a lungul vietii sale, "ocazii" care sa-i intoarca efectiv soarta pe dos.

Intr-o anumita conjunctura, favorizata de pasiuni si sentimente puternice, orice nativa e supusa unui moment al "inregimentarii": sa accepte sa faca parte dintre zodii de femei care aleg sa aiba amanti, potrivit Click!.

Ciudatenia zodiacala a comportamentului care presupune infidelitate este reactia nativelor din Balanta, care par, la prima vedere – si chiar la a doua, foarte abordabile si docile in general. In plus, faptul ca sunt foarte cochete, deosebit de interesate de moda si accesorii, de bijuterii si aprecieri verbale, le situeaza pe primul loc in topul nativelor preferate de barbati ca "tinte" de zodii de femei care aleg sa aiba amanti.

Este perfect adevarat ca nevoia de tandrete si atentie le face foarte fragile pe nativele din Balanta in fata unei propuneri erotice insotite de o floare, dar adesea dureaza mult mai mult curtarea unei astfel de femei decat a uneia din alta zodie. De regula, nativele care accepta sa faca parte din zodii de femei care aleg sa aiba amanti sunt Scorpiile si cele din Varsator.